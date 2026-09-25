  • Новость часаПутин: ЕС использует Украину как пушечное мясо для ограничения развития России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Нефтяной рынок вступил в период полураспада
    Россия возобновила поставки природного газа в Армению
    С 2022 года через Румынию в ЕС въехало более 16 млн украинцев
    Власти Украины решили направить доходы от порнографии на закупки беспилотников
    Путин заявил о неспособности Киева противостоять российским «Гераням»
    Путин назвал непонятными цели атак ВСУ на склады Wildberries и Ozon
    Путин назвал провокацией заявления Запада об угрозе войны с Россией
    Путин сообщил о желании Киева возобновить переговоры перед выборами в Госудуму
    Путин сообщил о попытках Киева договориться о перемирии
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Пределы германского милитаризма определяет внешняя сила

    Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?

    2 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину

    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

    45 комментариев
    25 сентября 2026, 20:49 • Новости дня

    Желтый уровень опасности объявили в Москве из-за тумана

    Гидрометцентр: Желтый уровень опасности объявили в Москве из-за тумана

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице и Московской области предстоящей ночью ожидается сильный туман, из-за которого синоптики ввели повышенный уровень погодной опасности, сообщили в Гидрометцентре.

    Предупреждение о потенциально опасных метеоусловиях будет действовать с полуночи до восьми утра субботы, передает ТАСС. «Предстоящей ночью и утром в субботу, 26 сентября, местами по столичному региону ожидается туман, желтый погодный уровень», – сообщил агентству представитель Гидрометцентра.

    Синоптики уточнили, что ночью в Москве при переменной облачности осадков не предвидится. Температура воздуха составит от шести до восьми градусов тепла, а в отдельных районах опустится до плюс трех градусов.

    В Подмосковье ночная температура будет колебаться от трех до восьми градусов выше нуля. Днем в субботу воздух в столице прогреется до 16-18 градусов, тогда как по области ожидается от 14 до 19 градусов тепла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября столичный комплекс городского хозяйства сообщил о снижении видимости на дорогах до 200 метров.

    Весной синоптики вводили аналогичный уровень погодной опасности из-за густой дымки.

    Прошлой осенью предупреждение о сильном тумане действовало в столичном регионе четыре ночи подряд.

    23 сентября 2026, 11:36 • Новости дня
    В Москве дали пожизненный срок учителю танцев и английского за педофилию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Московский суд приговорил 41-летнего преподавателя к пожизненному заключению в колонии особого режима за многолетнее насилие над несовершеннолетними учениками, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.

    Мосгорсуд приговорил 41-летнего мужчину к пожизненному лишению свободы за серию преступлений против половой неприкосновенности детей, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии особого режима.

    Следствие установило, что с 2014 по 2025 год уроженец Краснодарского края совершал насилие над несовершеннолетними. Злоумышленник пользовался доверительными отношениями с детьми, некоторые из которых посещали его занятия по хореографии, брейкингу и английскому языку.

    Мужчина признан виновным в насильственных и развратных действиях сексуального характера, а также в использовании детей для создания порнографии. Правоохранители собрали исчерпывающую доказательную базу и допросили множество свидетелей, что позволило полностью изобличить подсудимого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты признали вменяемой обвиняемую в совращении малолетних учеников преподавательницу английского языка из Петербурга.

    Савеловский райсуд Москвы приговорил двух мужчин к 15 годам колонии за насилие над ребенком.

    Столичные следователи задержали местного жителя за серийное распространение детской порнографии.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2026, 14:35 • Новости дня
    «Единая Россия» получила 17 из 25 мандатов на выборах в Мособлдуму

    Tекст: Вера Басилая

    Избирательная комиссия Московской области признала выборы в региональный парламент состоявшимися, распределив 25 мандатов среди представителей четырех политических партий.

    Избирательная комиссия Московской области официально утвердила итоги голосования по единому избирательному округу, передает ТАСС. В состав регионального парламента нового созыва вошли 25 законодателей.

