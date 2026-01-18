  • Новость часаВС России нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как Азербайджан получил бывших клиентов Газпрома в Европе
    Каллас призвала НАТО не отвлекаться от Украины из-за Гренландии
    Россия опередила мир по темпам потепления климата
    Валиева объявила о возвращении на лед
    Трамп ввел пошлины против стран ЕС из-за Гренландии
    Фон дер Ляйен предупредила о риске ухудшения отношений ЕС и США
    В Гренландии прошли массовые протесты против планов Трампа
    Глава ЦБ Латвии заявил о войне Европы с Россией
    Медведев заявил о сбывшихся «абсурдных прогнозах»
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Ожидание скорой победы лишь продлевает путь к ней

    Тогда, в феврале 2024-го, казалось, что скоро наступит мир и восторжествует справедливость. Но события начали нас ломать. Но любая вьюга кончается. Надо просто... перестать ждать просвета.

    0 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Афганистан рискует стать очагом большой региональной войны

    Трудно себе представить, что Пакистан, рискующий потерять всё, и Китай, рискующий потерять многое, просто будут ждать у моря погоды, а не сделают ставку на свержение власти в Афганистане. А если к этой увлекательной игре присоединится Индия?

    8 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Интеллигенция страдает наследственным анархизмом

    Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.

    59 комментариев
    18 января 2026, 14:19 • Новости дня

    В Балашихе арестовали протаранившего автомобиль ДПС водителя Porsche

    Tекст: Дарья Григоренко

    Водитель Porsche, который проигнорировал требование остановки и врезался в машину ГИБДД в Балашихе, арестован по решению суда, сообщает прокуратура Подмосковья.

    Инцидент произошел после того, как мужчина попытался скрыться с места происшествия и наехал на ногу сотрудника полиции. После задержания водитель отказался от медицинского освидетельствования, передает РИА «Новости».

    По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по двум статьям: части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти) и части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества в крупном размере).

    В суде отметили, что с учетом позиции прокуратуры ходатайство о заключении под стражу было удовлетворено. Обвиняемому избрана мера пресечения – арест до 16 марта 2026 года.

    Накануне в результате аварии на трассе между Архангельском и Северодвинском с участием автобуса и двух легковых автомобилей пострадали шесть человек, среди которых водитель и пассажир Porsche.

    Ранее сообщалось, что у Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге женщина за рулем арендованного Chery сбила инспектора ДПС.

    17 января 2026, 17:42 • Новости дня
    Пенсионеры стали менять «схемы Долиной» после ее поражения в суде

    Пенсионеры начали менять «схему Долиной» после ее поражения в суде

    Пенсионеры стали менять «схемы Долиной» после ее поражения в суде
    @ Олеся Чепурченко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пожилые люди, продающие квартиры, стали использовать аргумент недееспособности для оспаривания уже завершенных сделок, что увеличивает риски для покупателей, отмечают СМИ.

    После решения Верховного суда по делу Полины Лурье и Ларисы Долиной пожилые продавцы квартир в России начали применять новую схему для расторжения сделок, пишет РИА «Новости», ссылаясь на Telegram-канал Mash.

    Теперь вместо ссылок на давление или обман они обращаются к статье 177 Гражданского кодекса России, утверждая, что не осознавали свои действия из-за проблем с головой.

    Mash приводит пример, когда в 2024 году 70-летняя Ольга Ф. продала квартиру 47-летней Эмме В., которая оформила ипотеку на 28 лет. Сделка длилась более двух часов, Ольга предоставила справку о дееспособности, но позже заявила, что деньги отдала мошенникам, а после решения по делу Лурье и Долиной стала настаивать на своей невменяемости в момент сделки.

    Юристы считают, что этот аргумент слабее прежних, однако он представляет серьезную угрозу для покупателей. Если суд примет справку о невменяемости продавца, новые владельцы могут потерять и квартиру, и деньги.

    Ранее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил о необходимости закона о риелторах после дела Долиной.

    А юридические факультеты ведущих вузов России намерены включить дело о квартире Долиной в обучающие программы для проработки практических аспектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России могут принять в первом квартале 2026 года новые законопроекты для борьбы с так называемой «схемой Долиной».

