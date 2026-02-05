В МВД сообщили о новых схемах кражи данных у репетиторов

В МВД рассказали о новых схемах кражи данных онлайн-репетиторов

Tекст: Мария Иванова

Мошенники выдают себя за потенциальных клиентов онлайн-репетиторов и под предлогом оплаты занятий запрашивают реквизиты банковских карт, предупреждает Telegram-канал УБК.

В МВД уточняют: аферисты могут также заявить о необходимости «возврата излишне переведённой суммы» и сослаться на нахождение за границей, объяснив этим сложности с переводом денег.

Злоумышленники предлагают продолжить общение и присылают свою ссылку на онлайн-конференцию, якобы проведённую через сервис видеосвязи. На самом деле ссылка ведёт на фишинговый сайт, маскирующийся под популярное приложение, например, Zoom. После ввода логина и пароля или авторизации через Google эти данные оказываются у мошенников, что позволяет им получить доступ к электронной почте и другим сервисам, связанным с данным аккаунтом.

В МВД подчёркивают, что оба подхода нацелены на хищение как данных банковских карт, так и учётных записей пользователей. Специалисты советуют быть максимально внимательными при получении подобных запросов и не передавать личные данные незнакомцам.

