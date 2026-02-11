Ученый рассказал, где в России самые «кругленькие и упитанные» белые медведи

Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?9 комментариев
Самые «кругленькие и упитанные» белые медведи в российской Арктике обитают на Медвежьих острова в Восточно-Сибирском море в Якутии, сообщил кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Илья Мордвинцев.
Мордвинцев рассказал, что за три экспедиции не было встречено ни одной истощенной особи ни на самих островах, ни на прилегающем Нижнеколымском побережье, передает РИА «Новости».
«Там медведи к сентябрю – началу октября настолько кругленькие и настолько упитанные, что мы таких в российской Арктике больше нигде не видели», – рассказал ученый.
В последние годы ученые проводят регулярный мониторинг состояния белых медведей в Восточно-Сибирском море, а с 2020 года территория получила статус государственного заповедника «Медвежьи острова».
В настоящее время исследователи затрудняются с точной классификацией субпопуляции этих животных: ранее их относили к лаптевоморской популяции, однако новые данные указывают на их близость к чукотским медведям.
Специалисты отмечают, что белые медведи Чукотского моря считаются самыми крупными в российской Арктике, что связано с высокой биологической продуктивностью региона и обилием лежбищ моржа и китообразных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые отметили увеличение среднего веса и размеров белых медведей на Шпицбергене с 2000 года.