    Культ личности породил конфликт между США и Польшей
    Захарова: Пока не будем рассказывать, что сделаем со списком требований Каллас
    В Норвегии прошли успешные испытания европейской гиперзвуковой ракеты
    В «файлах Эпштейна» нашли упоминание бойфренда Макрона
    Лавров: Россия вернет исконно русские земли
    Брюссель решил занять средства на внешних рынках на помощь Украине
    В Европе предложили запретить все криптовалютные операции с Россией
    Эксперт: Конфликт Ирана с Израилем способен перекинуться на Катар и ОАЭ
    На Олимпиаде объявили Гуменника чемпионом России вопреки запрету
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Хорошими дипломатами можно быть и в плохие времена

    Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?

    Сергей Худиев Сергей Худиев Как свобода абортов может привести к несвободе нации

    Дети, абортированные 20-30 лет назад, уже были бы работниками и налогоплательщиками. Но их нет – и значит, надо повышать пенсионный возраст и импортировать работников из других стран. К чему приведет этот процесс, нетрудно догадаться.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Как русофобия породила Холокост

    У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.

    11 февраля 2026, 02:56 • Новости дня

    Обломки БПЛА обнаружены в станице в Краснодарском крае

    Tекст: Антон Антонов

    Обломки беспилотников обнаружены в станице Пластуновской, сообщает оперштаб Краснодарского края.

    «Фрагменты БПЛА упали в результате отражения атаки», – говорится в сообщении оперштаба в Telegram.

    Никто не пострадал. Атака БПЛА не привела к повреждениям инфраструктуры. Место падения обломков оцеплено, на месте находятся специальные и экстренные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотников на территории Волгоградской области зафиксированы повреждение жилого дома и возгорание на заводе.

    10 февраля 2026, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» выяснили, кто отдает приказы атаковать Брянскую область

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки не только продвинулись по фронтовым направлениям, оттеснив противника, но и выяснили важную информацию о тех, кто бьёт по гражданским объектам Брянской области и отдает такие приказы.

    «Установлено подразделение, которое осуществляет ракетные атаки по гражданским объектам Брянской области – 107 реабр ВСУ. Приказы на обстрелы отдает комбриг полковник Савченко Сергей Анатольевич», – сообщили бойцы в неофициальном Telegram-канале группы войск «Северный ветер».

    «Северяне» высокими темпами наступают вглубь Сумской области при поддержке артиллерии и «Солнцепеков». Штурмовики продвинулись в Сумском районе на девяти участках, в Краснопольском – на пяти и в Глуховском – на четырех. За сутки общее продвижение составило более 900 м.

    «ВСУ попытались вернуть утраченные позиции в Поповке, выдвижение штурмовой группы заблаговременно вскрыто разведкой, нанесено огневое поражения, противник с потерями отошел на исходные позиции», – сообщили бойцы.

    В населенных пунктах и лесопосадках Харьковской области «Северяне» продвигаются с интенсивной поддержкой российской авиации, артиллерии и ТОСов.

    «Противник атакует объекты инфраструктуры Белгородской области, не в силах ничего противопоставить на поле боя», – объяснили российские военнослужащие.

    У Старицы «Северяне» продвинулись на двух участках по лесопосадкам на 200 м. В районе Симиновки продвинулись на четырех участках вглубь леса и заняли два опорных пункта ВСУ, продвинувшись на 300 м. У Волчанских Хуторов расчеты ТОС-1А «Солнцепек» нанесли удары по позициям 113 обр ТРО.

    На Хатненском участке фронта авиация и артиллерия ударили по позициям 1 обр ТРО в лесных массивах западнее Чугуновки. Штурмовики продвинулись на двух участках по лесополосам на 400 м.

    «За сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 120 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Поповку в Сумской области. «Северяне» рассказали о провальной попытке ВСУ вернуть позиции в Чугуновке. Белоусов поздравил 26-й танковый полк с освобождением Глушковки в Харьковской области.