    Комментарии (21)
    17 января 2026, 16:11 • Новости дня
    Ургант на прощании в Москве назвал любимое слово Золотовицкого
    Ургант на прощании в Москве назвал любимое слово Золотовицкого
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На церемонии прощания с Игорем Золотовицким в Москве Иван Ургант рассказал, что артист часто использовал слово «роскошно» в самых разных жизненных ситуациях.

    Телеведущий Иван Ургант на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким поделился воспоминаниями о нем, передает РИА «Новости».

    Ургант рассказал, что у Золотовицкого было любимое слово, которым он пользовался в любых жизненных ситуациях.

    «Когда мы встретимся с Игорем, я спрошу: «Игорь, что ты скажешь? Как мы с тобой попрощались?». Игорь скажет одно слово: «Роскошно». Игорь, мы тебя очень любим, очень», – сказал Ургант.

    Ургант отметил, что Золотовицкий всегда умел поддержать своих коллег и учеников в трудные моменты, находя нужные слова и помогая им ощущать радость жизни даже в тяжелых ситуациях. Он назвал Золотовицкого настоящим другом для всех присутствующих на церемонии.

    Ведущий подчеркнул, что Золотовицкий излучал доброту, юмор и был источником радости для окружающих. По словам Урганта, никто никогда не обижался на него, а его появление всегда было настоящим праздником.

    Прощание с заслуженным артистом России, ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким прошло в МХТ имени Чехова.

    Игорь Золотовицкий умер в возрасте 64 лет.

    Комментарии (20)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    17 января 2026, 16:35 • Новости дня
    Глава российских католиков отказался осудить гонения на православных

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци не поставил подпись под заявлением Христианского межконфессионального консультативного комитета (ХМКК), посвященным защите гонимых христиан.

    Заявление было опубликовано ХМКК в четверг на официальном сайте организации, передает РИА «Новости». В документе осуждается использование религии в политических целях и указывается, что подобные практики, по мнению авторов, имеют место на Украине, в Молдавии, Эстонии, Армении и ряде других стран. Комитет также подчеркнул, что традиционно выступает в защиту прав христиан разных конфессий – православных, католиков и протестантов. При этом в списке подписантов отсутствует имя архиепископа Пецци, который является одним из сопредседателей ХМКК.

    Источник в Русской православной церкви отметил, что отсутствие подписи вызывает недоумение. «Действительно, архиепископ Павел Пецци не подписал заявление, и это вызывает вопросы. Потому что, во-первых, в тексте упомянуты католические верующие – как те, в защиту кого, в том числе, выступает ХМКК. Во-вторых, известно, что в других регионах мира, где присутствует не менее чувствительная повестка, представители католической церкви нередко очень активно выступают в поддержку благих инициатив, продиктованных ответственностью христиан перед Богом. А в данном случае мы этого не видим», – сказал собеседник агентства.

    В то же время в Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве пояснили позицию главы католиков России. Генеральный викарий архиепархии священник Кирилл Горбунов заявил РИА Новости, что отказ от подписи связан с внутренними каноническими ограничениями. «Владыка (архиепископ Павел Пецци – ред.) ответил, что хотя он сочувствует выраженной в заявлении позиции, он с точки зрения внутренних установлений католической церкви не обладает юрисдикцией для того, чтобы делать официальные заявления, касающиеся других стран», – подчеркнул он.

    Христианский межконфессиональный консультативный комитет был создан в 1993 году и считается крупнейшей межхристианской диалоговой площадкой в Евразии. Согласно информации на сайте ХМКК, сопредседателями совета являются представители Русской православной церкви, одной из протестантских конфессий (на ротационной основе) и Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве.

    При этом источник РИА Новости напомнил о позиции отдельных иерархов католической церкви в других странах. В частности, он указал на позицию главы католиков латинского обряда на Украине – архиепископа Львовского Мечислава Мокшицкого, который ранее поддержал закон, допускающий запрет канонической Украинской православной церкви, и тем самым фактически выступил в поддержку гонений против нее.

