Гидрометцентр: Желтый уровень опасности объявили в Москве из-за тумана

Tекст: Денис Тельманов

Предупреждение о потенциально опасных метеоусловиях будет действовать с полуночи до восьми утра субботы, передает ТАСС. «Предстоящей ночью и утром в субботу, 26 сентября, местами по столичному региону ожидается туман, желтый погодный уровень», – сообщил агентству представитель Гидрометцентра.

Синоптики уточнили, что ночью в Москве при переменной облачности осадков не предвидится. Температура воздуха составит от шести до восьми градусов тепла, а в отдельных районах опустится до плюс трех градусов.

В Подмосковье ночная температура будет колебаться от трех до восьми градусов выше нуля. Днем в субботу воздух в столице прогреется до 16-18 градусов, тогда как по области ожидается от 14 до 19 градусов тепла.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября столичный комплекс городского хозяйства сообщил о снижении видимости на дорогах до 200 метров.

Весной синоптики вводили аналогичный уровень погодной опасности из-за густой дымки.

Прошлой осенью предупреждение о сильном тумане действовало в столичном регионе четыре ночи подряд.