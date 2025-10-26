Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.2 комментария
Водитель Infiniti сбил ребенка на пешеходном переходе в Капотне
Водитель Infiniti сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в Москве
Во время ДТП в Капотни автомобиль Infiniti сбил на девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу, сообщила прокуратура Москвы.
Прокуратура Юго-Восточного административного округа Москвы взяла на контроль расследование обстоятельств дорожной аварии, сообщила столичная прокуратура в Telegram.
По предварительным данным, водитель совершил наезд на девочку 2014 года рождения, когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенка привезли в больницу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ижевске легковой автомобиль сбил пятерых человек на пешеходном переходе. Среди пострадавших оказались трое несовершеннолетних и две женщины.