Нетрезвый водитель сбил пятерых человек на переходе в Ижевске
На пешеходном переходе в Ижевске легковой автомобиль сбил пятерых человек, среди пострадавших оказались трое несовершеннолетних и две женщины, сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.
ДТП произошло напротив дома 230 по улице Удмуртской, передает ТАСС. За рулем находился двадцатитрехлетний мужчина, который не имел водительских прав и находился в состоянии опьянения. Вместе с ним в салоне был также нетрезвый собственник автомобиля.
В результате наезда пострадали пятнадцатилетний юноша, девочки девяти и двенадцати лет, а также женщины тридцати восьми и семидесяти трех лет. После того, как машина сбила людей, она врезалась в световую опору.
В отношении водителя и владельца транспортного средства составлены административные протоколы. Автомобиль отправлен на специализированную стоянку. В данный момент по факту происшествия проводится проверка.
