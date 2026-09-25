Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?2 комментария
Путин: ЕС использует Украину как пушечное мясо для ограничения развития России
Президент России Владимир Путин обвинил европейские элиты в намерении использовать Украину в качестве расходного материала для сдерживания развития России.
Агрессивные круги в Европе хотят использовать Украину как пушечное мясо для ограничения развития России, заявил Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур, передает ТАСС.
Ранее Служба внешней разведки сообщила о планах Евросоюза использовать украинцев в качестве пушечного мяса.
В прошлом году президент России Владимир Путин обвинил западные страны в отношении к жителям Украины как к расходному материалу.
Ранее глава государства указал на уговоры европейских кураторов продолжать вооруженный конфликт до последнего украинца.