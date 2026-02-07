Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух егерских, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты нацгвардии в районах Гришино, Белицкого, Новоалександровки, Кучерова Яра и Светлого Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в канале Max Минобороны.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 280 военнослужащих, танк, шесть бронемашин, боевая РСЗО «Град» и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ у Лесного, Самойловки, Бойково, Воздвижевки, Цветкового Запорожской области и Коммунаровки Днепропетровской области.

При этом противник потерял до 435 военнослужащих, шесть бронемашин и два артиллерийских орудия.

В то же время подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ рядом с Магдалиновкой и Веселянкой Запорожской области.

Уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ и бронемашина, перечислили в Минобороны.

Напомним, накануне российские войска освободили Поповку в Сумской области.

В среду Минобороны сообщило об освобождении Степановки в ДНР и Староукраинки в Запорожской области.

До этого российские войска освободили Придорожное в Запорожской области и село Зеленое в Харьковской области.