    10 февраля 2026, 21:44 • Новости дня
    Лавров: Россия вернет исконно русские земли

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская сторона намерена вернуть себе исконно русские земли, как того желают русские люди на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Народ Крыма, Донбасса и Новороссии выразил свою волю на референдумах. Мы доведем до конца процесс возвращения этих исконно русских земель в родную гавань в полном соответствии с чаяниями этих людей», – указал глава ведомства, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что необходимо восстановить права русских, которые останутся под властью Киева, а также устранить угрозы национальной безопасности России, исходящие от Украины.

    Ранее Лавров указывал, что невозможно достичь урегулирования с Украиной на условиях, которые сейчас продвигает Европа вместе с Владимиром Зеленским. Поскольку в случае немедленного прекращения огня украинская сторона не планирует признавать новые юридические реалии, а лишь временно остановит боевые действия, получая увеличенную военную поддержку под лозунгом «гарантии безопасности Украины».

    Кроме того, он напомнил, что в 2019 году на саммите, организованном президентом Франции, стороны подтвердили намерение предоставить Донбассу особый статус, закрепленный в Конституции Украины. Но «ничего этого не сделано».

    Франции Эммануэль Макрон организовал саммит, на котором стороны заявили о планах дать Донбассу особый статус, закрепленный в Конституции Украины.При этом ничего подобного сделано не было. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд уже после начала СВО признали, что никто на Западе не собирался выполнять эти договоренности.

    10 февраля 2026, 17:22 • Видео
    Лавров ужесточил риторику в адрес Трампа

    Глава МИД России Сергей Лавров дал серию интервью, в которых оценил последние действия США. Министр был гораздо более жесток, чем в последние месяцы, когда Москва вполне успешно находила общий язык с командой Дональда Трампа. Что же случилось?

    10 февраля 2026, 13:39 • Новости дня
    Эстонская разведка назвала цели России на переговорах по Украине

    Эстонская разведка увидела в переговорах России по Украине хитрый план

    Tекст: Вера Басилая

    В свежем докладе эстонской разведки говорится, что Москва якобы использует переговоры по Украине для манипуляций и восстановления отношений с Вашингтоном, сообщает Bloomberg.

    В ежегодном отчете эстонской внешней разведки сообщается, что Россия якобы не собирается заканчивать спецоперацию на Украине и использует переговоры в качестве «инструмента манипуляции», сообщает Bloomberg.

    Авторы документа призвали не верить мирной риторике, расценивая ее как попытку Москвы «выиграть время и восстановить отношения с США», что, по их мнению, позволит возобновить прямое авиасообщение, выдачу виз бизнес-элите и, конечно, «облегчить жизнь разведчикам».

    В докладе также отмечается, что Кремль якобы поручил своим ведомствам «проектировать открытость» к сотрудничеству с США, а заодно и задуматься о судьбе замороженных на Западе российских активов, которые, если верить эстонским экспертам, могут пойти на послевоенное восстановление Украины под российским контролем.

    Не обошлось и без традиционного обсуждения военной промышленности России – эстонцы уверяют, что производство будет стагнировать, хотя надежды на «коллапс» пока не оправдываются.

    Особое беспокойство у авторов вызывает возможное сотрудничество России и США по ядерной безопасности – дескать, это лишь попытка Москвы «представить себя ответственной державой» и навязать более широкие переговоры по вопросам безопасности, чтобы ограничить активность НАТО.

    Впрочем, даже если будет достигнуто соглашение о мире, эстонская разведка уверена: российский ВПК останется угрозой соседям, а Москва не утратит своих амбиций.

    Президент Эстонии и премьер-министр Латвии Эвика Силиня призвали назначить специального европейского посланника для возобновления контактов с Россией.

    Слова президента Эстонии Алара Кариса о необходимости прямых переговоров с Москвой вызвали недовольство у премьер-министра Эстонии Кристена Михала.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила инициативу прибалтийских стран усталостью от сидения «под столом».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ненависть к России вызвала кризис в Эстонии.

