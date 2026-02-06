Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.0 комментариев
В Николаеве на юге Украины произошел взрыв
В Николаеве на юге Украины прогремел взрыв, сообщили местные СМИ, между тем воздушная тревога распространилась на всю территорию Украины.
Как пишет издание «Общественное. Новости», в Николаевской области была объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.
По данным официального ресурса для оповещения населения, воздушная тревога распространилась на всю территорию Украины. Отмечается, что первые сообщения о тревоге начали поступать в 8.53 по местному времени (9.53 мск), и уже через три минуты тревога была объявлена во всех регионах.
Накануне в Харькове прогремел второй за утро взрыв.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине ключевые узлы магистральной энергосистемы страны вышли из строя. Также в среду минимум две серии взрывов произошли в Одессе.