    «Избирательная комиссия Московской области признала выборы депутатов Московской областной думы по единому избирательному округу состоявшимися и действительными. В Мособлдуму избрано 25 депутатов по единому избирательному округу», – отмечается в сообщении ведомства.

    По результатам распределения мандатов абсолютное большинство мест получила партия «Единая Россия», которую будут представлять 17 депутатов. КПРФ получила четыре мандата, а ЛДПР и партия «Новые люди» провели в региональный парламент по два представителя.

    Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о предварительном получении партией «Единая Россия» 355 мандатов.

    Кандидаты от данной политической силы одержали победу во всех избирательных округах Москвы.

    «Единая Россия» также победила на выборах в Новгородскую областную думу.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2026, 19:29 • Видео
    Визит Си в США показал величие Китая

    Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США прошел с шиком и размахом, президент США Дональд Трамп еще никого так не принимал. А ведь еще недавно тот же Трамп обещал «поставить Китай на место» и эскалировал торговую войну с ним. Что же случилось?

    Комментарии (0)
    25 сентября 2026, 01:22 • Новости дня
    Силами ПВО уничтожены десять направлявшихся к Москве дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО уничтожили десять направлявшихся к Москве дронов, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин в Max-канале.

    «ПВО Минобороны сбили десять БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого сообщалось, что аэропорт Внуково переведен на работу с рейсами по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг силы ПВО России нейтрализовали над страной 40 украинских беспилотников. За день уничтожили 34 дрона ВСУ над тремя регионами и Черным морем.


    Комментарии (0)
    24 сентября 2026, 13:38 • Новости дня
    В РХТУ имени Менделеева отменили занятия, началась эвакуация

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководство Российского химико-технологического университета имени Менделеева приостановило учебный процесс из-за экстренного вывода людей из помещений вуза.

    Всех студентов и преподавателей оперативно вывели на улицу в целях безопасности, а территорию оцепили, сообщили в вузе, передает ТАСС.

    «Причины выясняются. На месте работают сотрудники полиции и аварийной службы», – добавили в университете.

    Весной из-за пожара в учебном корпусе Новосибирского государственного технического университета эвакуировали студентов.

    В конце прошлого года людей вывели из московского спортивного комплекса «ВТБ Арена» после анонимного звонка о минировании.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2026, 17:14 • Новости дня
    Москвич получил срок за попытку зарезать жену и сына

    Москвич получил восемь с половиной лет за попытку зарезать жену и сына

    Tекст: Денис Тельманов

    Житель столицы осужден на восемь с половиной лет колонии за вооруженное нападение на супругу и сына-подростка в январе этого года, сообщили в прокуратуре Москвы.

    Суд в столице вынес приговор 44-летнему жителю города, признанному виновным в покушении на убийство собственных родственников, передает РИА «Новости». Инцидент произошел вечером 26 января на Линейном проезде.

    По данным следствия, нетрезвый глава семьи набросился с ножом на 39-летнюю супругу и сына-подростка. Женщина получила не менее четырех ранений, а ребенок – не менее восьми.

    «Суд приговорил мужчину к 8,5 года лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год», – говорится в сообщении столичной прокуратуры. Приговор пока не вступил в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе пьяный житель севера столицы нанес множественные ножевые ранения супруге и сыну-подростку.

    В марте другой москвич изрезал возлюбленную ножом в квартире на Ходынском бульваре.

    В августе ревнивый мужчина убил жену на Пятницком шоссе.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2026, 16:46 • Новости дня
    Тело новорожденной девочки нашли на северо-востоке Москвы

    СК начал проверку после обнаружения тела новорожденной девочки в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тело новорожденной девочки обнаружили около мусорных контейнеров на северо-востоке Москвы, следователи выясняют обстоятельства трагедии.

    Днем 23 сентября возле жилого дома на Челюскинской улице Москвы обнаружили мертвого младенца, сообщает пресс-служба столичного главка СК России в Max. «По факту обнаружения тела новорожденного ребенка на северо-востоке Москвы проводится доследственная проверка», – заявили в ведомстве.

