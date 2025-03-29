Несколько ударов нанесено по заводу «Южмаш» в Днепропетровске

Несколько ударов нанесено по цехам завода «Южмаш» в Днепропетровске

Tекст: Мария Иванова

Удары по заводу «Южмаш» в Днепропетровске на Украине привели к детонации в подземном цехе, связанном с производством ракет, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. Он уточнил, что около пяти ударов были зафиксированы в цехах предприятия, сообщает РИА Новости.

По словам Лебедева, сотрудникам завода рекомендовали оставаться на рабочем месте до понедельника, 31 марта, из-за опасений мобилизации. Рабочие опасаются, что после окончания рабочего дня их могут завербовать прямо на проходной.

Также сообщается, что удары пришлись на южную окраину города Синельниково в Днепропетровской области, где, по предположениям, были поражены военные ВСУ. Лебедев отметил, что было замечено пять машин скорой помощи, и предположил, что удары пришлись по личному составу, так как повторной детонации не произошло.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года массированные удары Вооруженных сил России поразили объекты энергетики и ВПК на Украине, и одна из целей была поражена на территории предприятия «Южмаш».

Ранее бывший депутат Верховной рады Олег Царев объяснил, почему завод «Южмаш» в Днепропетровске стал целью для удара ракетой «Орешник», связав это с производством корпусов ракет для украинской армии.