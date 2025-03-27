Автоэксперт разъяснил изменение правил проверки на алкоголь и наркотики

Tекст: Татьяна Косолапова

В Министерстве здравоохранения сообщили, что разработан проект документа, согласно которому в России вступят в силу новые правила медосвидетельствования на состояние опьянения. Они охватят как алкогольное, так и наркотическое влияние. Изменения вступят в силу с 1 сентября этого года и будут действовать до 1 сентября 2031 года.



«На самом деле никаких кардинальных изменений для водителей не будет, так как сами признаки опьянения не содержатся в приказе, они содержатся в примечании к статье 12.8 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), а она не меняется. Поэтому здесь и порядок направления не меняется», – говорит Радько.

При этом он указывает на одну важную измененную деталь: перед прохождением освидетельствования сотрудник полиции должен будет разъяснить водителю детали процедуры – что и как будет происходить, – пояснить, что отказ от процедуры будет считаться отказом от медосведетельствования в целом, и взять об этом с человека информированное согласие.

«До сих пор такой нормы не было. Такое понятие было только в судебной практике, основанное на разъяснении Верховного суда, что отказ от любой процедуры, например, встать в позу Ромберга или дунуть в прибор является отказом от медосвидетельствования в целом. И водители не всегда это знали, иногда их на этом ловили. Но если до них будет доводиться в полном объеме информация о том, что это за процедура, какие в нее входят составные элементы и что означает отказ – это правильно, потому что водитель будет понимать, что он должен пройти все процедуры в ходе освидетельствования, ни от одной из них отказаться он не может», – рассуждает юрист.

Что касается изменения перечня наркотических и психотропных веществ, то здесь вряд ли что-то могут добавить, подчеркивает собеседник. Дело в том, что перечень наркотических и психотропных веществ установлен 681 постановлением правительства. В него изменения пока не вносятся.

«Это приказ Минздрава, несколько меняющий процедуру исследования, которая позволит выявлять больше веществ, и, соответственно, выявлять больше людей, которые находятся под воздействием этих наркотиков. Однако сам перечень остается неизменным. Но здесь проблема была и остается другая: для диагноза опьянения достаточно найти любое наркотическое или психотропное средство, которое есть в этом перечне в любом количестве. То есть, в отличие от алкоголя, который должен быть в определенной концентрации, в отношении наркотических и психотропных веществ минимальная доза не установлена», – рассказывает эксперт.

Он объясняет, что некоторые вещества могут находиться в организме человека до нескольких суток, но при этом никакого опьянения они не дают. А формально, с точки зрения закона, их обнаружение дает основание ставить диагноз опьянения, что является полным абсурдом.

«Тот же пресловутый Аладдин (препарат для лечения заболеваний предстательной железы) содержит фенобарбитал, который находится в перечне, так как относится к психотропным веществам. Его обнаружение в организме дает основания ставить диагноз опьянение, даже если употребление имело место неделю назад, и в организме остались хоть какие-то следы этого вещества. Человек формально считается пьяным, хотя понятно, что никаких нарушений функций организма эта минимальная доза не влечет», – заключил Радько.

Ранее Верховный суд России постановил, что водители не имеют права пить алкогольные напитки, ожидая инспектора ГИБДД после дорожно-транспортного происшествия.