    На месте инцидента работают следователи и криминалисты. Правоохранители ищут возможных свидетелей трагедии и анализируют записи с камер видеонаблюдения. Для установления точных причин гибели девочки будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

    В столичной прокуратуре подчеркнули, что надзорное ведомство взяло под контроль выяснение всех обстоятельств случившегося. Процессуальное решение примут по итогам доследственной проверки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле в подмосковном Серпухове у мусорных контейнеров нашли тело новорожденной девочки с ножевыми ранениями. Позже суд арестовал подозреваемую в расправе над младенцем женщину.

    В ноябре прошлого года завернутое в одеяло тело ребенка обнаружили на мусорном предприятии в деревне Сахарово.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2026, 22:02 • Новости дня
    Синоптик сообщил о надвигающемся на Москву сильном тумане

    Тишковец: Утром в среду в Москве ожидается сильный туман

    Tекст: Валерия Городецкая

    В среду утром жителей столицы ожидает плотный туман, из-за которого видимость на дорогах сократится до одного километра и менее, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Тишковец предупредил жителей столицы о сложных метеоусловиях, передает РИА «Новости». По словам эксперта, ливневые дожди, которые начались во вторник вечером, продлятся до середины ночи.

    «А с трех до шести часов утра, когда осадки прекратятся, при температуре воздуха не ниже плюс 15 возможны туманы с ухудшением видимости до одного километра и менее», – рассказал синоптик. Водителям и пешеходам рекомендуется проявлять особую осторожность в утренние часы.

    В середине сентября столичный комплекс городского хозяйства предупредил водителей о сильном ночном тумане.

    Ранее синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал появление обильных рос из-за холодной земли.

    В начале месяца столичное управление МЧС призвало автомобилистов сбавить скорость ради безопасности.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2026, 10:20 • Новости дня
    Синоптик: Аномально долгое бабье лето накроет Москву

    Синоптик Тишковец: Рекордное десятидневное бабье лето придет в Москву

    Tекст: Мария Иванова

    Ведущий специалист центра погоды Евгений Тишковец пообещал москвичам аномально продолжительное бабье лето с потеплением до 18 градусов.

    В столичный регион надвигается гигантский блокирующий антициклон, который принесет устойчивое тепло, передает РИА «Новости».

    Днем столбики термометров поднимутся до 18 градусов, а период ясной погоды продлится до десяти суток.

    «Погода готовит жителям Русской равнины настоящий подарок – одновременно классическую золотую осень и «старое» бабье лето. Такое нечастое совпадение – вершина идеальной осени», – рассказал Тишковец.

    К началу октября атмосферное давление вырастет до аномальных 765 миллиметров ртутного столба. Осадков не предвидится, а ночная температура составит от трех до восьми градусов. Метеоролог добавил, что несмотря на сокращение светового дня, температурный фон останется стабильным.

    Продолжительность бабьего лета в этом году вдвое превышает норму и может стать рекордной за всю историю наблюдений. Из-за этого наступление настоящей осенней прохлады сдвинется к середине месяца.

    Перед потеплением жители столицы пережили кратковременное возвращение сентябрьского холода с дождями. Однако уже к воскресенью воздух в городе вновь прогреется до 19 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Евгений Тишковец предсказал возвращение теплой погоды в октябре.

    Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила о продолжении бабьего лета в столичном регионе.

    В середине сентября в Москве установилась демоверсия осеннего бабьего лета.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2026, 06:19 • Новости дня
    Гидрометцентр спрогнозировал пасмурную погоду в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице в среду ожидается теплая, но пасмурная погода, сообщили в Гидрометцентре России.

    В дневное время воздух прогреется от плюс 17 до плюс 19 градусов, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

    В ночь на 24 сентября температура может снизиться до плюс 13 градусов.

    Порывы ветра будут достигать 6-11 метров в секунду, направления – юго-восточное и восточное. Атмосферное давление будет порядка 751 мм ртутного столба.