    Напомним, в сентябре 2024 года на Украине вступил в силу закон, принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским, который позволяет запретить деятельность УПЦ. Документ был поддержан Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций, несмотря на то, что Украинская православная церковь являлась одной из его основательниц. В состав ВСЦиРО, согласно данным на его сайте, входят, в том числе, глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Киево-Галицкий Святослав Шевчук и епископ Киевско-Житомирский Римско-католической церкви Виталий Кривицкий.

    Ранее американская конгрессвумен Анна Паулина Луна призвала прекратить выделение Украине денежных средств. Она объяснила свою позицию рейдами на церкви и задержаниями священников.

    Эксперты ООН выразили тревогу по поводу ограничения свободы вероисповедания для Украинской православной церкви на Украине.

    Комментарии (15)
    17 января 2026, 17:15 • Новости дня
    Орбан: Западная Европа готовится к войне с Россией
    Орбан: Западная Европа готовится к войне с Россией
    @ Marton Monus/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил о реальной подготовке Западной Европы к военному столкновению с Россией, назвав такую политику опасной.

    Западная Европа намерена поддерживать Украину и готовится к войне с Россией. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на встрече с активистами партии ФИДЕС, что заседания лидеров Евросоюза стали напоминать военные советы, на которых обсуждают, как победить Россию, передает ТАСС.

    «В Западной Европе идет настоящая подготовка к войне», – подчеркнул Орбан. По его словам, ЕС обсуждает выделение Украине новых военных кредитов и ассигнований на восстановление, в том числе беспроцентный кредит на 90 млрд евро в 2026-2027 годах и еще 800 млрд долларов на 10 лет.

    Еврокомиссия рассчитывает вернуть эти средства за счет репараций от России и экспроприации замороженных российских активов. Орбан отметил, что США уже отказались от финансовой поддержки Украины, а ЕС теперь пытается переложить расходы на своих граждан, хотя собственных средств у объединения нет. Он предупредил, что в случае невозможности погасить кредиты, европейские банки заберут деньги у европейцев. Орбан добавил, что политика Брюсселя разрушает Европу и создает угрозу новой мировой войны.

    Премьер-министр напомнил о ситуации перед Первой и Второй мировыми войнами и заявил, что война «совсем рядом», поскольку ее физическое пространство находится в соседней стране.

    Орбан пообещал, что в случае победы ФИДЕС на выборах Венгрия не будет втянута в конфликт и не поддержит планы ЕС по Украине. Также он заверил, что его правительство сделает все возможное для сохранения нейтралитета страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Венгрии заявил, что победы Киева над Россией не будет и Украина не получит репараций от Москвы.

    Также Орбан отметил, что решения 2026 года станут определяющими для мира или войны в Европе на фоне разногласий между США и Евросоюзом.

    Еще 6 декабря Орбан уточнил, что Евросоюз готовится к возможному военному конфликту с Россией, но он планирует этому противодействовать.

    Комментарии (31)
    17 января 2026, 14:55 • Новости дня
    СМИ: Посол Германии в Грузии призвал радикалов к «иранизации» процессов
    СМИ: Посол Германии в Грузии призвал радикалов к «иранизации» процессов
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Посол Германии в Грузии Петер Фишер, известный резкой критикой властей страны пребывания, провел 15 января строго засекреченную встречу с представителями местных радикальных организаций и призвал к активизации до «иранизации» антиправительственных акций, сообщила телекомпания «Имеди» в субботу, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Телекомпания назвала имена восьми участников встречи с грузинской стороны, все они отличаются радикализмом.

    По данным телекомпании, Фишер говорил о необходимости большей активности радикальных акций», а также отмечал, что «массовость будет обеспечена в случае жертв» и приводил в пример ситуацию в Иране.

    По данным «Имеди», посол обещал дальнейшее финансирование и сказал, что в этом плане будет контактировать с одним из участников встречи Лукой Мишвеладзе.

    Между тем, посол Фишер опроверг сообщения «Имеди» о том, что во время встречи с молодежными активистами он говорил об «иранизации процессов». При этом дипломат подтвердил сам факт встречи.

