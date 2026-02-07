Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища, на которых кочевники выпасают конские табуны. Это небоскрёбы Шанхая и Эмиратов. Это японские и китайские скоростные поезда. Это крупнейшие порты мира. Это 20 университетов в первой сотне мирового рейтинга.0 комментариев
Российские войска установили контроль над Чугуновкой в Харьковской области
Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Чугуновка в Харьковской области, сообщил в Миноброоны.
Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух егерских, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты нацгвардии в районах Гришино, Белицкого, Новоалександровки, Кучерова Яра и Светлого Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в канале Max Минобороны.
Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 280 военнослужащих, танк, шесть бронемашин, боевая РСЗО «Град» и три орудия полевой артиллерии.
Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ у Лесного, Самойловки, Бойково, Воздвижевки, Цветкового Запорожской области и Коммунаровки Днепропетровской области.
При этом противник потерял до 435 военнослужащих, шесть бронемашин и два артиллерийских орудия.
В то же время подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ рядом с Магдалиновкой и Веселянкой Запорожской области.
Уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ и бронемашина, перечислили в Минобороны.
Напомним, накануне российские войска освободили Поповку в Сумской области.
В среду Минобороны сообщило об освобождении Степановки в ДНР и Староукраинки в Запорожской области.
До этого российские войска освободили Придорожное в Запорожской области и село Зеленое в Харьковской области.