    В Московской области 23 сентября воздух прогреется от плюс 17 до плюс 22 градусов.

    На среду в Москве прогнозировался плотный туман и сильное снижение видимости на дорогах.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2026, 19:28 • Новости дня
    Победителей конкурса «Моя страна – моя Россия» наградили в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Национальном центре «Россия» 23 сентября прошла церемония награждения финалистов XXIII сезона конкурса «Моя страна – моя Россия», входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей».

    В этом году проект собрал 80 257 заявок из всех 89 регионов РФ и 10 зарубежных стран. Главной темой сезона стало «Единство народов моей страны», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Министр просвещения Сергей Кравцов направил участникам приветствие. «За каждым проектом стоят люди, которым важно будущее родного края. Вы видите, что можно изменить к лучшему, предлагаете решения и готовы брать на себя ответственность – именно с такой позиции начинаются перемены», – отметил он.

    Заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова передала слова благодарности от главы ведомства Валерия Фалькова. Она подчеркнула, что за 23 года конкурс превратился в масштабную экосистему возможностей для молодежи.

    В 2026 году восемь финалистов в специальной номинации получили финансовую поддержку от Росмолодежи на общую сумму более 3 млн рублей. Награды вручили в 11 номинациях, а также присудили премию имени выдающегося лингвиста Людмилы Вербицкой за вклад в развитие русского языка.

    В феврале текущего года организаторы анонсировали старт двадцать третьего сезона этого всероссийского конкурса.

    Годом ранее на участие в проекте зарегистрировались более 74 тыс. человек из всех регионов страны.

    В декабре 2024 года торжественная церемония награждения победителей двадцать первого сезона состоялась в Центре знаний «Машук».

    Комментарии (0)
    24 сентября 2026, 20:27 • Новости дня
    Суд передал дочь Бари Алибасова-младшего матери после развода

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд в Москве официально расторг брак Бари Алибасова–младшего и Алины Алибасовой, постановив передать их общую дочь на воспитание матери.

    Пресненский районный суд Москвы принял решение передать дочь Бари Алибасова–младшего на воспитание матери Алине, а также расторгнуть брак супругов, передает РИА «Новости». По словам представителя Алины Алибасовой Ивана Мельникова, суд обязал отца выплачивать алименты в размере 21 тыс. рублей ежемесячно до совершеннолетия девочки.

    «Суд принял во внимание все аргументы сторон и принял законное решение, обоснованное относительно передачи ребенка для воспитания матери. Брак Бари Алибасова–младшего и Алины Алибасовой расторгнут», – заявил Мельников. Он выразил надежду, что Алибасов-младший добровольно передаст дочь матери, чтобы избежать травмирования психики ребенка.

    Представитель отметил, что Алина Алибасова не планирует препятствовать общению отца с дочерью и готова позволять им видеться.

    Ранее, в июле, суд уже разрешал девочке жить с матерью до окончательного решения, однако тогда Алина жаловалась, что бывший муж мешает их встречам. Кроме того, летом на Алибасова-младшего был составлен административный протокол за побои супруги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле правоохранительные органы составили на сына продюсера административный протокол за избиение супруги.

    Весной судебные приставы заморозили банковские счета Бари Алибасова–младшего из-за крупных налоговых долгов.

    В прошлом году суд оставил сына актера Павла Прилучного жить с матерью после аналогичного спора.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2026, 13:11 • Новости дня
    Упавшее из-за сильного ветра дерево убило москвича

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сильный ветер в Москве в четверг повалил дерево, оно рухнуло и насмерть придавило мужчину, сообщил источник в экстренных службах города.

    «При падении дерева от сильного ветра на Витебской улице погиб мужчина», – рассказал собеседник РИА «Новости».

    Он уточнил, что смерть пострадавшего наступила еще до прибытия бригады скорой помощи. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

    Между тем ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о штормовом ветре в городе, его порывы достигают 7-12 метров в секунду, он дует в восточном и юго-восточном направлении. Скорость отдельных порывов достигает 13-19 метров в секунду.

