Удары в Харькове нанесены по заводу, где ремонтируют танки Leopard

Tекст: Мария Иванова

Удары в Харькове пришлись на район промышленной зоны, вблизи завода ХТЗ. Сергей Лебедев, координатор николаевского пророссийского сопротивления, заявил о шести прилетах, все из которых пришлись на промышленные площадки и цеха вокруг завода ХТЗ, передает РИА «Новости».

Лебедев добавил, что по недавним сообщениям, на этом заводе и близлежащих объектах переделывают немецкие танки Leopard, оснащая их динамической броней, сетками и системами радиоэлектронной борьбы. Это может быть одной из причин нанесения ударов в данном районе.

Кроме того, удары также произошли в Николаевской и Винницкой областях. В Николаевской области удар пришелся на базу ВСУ, расположенную между селами Геновка и Каменный Мост, сообщает Лебедев. В Винницкой области, по слухам, удары пришлись на тренировочную базу рядом с Жмеринкой.

Напомним, в минувшие выходные подполье сообщило, что в результате удара по фешенебельному ресторану Bartolomeo в Днепропетровске на Украине были ликвидированы более 30 человек, включая около десяти офицеров НАТО.

Также сообщалось, что удары по заводу «Южмаш» в Днепропетровске на Украине вызвали детонацию в одном из подземных цехов, связанном с производством ракет.