    Эстония заняла шестое место в февральском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    10 февраля 2026, 14:07 • Новости дня
    Лавров отверг возможность мира на условиях Европы и Зеленского
    Лавров отверг возможность мира на условиях Европы и Зеленского
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Урегулировать конфликт на Украине на основе предложенной Европой «лукавой линии» с немедленным прекращением огня и гарантиями безопасности невозможно, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Людей, которые живут на своих землях и не согласились с тем, что незаконным путем госпереворота на Украине в 2014 г. к власти пришли неонацисты, когда вся Европа наплевала на свои обещания, в очередной раз наврала, этих людей только за то, что они отказались принять незаконную власть, объявили террористами, призывали их «проваливать в Россию». Без этих двух вопросов ничего не решить», – сказал Лавров в интервью НТВ, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что невозможно достичь урегулирования на условиях, которые сейчас активно продвигает Европа вместе с Владимиром Зеленским. По словам министра, в случае немедленного прекращения огня украинская сторона не собирается признавать новые юридические реалии и уступки, а лишь временно остановит боевые действия, параллельно получая значительно увеличенную военную поддержку под лозунгом «гарантии безопасности Украины».

    Он также отметил, что формат второго раунда переговоров в Абу-Даби был изменен с двустороннего на трехсторонний с участием США, однако это решение не связано с какими-либо серьезными причинами. Лавров пояснил, что изначально спецпосланник США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер планировали быть заняты другими делами, но затем их график изменился и они смогли принять участие в переговорах. По мнению министра, этот организационный момент не имеет особого значения для сути обсуждений.

    Лавров указывал, что европейские страны не прекращают попыток вбивать клинья между Москвой и Вашингтоном.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование на Украине продвигается хорошо.

    10 февраля 2026, 09:51 • Новости дня
    Лавров призвал не впадать в восторг от давления Трампа на Европу и Зеленского
    Лавров призвал не впадать в восторг от давления Трампа на Европу и Зеленского
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что не стоит впадать в восторженное восприятие от действий президента США Дональда Трампа в отношении Европы и Владимира Зеленского.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ предостерег от излишнего энтузиазма по поводу давления президента США Дональда Трампа на Европу и Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    «Мы не раз об этом говорили, что нам нельзя впадать в восторженное восприятие происходящего: что президент США Дональд Трамп «поставил на место» европейцев, Владимира Зеленского и требует от них выполнить…», – подчеркнул министр.

    Лавров отметил, что хотя подобные действия Трампа могут восприниматься положительно с точки зрения поиска мира на Украине, пока ситуация далека от разрешения. Министр напомнил, что переговоры по урегулированию продолжаются и недавно прошел второй раунд в Абу-Даби.

    Он добавил, что впереди еще длинный путь для достижения прогресса, и призвал сохранять сдержанность в оценках происходящего.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия продолжает обсуждать пути урегулирования ситуации на Украине.

    Лавров также отметил, что США больше не готовы следовать предложениям, которые сами выдвигали по Украине на встрече в Анкоридже.

    Глава МИД России охарактеризовал текущую политику США в отношении России «байденовщиной». Газета ВЗГЛЯД выяснила, о чем говорят изменения в риторике Москвы.

    10 февраля 2026, 13:26 • Новости дня
    Рар назвал последствия частичного членства Украины в ЕС

    Политолог Рар: Частичное членство Украины подтвердит курс ЕС на конфронтацию с Россией

    Рар назвал последствия частичного членства Украины в ЕС
    @ Mandoga Media/Mandoga Media/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украину будут затягивать в Европейский союз вне всяких правил: через манипуляции или объявление некоего чрезвычайного положения в Европе. При этом европейцы умалчивают о неготовности Киева солидаризироваться с ЕС и принять брюссельский консенсус, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал публикацию Politico о подготовке ЕС плана частичного членства Украины.

    «Некоторые наблюдатели еще в 2022 году говорили, что центральная и западная часть Украины станут «протекторатом» Евросоюза после окончания конфликта, и называли это единственным способом для Запада сохранить лицо», – напомнил германский политолог Александр Рар.

    По его словам, хотя канцлер Германии Фридрих Мерц ранее отказал Киеву в быстром вступлении в ЕС, Брюссель и Вашингтон «готовят эту лазейку в качестве компенсации украинской стороне за потерю восточных территорий». «Европейцы надеются на поражение премьера Венгрии Виктора Орбана на выборах, а также на провал президента США Дональда Трампа. Других планов и стратегий у них пока нет», – отметил собеседник.

    «Украину будут вне всяких правил затягивать в Европейский союз: будь то через всякого рода манипуляции или объявление некоего чрезвычайного положения в Европе», – считает аналитик. При этом, добавил Рар, европейцы не говорят о «внутренней неподготовленности страны солидаризироваться с ЕС и принять брюссельский консенсус».

    «Киев только и делает, что выдвигает Евросоюзу требования. Украина нацелена не на примыкание к «либеральным ценностям» Европы, а пока только на получение полной поддержки в борьбе с Россией. Принятие республики в ЕС не укрепит континент, а подтвердит тезис о том, что Европа полностью поворачивается в сторону конфронтации с Москвой», – заключил Рар.

    Ранее стало известно, что Евросоюз активно разрабатывает план по ускорению принятия Украины в свой состав. Как сообщило издание Politico, инициатива получила неофициальное название «Обратное расширение», поскольку она предусматривает вступление стран в блок на начальном этапе выполнения критериев членства, а не завершающем.

    Первым шагом в статье назвали подготовку Киева к вступлению в ЕС. Перенос заявки Украины на членство «на более ранний срок» подразумевает предоставление неформальных рекомендаций в части переговоров по так называемым кластерам: юридическим шагам, необходимым для принятия в союз. По трем из шести страна уже получила рекомендации.

    Вторым шагом может стать создание упрощенной модели членства в Евросоюзе. «Это была бы своего рода перекалибровка процесса – вы вступаете, а затем постепенно получаете права и обязанности», – сказал чиновник, знакомый с ходом обсуждений. Представители ЕС подчеркнули, что таким образом они намерены послать сигнал странам, чье присоединение задерживается ввиду конфликтов или противодействия со стороны каких-либо европейских стран.

    Следующий шаг касается преодоления позиции Венгрии в составе Европейского союза. Так, некоторые политики рассчитывают на возможное поражение премьер-министра страны Виктора Орбана на будущих выборах. Если же он сохранит пост, в Брюсселе надеются, что его мнение может изменить Дональд Трамп. Как отмечает Politico, администрация президента США уже оказывала влияние в ходе обсуждения санкций в отношении России.

    В качестве пятого шага европейские дипломаты рассматривают возможность лишения Будапешта права голоса на основании статьи №7 договора Евросоюза. Она применяется в случае нарушения основополагающих ценностей блока и является самой жесткой санкцией, говорится в материале.

    Агентство Bloomberg сообщало, что в Брюсселе прорабатывают варианты включения гарантий членства Украины в ЕС в возможное соглашение по урегулированию украинского кризиса. По информации источников издания, среди обсуждаемых вариантов – предоставить в приоритетном порядке Киеву защиту, которую дает вступление в блок, а также немедленный доступ к части прав члена союза.

    Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова вступить в Евросоюз в 2027 году. Глава МИД Венгрии Петер Сийарто выразил опасения из-за планов принять Украину раньше, чем Грузию, и сослался на угрозу войны и распространение преступности. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц также исключил вступление Украины в ЕС в следующем году. Он напомнил, что каждая страна, желающая вступить в Евросоюз, должна сначала выполнить так называемые Копенгагенские критерии, а этот процесс обычно занимает несколько лет.

    10 февраля 2026, 05:31 • Новости дня
    Под Купянском ликвидировали подполковника элитного спецназа СБУ Петренко

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе боевых действий под городом Купянск уничтожили подполковника спецподразделения «Альфа» украинской службы безопасности (СБУ) Руслана Петренко, отвечавшего за координацию диверсионных групп и беспилотников.

    О гибели подполковника элитного отряда СБУ сообщил источник в силовых ведомствах РИА «Новости».

    Петренко находился на передовой в районе Купянска, где координировал разведывательно-диверсионные операции и управлял группой БПЛА.

    Появление офицера такого ранга на передовой указывает на глубокие проблемы в рядах противника, добавил собеседник.

    Дефицит командиров среднего звена заставляет украинское руководство бросать элитных специалистов в эпицентр сражений вместо использования их для штабного планирования.

    Смерть сотрудника «Альфы» стала серьезным ударом для командования ВСУ. Подготовка кадров подобной квалификации занимает длительное время, поэтому оперативно найти замену погибшему не удастся.

    Ранее бойцы группировки ВС России «Север» уничтожили расчет БПЛА ВСУ батальона «Рэгби тим» вместе с их командиром. Это украинское подразделение отличалось особой жестокостью.

    10 февраля 2026, 20:40 • Новости дня
    Каллас пообещала «выдвинуть русским» условия ЕС по урегулированию на Украине
    Каллас пообещала «выдвинуть русским» условия ЕС по урегулированию на Украине
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о намерении в ближайшие дни представить странам ЕС перечень условий для России, связанных с урегулированием конфликта на Украине, сообщает Reuters.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас пообещала подготовить перечень требований к России с возможными уступками в рамках урегулирования конфликта на Украине, сообщает РИА «Новости».

    По ее словам, «всем, кто сидит за столом переговоров, включая русских и американцев, необходимо понимать, что для принятия решения необходимо согласие европейцев. И для этого у нас тоже есть условия. И эти условия мы должны выдвигать не к украинцам, <…>, а к русским».

    Издание отмечает, что Каллас планирует в ближайшие дни представить этот список правительствам стран-членов Евросоюза. Она подчеркнула, что согласование европейской позиции имеет решающее значение для любых переговорных инициатив по урегулированию ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев обвинил главу европейской дипломатии Каю Каллас в деструктивных заявлениях. Дмитриев заявил, что подобные высказывания мешают мирному урегулированию на Украине. Он также подчеркнул, что они препятствуют успешным переговорам.

    10 февраля 2026, 12:27 • Новости дня
    Российские войска освободили Зализничное к западу от Гуляйполя
    Российские войска освободили Зализничное к западу от Гуляйполя
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Зализничное в Запорожской области, расположенный в нескольких километрах к западу от Гуляйполя, сообщили в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, четырех штурмовых полков и двух батальонов беспилотных систем ВСУ около Братского, Коммунаровки Днепропетровской области, Верхней Терсы, Воздвижевки, Дорожнянки, Комсомольского, Копани и Риздвянки Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Противник при этом потерял до 420 военнослужащих, танк, три бронемашины.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Покровки, Угроедов и Харьковки Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины рядом с Графским, Нескучным, Охримовкой и Цуповкой.

    Потери ВСУ составили свыше 200 военнослужащих, бронемашина и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены шесть складов боеприпасов и матсредств, перечислили в Минобороны.

    В то же время паодразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районах Ковшаровки Харьковской области, Александровки, Ильичовки, Коровьего Яра и Красного Лимана Донецкой народной республики (ДНР).

    Противник потерял более 150 военнослужащих и пять складов с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Ижевки, Константиновки, Миньковки, Никифоровки и Резниковки ДНР.

    При этом ВСУ потеряли до 145 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад нацгвардии у Белицкого, Гришино, Гулево, Доброполья, Нового Донбасса, Сергеевки, Торецкого, Шевченко ДНР, Новопавловки, Новоподгородного и Райполя Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили более 295 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113, отчитались в Минобороны.

    Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили сумскую Сидоровку и харьковскую Глушковку. Ранее они установили контроль над Чугуновкой в Харьковской области. А до этого освободили Поповку в Сумской области.

    10 февраля 2026, 08:32 • Новости дня
    Politico: ЕС готовит план частичного членства Украины
    Politico: ЕС готовит план частичного членства Украины
    @ Geert Vanden Wijngaert/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Брюссель обсуждает возможность предоставления Украине частичного членства в ЕС уже в следующем году по пятиэтапной схеме, включающей преодоление вето Венгрии, сообщает газета Politico.

    По данным источников Politico, Евросоюз разрабатывает план из пяти пунктов, направленный на ускоренное предоставление Украине частичного членства в блоке уже в 2027 году, передает РИА «Новости».

    Десять европейских чиновников и дипломатов заявили изданию, что речь идет о «беспрецедентном плане», который предусматривает участие Киева в работе структур ЕС ещё до завершения всех требуемых реформ.

    Первый этап инициативы предполагает предоставление Украине неофициальных указаний в ходе переговоров, в том числе по юридическим вопросам процесса вступления. Уже сейчас ЕС передал Киеву информацию по трем из шести переговорных кластеров, а работа по оставшимся продолжится в марте. Однако, по словам источников, упрощенного пути в отношении реформ Украина не получит.

    Второй этап связан с процедурой вступления: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила варианты, включая модель «обратного расширения», при которой страна получает некоторые права и обязанности по мере выполнения критериев. Эта схема призвана поддержать государства, чье членство задерживается из-за военных конфликтов или внутреннего противодействия в ЕС.

    «Это будет своего рода перенастройка процесса – вы присоединяетесь, а затем вам постепенно предоставляются права и обязанности», – заявил один из европейских чиновников.

    Особое внимание уделяется преодолению возможного вето со стороны Венгрии, чья позиция может стать преградой для вступления Украины. В ЕС рассчитывают, что ситуация изменится после выборов, если нынешнего премьер-министра Виктора Орбана сменит Петер Мадьяр, более лояльный к украинскому вопросу. Кроме того, рассматривается гипотетическая возможность влияния президента США Дональда Трампа на позицию Орбана.

    Как крайняя мера, на пятом этапе возможно применение статьи 7 Договора о Европейском союзе, которая предусматривает лишение страны права голоса в случае нарушений базовых ценностей ЕС. Сейчас такой вариант не рассматривается в качестве первоочередного, однако он остается в повестке на случай, если Орбан сохранит власть и будет продолжать блокировать вступление Украины.

    Bloomberg сообщал, что Евросоюз готовит включение вопроса членства Украины в блоке в текст мирного соглашения.

    Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова вступить в Евросоюз в 2027 году.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен представила лидерам Евросоюза дорожную карту по ускоренному вступлению Украины в Евросоюз к 2027 году.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийарто выразил опасения из-за планов Евросоюза принять Украину раньше, чем Грузию, и сослался на угрозу войны и распространение преступности.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз и НАТО приведет к войне, и подчеркнул, что страна должна оставаться «буферной зоной» между Западом и Россией.

    10 февраля 2026, 17:40 • Новости дня
    Иностранных наемников ВСУ принудительно отправили в штурмовики

    Украина распустила легион иностранных наемников

    Иностранных наемников ВСУ принудительно отправили в штурмовики
    @ Christoph Soeder/dpa/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генштаб ВСУ принял решение расформировать созданный из иностранцев Интернациональный легион и направить его участников в штурмовые полки, пишет французская Le Monde.

    Генеральный штаб ВСУ расформировал Интернациональный легион и распределил состоявших в нем зарубежных наемников в штурмовые полки, выполняющие «самые опасные задачи регулярной армии», сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию Le Monde. Иностранные наемники, ранее входившие в состав этого подразделения, выразили резкое недовольство решением командования, о котором они узнали еще в ноябре 2025 года.

    Официальное уведомление о роспуске легиона, созданного 27 февраля 2022 года и состоявшего из граждан разных стран, Генштаб ВСУ опубликовал 31 декабря 2025 года. Начальник штаба второго батальона Интернационального легиона Андрей Спивак в беседе с французской газетой назвал происходящее «невероятной тратой ресурсов».

    Минобороны России не раз заявляло о присутствии иностранных наемников в рядах ВСУ. По словам ведомства, иностранных бойцов Киев использует как «пушечное мясо» и не щадит их жизни, а российские военные продолжают уничтожать наемников на Украине.

    Ранее сообщалось, что группа перуанских боевиков присоединится к подразделению ВСУ «Специальная латинская бригада» в конце февраля. Аргентинские наемники также собираются поехать на Украину в составе этой же бригады.

    До этого российские бойцы ликвидировали группу англоговорящих военных ВСУ в Торецке. Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала спецоперации только из одной Колумбии убито 750 наемников.


    10 февраля 2026, 20:59 • Новости дня
    Брюссель решил занять средства на внешних рынках на помощь Украине

    Брюссель решил пересмотреть бюджет ЕС для поиска денег на финансирование Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Экстренное голосование Европарламента по корректировке бюджета позволит Брюсселю занять средства на внешних рынках для предоставления кредита Киеву.

    Европарламент утвердил проведение голосования по экстренной процедуре для внесения изменений в многолетние финансовые рамки Евросоюза. Данная процедура необходима для того, чтобы Брюссель получил возможность осуществлять заимствования на внешних рынках и предоставлять Киеву кредит под гарантии общеевропейского бюджета, отмечает РИА «Новости».

    Большинство депутатов поддержали внесение изменений на голосовании. Окончательное голосование по соответствующим поправкам назначено на среду. В этот же день в Европарламенте пройдет утверждение самого кредита и изменений в механизме фонда ЕС для Украины, из которого будут осуществляться выплаты.

    Ранее лидеры стран ЕС на саммите в декабре приняли решение о выделении Украине кредита на 90 млрд евро на два года под гарантии общеевропейского бюджета. Это решение стало альтернативой конфискации российских суверенных активов, против которой выступила Бельгия.

    Для окончательного оформления кредита Брюсселю необходимо утвердить изменения в бюджете и механизме фонда, а также согласовать детали кредитного инструмента. Еврокомиссия рассчитывает начать выплаты Киеву уже в апреле текущего года.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поприветствовала выделение Евросоюзом 90 млрд евро Украине для укрепления ее позиций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом страны Евросоюза выражают растущее недовольство позицией Парижа по поводу привлечения сторонних государств к выплате процентов по кредиту Киеву в 90 млрд евро.

    Напомним, что Брюссель 29 января уже выделил 145 млрд евро на гуманитарную помощь Украине и дополнительно направил 8 млрд евро Молдавии для поддержки беженцев с Украины.

    10 февраля 2026, 11:43 • Новости дня
    Сийярто назвал Украину врагом Венгрии

    Сийярто: Украина стала врагом из-за попыток лишить Венгрию энергоносителей

    Сийярто назвал Украину врагом Венгрии
    @ Mohammad Abu Ghosh/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Венгрия считает Украину врагом из-за попыток Киева ограничить поставки российских энергоносителей, заявил министр иностранных дел Петер Сийярто.

    Украина в настоящее время является врагом Венгрии, так как пытается лишить страну российских энергоносителей, что угрожает ее суверенитету и энергетической безопасности, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что действия Киева напрямую влияют на стабильность функционирования Венгрии.

    «Украинцы постоянно пытаются добиться в Брюсселе решений, которые угрожают суверенитету Венгрии, энергетической безопасности Венгрии и, следовательно, безопасному функционированию страны... Поэтому тот, кто это делает, – наш враг», – заявил Сийярто в эфире программы «Час правды».

    Министр отметил, что Киев добивается запрета на импорт газа и нефти из России в Венгрию и призывает к санкциям против российской атомной отрасли. По его словам, подобные меры сделают невозможным реализацию проекта АЭС «Пакш-2» и закупку топлива для уже действующих энергоблоков.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в нарушении интересов Венгрии из-за давления на Евросоюз по вопросу российских энергоресурсов.

    Орбан сообщил о намерении Венгрии обойти запрет Евросоюза на поставки газа из России. Он также заявил, что Киев переступил черту, но Будапешт будет защищать свои интересы.

    10 февраля 2026, 23:17 • Новости дня
    Захарова: Пока не будем рассказывать, что сделаем со списком требований Каллас
    Захарова: Пока не будем рассказывать, что сделаем со списком требований Каллас
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление главы европейской дипломатии Кайи Каллас о необходимости требований Евросоюза к России по Украине.

    «Пока не будем рассказывать, что сделаем с ее списком требований. Гусары, молчать!» – заявила Захарова в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас заявила о намерении в ближайшие дни представить странам Евросоюза список условий для России, связанных с урегулированием конфликта на Украине.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона намерена вернуть себе исконно русские земли, как того желают русские люди на Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция на Украине стала неизбежной после того, как западные политики отвергли все предлагаемые Россией пути мирного урегулирования.

    10 февраля 2026, 12:40 • Новости дня
    Политолог оценил идею частичного членства Украины в ЕС

    Политолог Лизан: План частичного членства Украины в ЕС нужен для обмана украинцев

    Политолог оценил идею частичного членства Украины в ЕС
    @ IMAGO/Winfried Rothermel/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Идея ЕС о частичном членстве Украины ничем принципиально не отличается от соглашения об ассоциации. Инициатива продиктована исключительно политическими соображениями, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. Согласно источникам Politico, среди пунктов плана Евросоюза – предоставление Киеву неофициальных указаний по ведению переговоров, а также создание упрощенной модели членства.

    «Украина по части различных обязательств максимально приблизилась к статусу члена ЕС: формально проводится гармонизация национального законодательства с европейским, перенимаются различные управленческие практики, стандарты блока», – отметил политолог Иван Лизан. Он указал, что такой подход заимствования крайне удобен для элит не суверенных стран. В то же время, оговорился собеседник, в связи с принимаемыми решениями простым украинцам лучше не стало.

    По мнению эксперта, разрабатываемый план по принятию Украины в состав ЕС следовало бы назвать «Евроассоциация+». «Новая инициатива ничем принципиально не отличается от соглашения об ассоциации. Она продиктована исключительно политическими соображениями», – подчеркнул Лизан.

    «Во-первых, европейцам нужно наобещать украинцам чего-то, чтобы они продолжали проливать свою кровь, терпеть тяготы и лишения. Во-вторых, «хитро сделанное членство», в рамках которого Киев берут в Евросоюз лишь на словах, позволяет Брюсселю не признавать провал собственной политики и ошибочность принимаемых с 2022 года решений», – детализировал аналитик.

    По его прогнозам, Украину не примут в ЕС. «Члены блока не смогли это сделать и до СВО, когда страна была, как говорится, «не бита и не крашена». Теперь одной лишь «краской» не обойтись», – отметил аналитик. Он уточнил, что дело не только в вето Венгрии. «Возникнет «проблема» также со Словакией и Чехией. К ним примкнут, возможно, и некоторые другие партнеры», – пояснил спикер.

    Он также указал на позицию России. «Европейский союз сейчас – это идеологизированное объединение, которое движется от экономического блока к военно-политическому союзу. В этих условиях Москве что НАТО, что ЕС – одно и то же», – заключил Лизан.

    Ранее стало известно, что Евросоюз активно разрабатывает план по ускорению принятия Украины в свой состав. Как сообщило издание Politico, инициатива получила неофициальное название «Обратное расширение», поскольку она предусматривает вступление стран в блок на начальном этапе выполнения критериев членства, а не завершающем.

    Первым шагом в статье назвали подготовку Киева к вступлению в ЕС. Перенос заявки Украины на членство «на более ранний срок» подразумевает предоставление неформальных рекомендаций в части переговоров по так называемым кластерам: юридическим шагам, необходимым для принятия в союз. По трем из шести страна уже получила рекомендации.

    Вторым шагом может стать создание упрощенной модели членства в Евросоюзе. «Это была бы своего рода перекалибровка процесса – вы вступаете, а затем постепенно получаете права и обязанности», – сказал чиновник, знакомый с ходом обсуждений. Представители ЕС подчеркнули, что таким образом они намерены послать сигнал странам, чье присоединение задерживается ввиду конфликтов или противодействия со стороны каких-либо европейских стран.

    Следующий шаг касается преодоления позиции Венгрии в составе Европейского союза. Так, некоторые политики рассчитывают на возможное поражение премьер-министра страны Виктора Орбана на будущих выборах. Если же он сохранит пост, в Брюсселе надеются, что его мнение может изменить Дональд Трамп. Как отмечает Politico, администрация президента США уже оказывала влияние в ходе обсуждения санкций в отношении России.

    В качестве пятого шага европейские дипломаты рассматривают возможность лишения Будапешта права голоса на основании статьи №7 договора Евросоюза. Она применяется в случае нарушения основополагающих ценностей блока и является самой жесткой санкцией, говорится в материале.

    Агентство Bloomberg сообщало, что в Брюсселе прорабатывают варианты включения гарантий членства Украины в ЕС в возможное соглашение по урегулированию украинского кризиса. По информации источников издания, среди обсуждаемых вариантов – предоставить в приоритетном порядке Киеву защиту, которую дает вступление в блок, а также немедленный доступ к части прав члена союза.

    Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова вступить в Евросоюз в 2027 году. Глава МИД Венгрии Петер Сийарто выразил опасения из-за планов принять Украину раньше, чем Грузию, и сослался на угрозу войны и распространение преступности. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц также исключил вступление Украины в ЕС в следующем году. Он напомнил, что каждая страна, желающая вступить в Евросоюз, должна сначала выполнить так называемые Копенгагенские критерии, а этот процесс обычно занимает несколько лет.