    По его словам, в городе сохраняется угроза падения деревьев. Ветер начнет стихать после 18.00 мск.

    В апреле из-за штормового ветра в Самарской области погибли три человека.

    В ноябре прошлого года из-за непогоды в Москве упали несколько деревьев.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2026, 21:12 • Новости дня
    Суд продлил арест директору московской клиники за обман родителей детей-аутистов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директору столичной клиники «Медлайн» Василию Генералову продлили арест по делу об обмане родителей детей с расстройствами аутистического спектра до конца октября 2026 года.

    Чертановский суд Москвы продлил арест руководителю частной медицинской клиники Василию Генералову, обвиняемому в мошенничестве. В пресс-службе Мосгорсуда РИА «Новости» подтвердили решение инстанции.

    «Постановлением Чертановского районного суда города Москвы продлен срок содержания под стражей до 28 октября 2026 года в отношении Генералова Василия Олеговича», – заявили в суде.

    Следствие считает, что с декабря 2017 года директор и врач частной клиники обманывали родителей детей с расстройствами аутистического спектра. Они убеждали клиентов оплачивать дорогие услуги и препараты, не имеющие научного обоснования.

    Полученные средства отмывались через подставные банковские карты. Дело также расследуется по статьям о неправомерном обороте средств платежей и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе суд заключил под стражу генерального директора клиники «Медлайн» Василия Генералова. Столичные следователи предъявили руководителю и врачу учреждения обвинения в мошенничестве.

    В конце августа суд в Хабаровском крае приговорил к реальным срокам сотрудников псевдомедицинского центра за обман почти тысячи пациентов.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2026, 08:12 • Новости дня
    Аномальное тепло в Москве разбудило дождевых червей

    Аномально теплая ночь и ливни спровоцировали массовый выход червей в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что летнее тепло и грозовые ливни в Москве вызвали массовое появление дождевых червей на поверхности земли.

    В столице прошедшая ночь оказалась по-летнему теплой, из-за чего на поверхность массово выползли дождевые черви, написал метеоролог в своем Telegram-канале.

    Минимальная температура на опорной метеостанции ВДНХ достигла плюс 12,5 градуса, а в центре города составила плюс 13,4 градуса. Эти показатели на шесть градусов превышают ночную климатическую норму сентября и соответствуют значениям июля.

    В Подмосковье самые высокие значения зафиксировали в Сергиевом Посаде, Черустях и Электроуглях. Выпавшие осадки заполнили ходы и вытеснили воздух из почвы, в результате чего черви оказались на поверхности.

    Подобное явление абсолютно нетипично для конца сентября. Обычно в это время температура почвы остывает, из-за чего черви становятся малоподвижными и уходят в более глубокие слои.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе Гидрометцентр спрогнозировал пасмурную погоду в Москве.

    Во вторник метеорологи назвали опасную для здоровья жителей столицы погоду.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2026, 16:08 • Новости дня
    Посольство Казахстана в Москве приспустило флаг в знак траура

    Tекст: Валерия Городецкая

    В знак скорби по 14 погибшим на Каспии морякам дипломатическое представительство Казахстана в российской столице приспустило государственный флаг.

    Сотрудники казахстанского посольства в Москве приспустили государственный флаг в знак траура по 14 военным морякам, которые погибли в ходе учений в Каспийском море, передает РИА «Новости».

    Неравнодушные жители столицы несут цветы к центральному входу в дипломатическую миссию. В настоящее время у ограды здания уже лежат белые хризантемы.

    Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября днем общенационального траура.

    Утром спасатели обнаружили в Каспийском море тела последних пропавших военных моряков.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования казахстанскому лидеру в связи с этой трагедией.

    Комментарии (0)
    Главное
    ВС России ударили по дата-центру разведки и сухогрузу на Украине
    Белоусов проверил создание полосы безопасности на Сумском направлении
    Страны ЕС согласовали предоставление Украине 6,6 млрд евро
    Забастовки школьников против призыва в армию прошли в Германии
    «Люди-кроты» искали золото в канализации Нью-Йорка под отелем Нетаньяху
    Россиянка Аминева стала чемпионкой Европы по боксу
    Умер российский джазовый саксофонист Алексей Козлов

    Минфин нашел новые источники доходов для бюджета

    Минфин определил параметры доходов и расходов федерального бюджета на три года вперед, предложив ряд решений для увеличения бюджетных поступлений и сохранения дефицита на стабильно низком уровне. В частности, компаниям, выигравшим от резкого роста мировых цен на свою продукцию, предстоит поделиться с государством сверхприбылью. Что еще подготовил Минфин? Подробности

    Перейти в раздел

    Планам Японии на Курилы помешал Устав ООН

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала исключить из Устава ООН упоминание о «враждебных государствах» – положениях, появившихся после Второй мировой войны и распространяющихся в том числе на Токио. Формально речь идет об устаревших нормах, однако для Японии их отмена имеет более широкий смысл: она позволяет поставить под вопрос еще один элемент послевоенного порядка, который страна стремится пересмотреть. Почему Такаити решила заняться этим вопросом сейчас и какие практические цели преследует Токио? Подробности

    Перейти в раздел

    Модернизация Су-57 дала развитие всей боевой авиации России

    ВКС России получили очередную партию многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57. Как говорят в ОАК, новый технический облик самолета будет способствовать расширению задач в ходе проведения СВО. По мнению экспертов, боевой опыт заметно повлиял на модернизацию истребителя. Какие изменения могли произойти в бортовом радиоэлектронном оборудовании и других системах самолета? Подробности

    Перейти в раздел

    Урсула впервые обидела Украину сильнее, чем Трамп

    Украинская делегация в Нью-Йорке оказалась в ситуации, когда рушится примерно все. Даже самые надежные союзники предают Киев в тяжелое для него время, на глазах перерастающее в смутное. А особенно обидный удар по утопающему нанесла глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: да как у нее вообще рука поднялась? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Визит Си в США показал величие Китая

      Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США прошел с шиком и размахом, президент США Дональд Трамп еще никого так не принимал. А ведь еще недавно тот же Трамп обещал «поставить Китай на место» и эскалировал торговую войну с ним. Что же случилось?

    • Почему Мадьяр побрезговал Украиной

      Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

    • Встречи Зеленского с Урсулой и Трампом: это финиш

      Встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампа и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен завершились для Украины провалом. В случае с Трампом это было предсказуемо. А вот Урсула удивила.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Лунный календарь на октябрь 2026 года: благоприятные дни для посадок, квашения капусты и садовых работ

      В октябре завершается основной дачный сезон, но работ в саду и огороде остается много: высаживают озимый чеснок и лук, сажают плодовые и ягодные культуры, обрезают кустарники, готовят грядки к зиме, пересаживают многолетники и квасят капусту. Лунный календарь традиционно используют как дополнительный ориентир для выбора дат, хотя научных доказательств влияния фаз Луны на урожайность нет. Рассказываем, когда будет растущая и убывающая Луна в октябре 2026 года, какие дни по традиционному лунному календарю подходят для посадок и обрезки, когда квасить капусту и почему погода, температура почвы и технология всегда важнее лунной даты.

    • Сертификат ПФДО: как получить и записать ребенка в кружок

      Сертификат персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) дает возможность оплачивать занятия ребенка в кружках и секциях за счет средств регионального и местного бюджетов. Ниже – порядок оформления, способы проверки данных и алгоритм записи в выбранную программу.

    • Подготовка дачи к зиме: пошаговая инструкция по консервации дома

      С наступлением холодов дачные постройки, инженерные системы и растения нуждаются в защите от промерзания, влаги и грызунов. Правильная консервация позволяет сохранить имущество и избежать дорогостоящего ремонта весной.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации