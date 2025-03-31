Подписание соглашения с США для Зеленского – это конец политической карьеры. Его условия настолько кабальны, что больше напоминают репарации побежденной страны, нежели проект инвестиционного сотрудничества. Это обнулит политическое будущее Зеленского.0 комментариев
Названы цели российских ударов по Харькову
Удары в Харькове нанесены по заводу, где ремонтируют танки Leopard
В Харькове зафиксированы удары в районе тракторного завода, где, предположительно, обслуживаются и модернизируются немецкие танки Leopard, включая установку динамической брони и систем РЭБ.
Удары в Харькове пришлись на район промышленной зоны, вблизи завода ХТЗ. Сергей Лебедев, координатор николаевского пророссийского сопротивления, заявил о шести прилетах, все из которых пришлись на промышленные площадки и цеха вокруг завода ХТЗ, передает РИА «Новости».
Лебедев добавил, что по недавним сообщениям, на этом заводе и близлежащих объектах переделывают немецкие танки Leopard, оснащая их динамической броней, сетками и системами радиоэлектронной борьбы. Это может быть одной из причин нанесения ударов в данном районе.
Кроме того, удары также произошли в Николаевской и Винницкой областях. В Николаевской области удар пришелся на базу ВСУ, расположенную между селами Геновка и Каменный Мост, сообщает Лебедев. В Винницкой области, по слухам, удары пришлись на тренировочную базу рядом с Жмеринкой.
Напомним, в минувшие выходные подполье сообщило, что в результате удара по фешенебельному ресторану Bartolomeo в Днепропетровске на Украине были ликвидированы более 30 человек, включая около десяти офицеров НАТО.
Также сообщалось, что удары по заводу «Южмаш» в Днепропетровске на Украине вызвали детонацию в одном из подземных цехов, связанном с производством ракет.