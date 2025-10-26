Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.2 комментария
Жительница Петербурга на Chery сбила инспектора ДПС у Исаакиевского собора
У Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге женщина за рулем арендованного Chery била инспектора ДПС, сообщил источник.
Сотрудник ДПС прибыл к Исаакиевскому собору для оформления дорожно-транспортного происшествия и попросил женщину переставить автомобиль, которым она управляла по каршерингу.
«Она перепутала педали и случайно сбила инспектора ДТП. Он оказался зажат между двух автомобилей», – рассказал источник РЕН ТВ.
Мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.
