«ВТБ Арену» эвакуируют из-за сообщения о минировании
Из «ВТБ Арены» эвакуируют людей после поступления анонимного сообщения о минировании, ситуация контролируется экстренными службами города.
Эвакуация в московском спортивном комплексе «ВТБ Арена» началась после сообщения об угрозе минирования, передает РИА «Новости».
По данным источников агентства, неизвестный позвонил и сообщил об угрозе взрыва, после чего в здании начали проводить эвакуацию посетителей и персонала.
В настоящее время люди покидают объект, сотрудники экстренных служб проверяют территорию.
В последние годы в России регулярно происходят ложные сообщения о минировании общественных мест, включая суды, торговые центры и транспортные узлы.
Как отметили представители служб, ни одна из предыдущих угроз не подтвердилась, однако по закону каждое из подобных сообщений требует обязательной проверки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Северо-Западный округ Росгвардии сообщил, что четыре известных музея Петербурга были временно закрыты для посетителей после появления информации о возможных опасных предметах.
В городском округе Истра провели эвакуацию 12 школ из-за анонимных сообщений о минировании. В некоторых учебных заведениях правоохранители завершили проверки, и ученики вернулись к занятиям.
В московском торгово-развлекательном центре «Алтуфьевский» экстренные службы проводят эвакуацию посетителей из-за угрозы взрыва.