    Ранее 16 членов радикальной фашистской группировки, издевавшихся над гражданами Грузии, задержаны в результате спецоперации в пятницу в стране.

    Комментарии (17)
    18 января 2026, 10:54 • Новости дня
    Центробанк Латвии заявил о войне Европы с Россией
    Центробанк Латвии заявил о войне Европы с Россией
    @ TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европа уже находится в состоянии войны с Россией, заявил глава Центробанка Латвии Мартиньш Казакс.

    Казакс в интервью Financial Times отметил, что «наивно полагать, что мы уже не воюем», передает РИА «Новости».

    Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил о реальной подготовке Западной Европы к военному столкновению с Россией, назвав такую политику опасной.

    6 декабря Орбан уточнил, что Евросоюз готовится к возможному военному конфликту с Россией, но он планирует этому противодействовать.

    Ранее сообщалось, что британские морские пехотинцы в Норвегии проводят учения, отрабатывая сценарии применения статьи 5 Устава НАТО в случае конфликта с Россией.

    Комментарии (12)
    17 января 2026, 20:00 • Новости дня
    Трамп ввел пошлины против стран ЕС из-за Гренландии

    Трамп решил ввести пошлины против стран ЕС из-за Гренландии

    Трамп ввел пошлины против стран ЕС из-за Гренландии
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении 10% пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Финляндии и Нидерландов до тех пор, пока не будут достигнуты договоренности о приобретении Гренландии Соединенными Штатами.

    Трамп объявил о введении 10% пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Финляндии и Нидерландов, передает ТАСС. Пошлины начнут действовать с первого февраля 2026 года и будут увеличены до 25% первого июня того же года. Эти меры останутся в силе до достижения сделки о полном приобретении Гренландии Соединенными Штатами, заявил Трамп в соцсети Truth Social.

    По словам американского лидера, Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия «играют в очень опасную игру вокруг Гренландии». Он подчеркнул, что считает ситуацию угрозой безопасности и выживанию планеты. Трамп также отметил, что США на протяжении многих лет субсидировали эти страны, не требуя компенсаций.

    Президент подчеркнул, что Вашингтон открыт для немедленных переговоров с Данией и другими странами, чтобы достичь соглашения по Гренландии. Он заявил, что противоракетная система «Золотой купол» сможет эффективно функционировать только при включении Гренландии, и подчеркнул, что на безопасность по этой программе тратятся сотни миллиардов долларов, включая защиту Канады.

    На ваш взгляд
    США аннексируют Гренландию?





    Результаты
    8 комментариев

    Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер отметил слишком эмоциональную реакцию европейских стран на обсуждение контроля над Гренландией.

    Участники массовой демонстрации в Копенгагене выступили с флагами Гренландии и плакатами против заявлений президента США Дональда Трампа о захвате острова.

    Заместитель главы Белого дома Стивен Миллер назвал Данию слишком маленькой для контроля над Гренландией и подчеркнул стратегическую важность острова.

    Нидерланды отправили одного офицера на защиту Гренландии.

    Британия также направила одного представителя вооруженных сил в Гренландию по просьбе Дании для подготовки к учениям «Арктическая выносливость».

    А вот Франция отправила в Гренландию около 15 военных. Еще 13 солдат для участия в военной миссии по защите острова от возможных действий США выдвинула Германия.

    Новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский завил, что Евросоюз проявит слабость и непринципиальность при силовом сценарии в Гренландии.

    Комментарии (15)
    17 января 2026, 16:41 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о задачах российского аналога Starlink

    Военный эксперт Кнутов: «Рассвет» даст спутниковую связь каждому военнослужащему

    Военный эксперт рассказал о задачах российского аналога Starlink
    @ Wikideas1/wikipeadia.org

    Tекст: Андрей Резчиков

    Спутниковая система «Рассвет» изменит систему управления войсками, а спутники дистанционного зондирования «Зоркий» сделают более совершенной ориентацию для российских высокоточных ударных систем, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Накануне глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о сроках начала серийного производства «Зоркого» и о численности спутниковой системы «Рассвет».

    «Спутниковая группировка «Рассвет» в первую очередь будет решать военные задачи – обеспечивать связью российские войска. Это создание глобальной автоматизированной системы управления войсками, когда каждый военнослужащий будет иметь возможность получать ту или иную информацию, передать координаты прямо на спутник», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    Кроме того, с помощью «Рассвета» можно будет обеспечить доступ в интернет в отдельных частях России, установить дополнительную связь с гражданскими судами. Эта система повысит устойчивость связи и навигации, особенно в Арктике, если спутники будут выведены на соответствующую орбиту.

    «Пока это будут ограниченные возможности по сравнению со «Старлинком», но все равно для нас это мощнейший прорыв, потому что наша система должна будет превзойти британскую аналогичную OneWeb, которая уже развернута, но способна обслуживать только корпоративных клиентов, либо какие-то крупные армейские подразделения типа бригады», – добавил спикер.

    О том, что в этом году в России будет произведено 200 тыс. терминалов широкополосной спутниковой связи для управления беспилотниками, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Это российский аналог системы спутникового интернета Starlink компании Илона Маска SpaceX. «Как раз в этом году серийное изготовление уже будет данного оборудования, и к 2027 году будет полностью развернута орбитальная группировка данных аппаратов в количестве более 300 штук», – уточнил глава Роскосмоса.

    В начале прошлого лета сообщалось о планах России запустить до 2030 года 886 низкоорбитальных спутников национальной низкоорбитальной группировки широкополосной связи «Рассвет» компании «Бюро 1440».

    Серийное развертывание этих спутников будет происходить постепенно. В ходе первого этапа будет запущено 300 спутников «Рассвет», остальные аппараты начнут выводить на орбиту в ходе второго этапа.

    Кроме того, Баканов рассказал о старте в этом году серийного производства спутника дистанционного зондирования «Зоркий». Накануне на выставке бесплотного гражданского транспорта, развернутой в электродепо «Аминьевское» Московского метрополитена, Баканов показал «Зоркого» президенту России Владимиру Путину. После осмотра выставки глава государства провел совещание по развитию автономных и беспилотных систем.

    Как подчеркивает Кнутов, с помощью цифровых карт со спутников «Зоркий» «можно будет прокладывать маршруты для беспилотников и крылатых ракет».

    «Цифровая карта – это фактически средство ориентации для российских высокоточных ударных систем. Навигационные спутниковые системы ГЛОНАСС и GPS или «Галилео» можно заглушить с помощью помех, поэтому сегодня ставка делается на ориентацию с помощью видеоизображения по цифровым картам. Эта система не зависит от навигационных спутников», – пояснил собеседник.

    Комментарии (8)
    17 января 2026, 16:57 • Новости дня
    Олешко и Михалкова получили звания народных артистов РФ в НЦ «Россия»
    Олешко и Михалкова получили звания народных артистов РФ в НЦ «Россия»
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Национальном центре «Россия» прошли торжества, посвященные новому профессиональному празднику – Дню артиста, приуроченному к 150-летию Союза театральных деятелей. В рамках торжеств состоялось вручение государственных наград выдающимся деятелям культуры, в том числе званий Народных и Заслуженных артистов России.

    Торжество, посвященное старту года празднования 150-летия Союза театральных деятелей России, прошло в Национальном центре «Россия», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В субботу впервые в стране отмечают новый профессиональный праздник – День артиста, учрежденный по предложению народного артиста России, председателя Союза театральных деятелей РФ Владимира Машкова. Дата выбрана неслучайно: она совпадает с днем рождения Константина Станиславского, реформатора русского театра.

    В рамках торжеств состоялось вручение государственных наград выдающимся деятелям культуры, в том числе артистам театра, кино, эстрады и цирка. Всего в рамках мероприятия были награждены 23 деятеля культуры.

    Почетного звания «Народный артист РФ» удостоились: артист Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Максим Аверин, артист Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Александр Олешко, артистка, советник генерального директора по вопросам молодежной и культурной политики Российского фонда культуры Анна Михалкова.

    Почетное звание «Заслуженный артист РФ» получили: артист Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Артем Дырул, директор-распорядитель Центрального дома актера имени А. А. Яблочкиной Александр Жигалкин, артист Малого театра России Дмитрий Зеничев, артистка балета Большого театра России Анастасия Сташкевич, артист Государственного академического симфонического оркестра России имени Е. Ф. Светланова Пауль Суссь.

    Почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» получила профессор ВГИКа имени С. А. Герасимова Зоя Дзюбло.

    Благодарность Президента России была объявлена артистке Московского Губернского драматического театра Карине Андоленко, концертмейстерам камерного оркестра «Вивальди-оркестр» Лилии Смбулян и Светлане Федоровой.

    Орденами «За заслуги в культуре и искусстве» были удостоены: артист Государственного театра наций Виктор Вержбицкий, главный режиссер структурного подразделения «Московский драматический театр «Сфера» Московского театра «Эрмитаж» Александр Коршунов, артистка Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя Ольга Науменко, художественный руководитель и главный дирижер Государственной академической симфонической капеллы России Валерий Полянский, художественный руководитель Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема Борис Фрумкин, артист театра «Ленком Марка Захарова» Виктор Раков.

    Медаль «За труды в культуре и искусстве» получили преподаватель Детской музыкальной школы имени Ф. И. Шаляпина Екатерина Агаджанян, артист Челябинского государственного академического театра драмы имени Наума Орлова Николай Осминов, заместитель директора РГАМТ Кирилл Рыбкин, артист-концертмейстер группы флейт МГАСО Алексей Мазур.

    Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова подчеркнула, что празднование юбилея Союза театральных деятелей сопровождается масштабной федеральной поддержкой, включая финансирование, восстановление инфраструктуры и проведение мероприятий по всей стране. Все регионы России приняли решения по поддержке и празднованию юбилея, а мероприятия в 2026 году охватят всю страну.

    «Мы благодарны за то, что нашу идею об учреждении этого праздника поддержали и Администрация Президента, и Правительство России. Для нас это огромный подарок», – подчеркнул Владимир Машков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу президент России Владимир Путин направил поздравительное послание артистическому сообществу в честь их профессионального праздника. В этом году праздник артистов отмечается впервые.

    А первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко отметил, что российские артисты организовали более 25 тыс. концертов для военнослужащих и раненых участников спецоперации на Украине. Многие из них рисковали жизнью ради поддержки бойцов.

    Комментарии (16)
    17 января 2026, 17:37 • Новости дня
    Балицкий объяснил значение освобождения Прилук в Запорожской области

    Балицкий назвал освобождение Прилук этапом освобождения Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    Освобождение российскими военнослужащими населенного пункта Прилуки является шагом к освобождению всей Запорожской области, заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

    Освобождение населенного пункта Прилуки в Запорожской области российскими военнослужащими стало не только тактическим успехом, но и важным этапом на пути к освобождению всей Запорожской области, заявил губернатор Евгений Балицкий в Мах .

    По словам главы региона, это событие создало условия для дальнейшего продвижения российской армии вглубь территории. Балицкий отметил, что что успех операции стал очередным подтверждением героизма, отваги и профессионализма российских военных.

    Губернатор также поздравил жителей области с этим событием и заявил, что освобождение Прилук – это шаг к восстановлению исторической справедливости и установлению мира, а также освобождение еще одного населенного пункта и его жителей.

    Ранее Минобороны России заявило, что Вооруженные силы России освободили Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (0)
    17 января 2026, 18:34 • Новости дня
    Группа ВСУ из шести бойцов сдалась в плен под Гуляйполем
    Группа ВСУ из шести бойцов сдалась в плен под Гуляйполем
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Шесть военнослужащих ВСУ, среди которых оказались и офицеры, сдались в плен юго-западнее Гуляйполя, где их передвижение контролировалось с помощью квадрокоптера.

    Видео с моментом сдачи украинских военных оказалось в распоряжении ТАСС. На кадрах видно, как шестеро военнослужащих ВСУ идут с поднятыми руками навстречу российским бойцам.

    Плененные служили в 108-й отдельной бригаде теробороны. Их командование 225-го отдельного штурмового полка ВСУ направило в сторону позиций российской группировки «Восток» юго-западнее Гуляйполя.

    Сдача в плен происходила под контролем квадрокоптера, которым управляли бойцы 38-й бригады 35-й армии группировки «Восток». В состав сдавшейся группы входили офицеры.

    Ранее Марочко сообщил, что солдаты украинской армии начали покидать позиции у Гуляйполя, что привело к обрушению фронта и продвижению российских войск в Запорожской области.

    Украинские военнослужащие у Димитрова в ДНР предпочитают сдаваться группами при первой возможности.

    Украинские военные возле Гуляйполя сдаются в плен российским силам, опасаясь своих заградотрядов, которые открывают по ним огонь при попытке оставить позиции.

    Комментарии (9)
    18 января 2026, 11:04 • Новости дня
    Медведев заявил о сбывшихся «абсурдных прогнозах» последних лет
    Медведев заявил о сбывшихся «абсурдных прогнозах» последних лет
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Абсурдные прогнозы» сбываются, следует из последних мировых новостей. На это указал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, приведя примеры новостных сюжетов в своем Telegram-канале.

    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отметил, что так называемые абсурдные прогнозы, которые он готовил в 2022–2024 годах, начали сбываться . Как подчеркнул Медведев, «сначала подумал, что это очередной абсурдный прогноз вроде тех, что я готовил в 2022–2024 годах. Но нет! Это новости последних дней. Прогнозы-то сбываются».

    В качестве примеров он упомянул заявления французских официальных лиц о планах поставить на голосование вопрос о выходе страны из НАТО. В перечень вошла и оценка лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, назвавшей правящий на Украине режим фашистским.

    Медведев также указал на позицию президента Молдавии Майи Санду и премьера Александра Мунтяну, которые, по его словам, поддерживают идею ликвидации республики и объединения с Румынией.

    В числе других приведенных примеров оказались сообщения о подготовке Соединенных Штатов к атаке на Гренландию и планах американского лидера объявить о контакте людей с инопланетянами. Медведев отдельно выделил новость о том, что европейские страны могут быть наказаны пошлинами за защиту в рамках НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам комплектования войск беспилотниками.

    Он назвал актуальные цифры набора контрактников в вооруженные силы России за 2025 год.

    Также Медведев описал реакцию Европы на захват Трампом Гренландии.

    Комментарии (5)
    17 января 2026, 18:48 • Новости дня
    Китайские военные провели учения по «венесуэльскому сценарию»
    Китайские военные провели учения по «венесуэльскому сценарию»
    @ кадр из видео

    Китайские военные провели учения по нанесению «обезглавливающего» удара по «венесуэльскому сценарию», имитирующие устранение руководства Тайваняза две минуты, сообщает Nikkei Asia.

    Учения китайских военных по нанесению «обезглавливающего удара» были проведены в нераскрытом месте и с участием засекреченных подразделений, передает РБК.

    Nikkei Asia отмечает, что маневры были направлены на демонстрацию возможностей, схожих с американской операцией по захвату венесуэльского президента Николаса Мадуро.

    Согласно видеозаписи центрального телевидения Китая, группа специального назначения использовала военный дрон для наведения на цель, после чего совершила ночной рейд. Для обхода охраны бойцы применили арбалеты военного образца, а затем ликвидировали четырех условных «террористов».

    Весь учебный рейд занял менее двух минут. Подробности о месте проведения, времени учений и конкретных подразделениях не разглашаются.

    Ранее вооруженные силы Китая привели себя в состояние повышенной боеготовности для защиты суверенитета и безопасности из-за прохода американских военных кораблей через Тайваньский пролив.

    Напомним, США похитили венесуэльского президента Николаса Мадуро. Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес возглавила страну в статусе исполняющего обязанности президента.

    Комментарии (7)
    18 января 2026, 02:57 • Новости дня
    Мерц выразил недовольство больничными граждан Германии

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил неудовлетворение высоким уровнем больничных среди работающих граждан Германии, пишет Tagesspiegel.

    Мерц отметил, что в 2025 году на одного работника в среднем пришлось 14,5 дня нетрудоспособности. «Действительно ли это правильно? Действительно ли это необходимо?» – приводит слова Мерца РЕН ТВ со ссылкой на Tagesspiegel.

    Глава правительства также раскритиковал возможность оформления больничного по телефону, которая осталась после пандемии COVID-19, и сообщил о намерении своей партии ХДС отменить данную практику. По его словам, это решение должно повысить экономические показатели страны. Мерц подчеркнул, что необходимо создать такие стимулы, чтобы граждане были заинтересованы в работе и стремились к повышению производительности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц подверг критике отношение немцев к труду и призвал жителей страны больше работать. Мерц заявил, что Германия больше не может себе позволить финансировать текущую систему социального обеспечения.

    Комментарии (2)
    18 января 2026, 03:58 • Новости дня
    В Раде заявили о необходимости «отказаться от Донбасса»

    Welt: Влиятельный депутат Рады заявила о необходимости отказаться от Донбасса

    Tекст: Антон Антонов

    «Чрезвычайно влиятельный» депутат Верховной рады призвала к компромиссу с Россией, согласившись на отказ от Донбасса ради прекращения конфликта на Украине, сообщил журналист телеканала Welt Штеффен Шварцкопф.

    «Она сказала: «Да, мы должны пойти на компромисс, даже если это очень болезненно. И да, мы должны отказаться от Донбасса», – сообщил Шварцкопф.

    По его словам, эта точка зрения отражает мнение многих парламентариев и граждан на Украине, хотя публично она не высказывается. Он добавил, что «здесь царит атмосфера страха», из-за которой политики и общественность опасаются открыто обсуждать возможность уступок, передает ТАСС со ссылкой на Welt.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев должен полностью вывести свои вооруженные силы за административные границы Донбасса. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что окончательное прекращение боевых действий возможно только при согласии Киева на решение по Донбассу, соответствующее совместной российско-американской линии.

    Комментарии (14)
    Главное
    Дмитриев посоветовал Каллас не пить перед публикациями в X
    В Раде заявили о необходимости «отказаться от Донбасса»
    Постпред США при ООН напомнил об опыте покупки островов у Дании
    Мерц выразил недовольство больничными граждан Германии
    ЕС увеличил импорт российских удобрений до рекордного уровня
    Маск подал в суд на OpenAI и Microsoft
    Школьникам всех классов решили с 1 сентября выставлять оценки за поведение

    Как Азербайджан получил бывших клиентов Газпрома в Европе

    Азербайджан хвастается, что покупателями его газа стали некогда важнейшие европейские партнеры Газпрома. Следом за Украиной азербайджанский газ начали приобретать Германия и Австрия. Однако гордость Азербайджана от завоевания новых рынков ЕС, которые раньше принадлежали России, омрачает ряд фактов. Подробности

    Перейти в раздел

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Перейти в раздел

    «Рассвет» накроет Россию спутниковым интернетом

    В скором будущем у России появятся две новые спутниковые группировки. Одна из них – на базе спутников «Зоркий» – позволит создавать цифровые карты в режиме реального времени. А группировка «Рассвет» станет российским аналогом Starlink. Эти системы не только предоставят армии новые возможности связи и навигации, но и дадут импульс развитию беспилотного транспорта, а также обеспечат доступ к широкополосному интернету в любой точке страны. Подробности

    Перейти в раздел

    Франция примерила на себя действие «Орешника»

    Французские власти настолько впечатлены действием российского ракетного комплекса «Орешник», что хотели бы создать нечто аналогичное. В Париже, с одной стороны, явно напуганы этим оружием, с другой – сами хотят, чтобы «нас боялись». Однако внезапно выяснилось, что помехой к созданию собственного «Орешника» являются особенности французского образования, а французская оппозиция и вовсе выступает за выход страны из НАТО. Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    • Коридор затмений в 2026 году: точные даты, что можно и что нельзя делать в опасный период

      Каждый год с приближением коридора затмений в обществе оживают разговоры о судьбоносных переменах, кармических уроках и нестабильности. Этот интерес – на стыке древних верований и желания найти ориентиры в хаотичном мире. Несмотря на научный скепсис, многие люди продолжают учитывать эти астрологические периоды, планируя важные события на более спокойное время.

    • Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

    Перейти в раздел

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации