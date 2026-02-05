В Харькове прогремел второй за утро взрыв

Tекст: Алексей Дегтярёв

Новое сообщение поступило менее чем через 15 минут после предыдущего, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.

Кроме того, серия взрывов в городе была слышна и в ночное время.

В настоящее время сирены воздушной тревоги звучат в Харьковской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях.

В среду на Украине ключевые узлы магистральной энергосистемы страны вышли из строя.

Также в среду минимум две серии взрывов произошли в Одессе.