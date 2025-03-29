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    Бригады морской пехоты дослужились до дивизий
    Медведев назвал два сценария судьбы Зеленского
    Сийярто: Брюссель готовит европейцев к войне
    Суд вернул Долиной потерянную из-за мошенников квартиру
    Захарова: Команда для нанесения удара по ГИС «Суджа» была дана из Лондона
    Стало известно о приказе ВСУ вклиниться в Курскую и Белгородскую области
    Лула да Силва отказался общаться с посланником Зеленского
    Володин сообщил о вступающих в силу в апреле законах по мигрантам и соцпенсиям
    Шабутдинова обвинили в хищении миллиардов у предпринимателей
    Мнения
    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Кинодеятелям не хватает любви

    Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.

    16 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В дружбе с заграницей надо знать меру

    Страх дружбы с Америкой, Китаем и с кем угодно еще – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать ее почаще.

    12 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Кому нужна милитаризация Европы

    Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.

    0 комментариев
    29 марта 2025, 09:33 • Новости дня

    Несколько ударов нанесено по заводу «Южмаш» в Днепропетровске

    Несколько ударов нанесено по цехам завода «Южмаш» в Днепропетровске

    Tекст: Мария Иванова

    По данным подполья, удары по заводу «Южмаш» в Днепропетровске на Украине вызвали детонацию в одном из подземных цехов, связанном с производством ракет.

    Удары по заводу «Южмаш» в Днепропетровске на Украине привели к детонации в подземном цехе, связанном с производством ракет, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. Он уточнил, что около пяти ударов были зафиксированы в цехах предприятия, сообщает РИА Новости.

    По словам Лебедева, сотрудникам завода рекомендовали оставаться на рабочем месте до понедельника, 31 марта, из-за опасений мобилизации. Рабочие опасаются, что после окончания рабочего дня их могут завербовать прямо на проходной.

    Также сообщается, что удары пришлись на южную окраину города Синельниково в Днепропетровской области, где, по предположениям, были поражены военные ВСУ. Лебедев отметил, что было замечено пять машин скорой помощи, и предположил, что удары пришлись по личному составу, так как повторной детонации не произошло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года массированные удары Вооруженных сил России поразили объекты энергетики и ВПК на Украине, и одна из целей была поражена на территории предприятия «Южмаш».

    Ранее бывший депутат Верховной рады Олег Царев объяснил, почему завод «Южмаш» в Днепропетровске стал целью для удара ракетой «Орешник», связав это с производством корпусов ракет для украинской армии.

    28 марта 2025, 14:53 • Новости дня
    Кремль заявил о праве России нарушить мораторий на обстрелы энергообъектов

    Россия оставила право нарушать мораторий на обстрелы энергообъектов из-за атак Киева

    Кремль заявил о праве России нарушить мораторий на обстрелы энергообъектов
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия может не соблюдать мораторий на обстрелы энергообъектов, если Киев его нарушает, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия сохраняет за собой право не соблюдать мораторий на обстрелы энергетических объектов в случае, если Киев его нарушает, передает ТАСС.

    Он добавил, что соблюдение такого моратория было бы нелогичным, учитывая атаки на российскую энергосистему.

    По словам Пескова, российская сторона достигла понимания и договоренности с американскими коллегами по поводу исполнения моратория. Тем не менее он подчеркнул, что если украинская сторона не будет придерживаться этого моратория, Россия также оставляет за собой право его не соблюдать.

    Песков подчеркнул, что российские вооруженные силы продолжают выполнять приказ верховного главнокомандующего.

    Он также обратил внимание на продолжающиеся атаки со стороны Украины на российские объекты энергоснабжения. Песков отметил, что несмотря на это, российская сторона стремится придерживаться достигнутых договоренностей с американскими переговорщиками, однако оставляет за собой право защищаться в случае нарушения моратория.

    Ранее Минобороны России сообщило о двойном ударе из РСЗО HIMARS по ГИС «Суджа», в то время как украинские БПЛА атаковали объекты энергетики в Брянской области и Крыму.

    В Кремле сообщали, что киевский режим предпринимал попытки бить по энергетическим объектам России, несмотря на действующий запрет, а Минобороны заявило о новых попытках Украины сорвать энергетическое перемирие.

    Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не собирается соблюдать достигнутые в Эр-Рияде договоренности.

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    29 марта 2025, 06:56 • Новости дня
    ВСУ потеряли больше тысячи военных за сутки

    Минобороны России сообщило о массовой гибели боевиков ВСУ за сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    За минувшие сутки в результате активных действий различных российских группировок войск, включая «Центр», «Север», «Запад», «Днепр» и «Восток», потери Вооруженных сил Украины составили более 1 тыс. человек, а также значительное количество техники и складов боеприпасов.

    Потери Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки составили более 520 военных в зоне ответственности российской группировки войск «Центр», передает ТАСС. Начальник пресс-центра группировки Александр Савчук сообщил, что подразделения улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад и полка ВСУ в районах Новосергеевки, Котлино, Красноармейска, Петровского и Новоалександровки.

    Кроме потерь в личном составе, украинские войска также потеряли два танка, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, включая 105-миллиметровую гаубицу М101.

    В то же время, группировка войск «Север» уничтожила до 60 военных ВСУ на белгородском направлении, также уничтожив боевую бронетехнику и артиллерию. Группировка «Запад» нанесла ущерб до 230 военным, 23 пунктам управления беспилотной авиацией и полевому складу боеприпасов.

    Группировка «Днепр» за сутки уничтожила более 85 военнослужащих ВСУ, в то время как группировка «Восток» нанесла потери до 120 военных и склад боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Запад» освободили Красное Первое в Харьковской области и Мирное в Донецкой народной республике (ДНР) .

    Всего российские войска за неделю освободили пять населенных пунктов в ДНР, Курской, Харьковской и Запорожской областях, в том числе Гоголевку в Курской области.

    В последние сутки группировка «Север» поразила украинские подразделения в нескольких населенных пунктах на Белгородском направлении.

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    28 марта 2025, 14:16 • Видео
    США обнулили ядерные амбиции Зеленского

    Посланник Дональда Трампа по особым поручениям и весьма своеобразный дипломат Ричард Гренелл решил «поставить точку» и сообщить руководству Украины «неприятную правду» о ядерном оружии, которое когда-то находилось на украинской территории.

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    28 марта 2025, 22:25 • Новости дня
    Украина договорилась с Западом о лицензиях на производство систем ПВО

    Зеленский заявил, что Украина получит лицензии на производство западных систем ПВО

    Украина договорилась с Западом о лицензиях на производство систем ПВО
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что договорился с Западом о получении лицензии на производство систем ПВО.

    Владимир Зеленский заявил о договоренности с западными партнерами относительно предоставления лицензий на производство систем противовоздушной обороны (ПВО), передает ТАСС.

    По его словам, работа будет вестись над лицензиями на производство некоторых видов артиллерии.

    Зеленский подчеркнул, что в ходе встреч в Европе поднимался вопрос локализации производств на территории Украины. Это касается как самих систем ПВО, так и ракет к ним.

    Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает военную помощь США долгом, несмотря на новый проект соглашения, который требует компенсации за поддержку, превышающую 120 млрд долларов.

    Глава киевского режима признал нехватку средств на финансирование украинских Вооруженных сил и предложил Европе и США взять на себя эти расходы.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция дополнительно предоставит Украине 2 млрд евро военной помощи, в том числе ракеты Milan, MICA, Mistral.

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    28 марта 2025, 12:43 • Новости дня
    Российские войска освободили курскую Гоголевку
    Российские войска освободили курскую Гоголевку
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления освободили населенный пункт Гоголевка в Курской области, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, было нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады президента и бригады теробороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии были поражены живая сила и техника противника возле Басовки, Беловод, Варачино, Великой Рыбицы, Веселовки, Владимировки, Водолаг, Журавки, Запселья, Локни, Могрицы, Новониколаевки, Ободов, Пролетарского, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 320 военнослужащих, уничтожены пять бронемашин, два артиллерийских орудия, два квадроцикла, станция РЭБ, а также три пункта управления БПЛА, отчитались в Минобороны.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 70 700 военнослужащих, 402 танка, 327 машин пехоты, 290 бронетранспортеров, 2233 бронемашины, 2561 автомобиль, 589 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    В пятницу утром источники в группировке «Север» сообщали, что российские войска сломали сопротивление противника в Суджанском приграничье, установив контроль над селом Гоголевка.

    Ранее стало известно, что ВС России столкнулись с бойцами ССО ВСУ в центре Гуева Курской области.

    Напомним, российские военные уже зачистили МАПП «Суджа» и установили там флаг России.

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    28 марта 2025, 14:08 • Новости дня
    Эксперт: Украина системно нарушает энергетическое перемирие

    Военный аналитик Рожин: Лучший ответ на недоговороспособность Киева даст армия России

    Эксперт: Украина системно нарушает энергетическое перемирие
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Анастасия Куликова

    Россия продолжает придерживаться моратория на удары по энергетической инфраструктуре, но атакует иные объекты ВСУ. При необходимости российское руководство может расширить список целей, сказал газете ВЗГЛЯД аналитик Борис Рожин. Ранее противник нанес двойной удар из РСЗО HIMARS по ГИС «Суджа».

    «Как следует из видеоматериалов, опубликованных Минобороны, на ГИС «Суджа» происходит выгорание газа на одном из разорванных участков трубы после прилета ракеты», – отметил военный аналитик Борис Рожин.

    Он указал, что, по имеющимся данным, атака была совершена из РСЗО HIMARS. «Противник не считает, что должен себя в чем-то ограничивать, поэтому активно применяет имеющиеся системы для ударов по курскому приграничью», – акцентировал собеседник.

    По его оценкам, произошедшее крайне показательно. «Было ожидаемо, что Украина перейдет к системному нарушению соглашения об энергетическом перемирии. Это подсказывал в том числе прошлый опыт взаимодействия с Киевом: на протяжении последних 11 лет не была выполнена ни одна договоренность», – пояснил Рожин.

    «Офис Зеленского продолжает демонстрировать недоговороспособность. На этом фоне идея Владимира Путина о внешнем управлении Украиной звучит актуально. Речь о смене «управляющего»: сейчас действия киевским властям диктуют те, кто им платит. Российский президент же предлагает действовать в рамках ООН», – добавил он.

    Аналитик также напомнил рассуждения о целесообразности для Москвы и далее придерживаться моратория на удары по украинской энергоинфраструктуре. «Мы не переставали атаковать другие объекты ВСУ. При необходимости наше руководство расширит список целей. Но это скорее политический вопрос. Военные возможности у ВС России однозначно есть», – детализировал он. В заключение спикер подчеркнул: лучшим ответом на провокации Киева является активное наступление российской армии.

    Ранее Минобороны сообщило, что газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области «фактически уничтожена». По ней был нанесен удар реактивными снарядами РСЗО HIMARS. В результате обстрела произошло сильное возгорание.

    По мнению ведомства, эта атака показывает, что «все публично заявленные обязательства» Киева об ограничении ударов по энергетической инфраструктуре оказались «уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ и восстановления своего военного потенциала с помощью европейских «союзников».

    Также по информации Минобороны, утром 28 марта российскими средствами ПВО были сбиты и перехвачены 19 украинских ударных БПЛА, которыми ВСУ пытались атаковать инфраструктуру Саратовского нефтеперерабатывающего завода.

    Напомним, Россия и США согласились разработать меры о запрете ударов по российским и украинским объектам энергетики сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон.

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    29 марта 2025, 07:18 • Новости дня
    Шабутдинова обвинили в хищении миллиардов у предпринимателей

    Потерпевшая Наталья Калистратова подала иск к Шабутдинову на 1 млрд рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Наталья Калистратова подала иск против Аяза Шабутдинова, требуя компенсацию в 1 млрд рублей за причиненный моральный ущерб и утраченные финансовые ресурсы.

    Наталья Калистратова подала иск против Аяза Шабутдинова, требуя компенсацию в 1 млрд рублей за причиненный моральный ущерб и утраченные финансовые ресурсы.

    Как сообщает РИА «Новости1, Наталья Калистратова, заявившая себя потерпевшей по делу бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, подала иск на 1 млрд рублей, требуя компенсацию морального вреда. Она утверждает, что потеряла значительные финансовые ресурсы из-за действий Шабутдинова, которые планировала использовать для собственного бизнеса. В свою очередь, Шабутдинов обвиняется в создании организованной преступной группы, обмане клиентов под видом образовательных программ и продаже фиктивных курсов.

    Калистратова комментирует: «Аяз Шабутдинов тормозит развитие предпринимателей в РФ, забирая у них последние средства». По ее словам, он сделал из 113 человек «кредитных доноров». Пресненский суд Москвы рассмотрит дело по существу.

    Столичная прокуратура в Telegram-канале сообщила, что Шабутдинов создал и координировал организованную преступную группу, распространявшую ложные программы обучения. Общий ущерб от действий группы составил более 57 млн рублей. Сообщники использовали агрессивный маркетинг для продажи программ под видом гарантии финансовой защиты.

    Шабутдинов своей вины не признает. Он был задержан в начале ноября 2023 года, а суд отправил его под стражу. В деле также фигурируют Василий Алексеев и его супруга, объявленные в международный розыск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Москвы утвердила обвинение против блогера Аяза Шабутдинова по делу о мошенничестве. Следственные действия по делу блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова завершились, его обвиняют в 113 эпизодах мошенничества. Блогеру предъявили обвинение в 113 эпизодах мошенничества, ущерб превысил 57 млн рублей.

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    28 марта 2025, 14:21 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковское село Красное Первое
    Российские войска освободили харьковское село Красное Первое
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Запад» в результате активных действий освободили Красное Первое в Харьковской области, а с начала недели также Мирное в Донецкой народной республике (ДНР). Всего российские войска за неделю освободили пять населенных пунктов в ДНР, Курской, Харьковской и Запорожской областях.

    Группировкой «Запад» было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, танковой, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Противник потерял свыше 1640 военнослужащих, три танка, 11 бронемашин, в том числе три американских бронетранспортера М113 и три бронеавтомобиля HMMWV. Уничтожены 29 орудий полевой артиллерии, в том числе семь западного производства, пять станций РЭБ и десять полевых складов с боеприпасами, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Между тем подразделения группировки «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В пятницу они освободили  населенный пункт Гоголевка.

    Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражена живая сила и техника танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны. На Харьковском и Белгородском направлениях нанесено поражение подразделениям четырех механизированных бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны.

    За минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили до 2190 военнослужащих, шесть танков, 43 бронемашины. Уничтожены 45 орудий полевой артиллерии и пять станций РЭБ, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям тяжелой механизированной, восьми механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    За прошедшую неделю на этом направлении ВСУ потеряли до 2035 военнослужащих, четыре танка, 22 бронемашины, в том числе три американских бронетранспортера М113 и машину пехоты Bradley. Уничтожены 15 орудий полевой артиллерии, пять станций РЭБ, десять складов боеприпасов и два склада горючего.

    Между тем в результате действий подразделений группировки «Центр» освобожден пункт Срибное в ДНР. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, четырех штурмовых и егерской бригад, бригады беспилотных систем, центра сил спецопераций «Восток» ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3355 военнослужащих, четыре танка, 26 бронемашин, в том числе четыре американских бронетранспортера М113 и два французских бронетранспортера VAB. Уничтожено 21 артиллерийское орудие, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой, егерской, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны.

    ВСУ при этом потеряли более 1015 военнослужащих, танк, десять бронемашин, 19 орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь складов боеприпасов.

    А подразделения группировки «Днепр» освободили населенный пункт Малые Щербаки в Запорожской области. Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ.

    ВСУ потеряли свыше 545 военнослужащих, два танка, два американских бронетранспортера М113 и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и десять складов боеприпасов, отчитались в Минобороны.

    За последнюю неделю средствами ПВО были сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 27 управляемых авиабомб JDAM и 20 снарядов РСЗО HIMARS, а также 1160 беспилотников.

    С начала спецоперации были уничтожены 660 самолетов, 283 вертолета, 48 879 беспилотников, 601 ЗРК, 22 554 танка и других бронемашин, 1532 боевые машины РСЗО, 23 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, 33 475 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

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    28 марта 2025, 21:56 • Новости дня
    Гутерриш оценил легитимность киевских властей

    Генсек ООН Гутерриш назвал киевские власти легитимным правительством Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о легитимности украинского правительства, отвергнув идею внешнего управления.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал заявления о возможном введении внешнего управления на Украине под эгидой ООН, передает ТАСС.

    Он считает, что киевские власти являются легитимным правительством Украины, и, по его словам, «это надо уважать».

    Ранее президент России Владимир Путин предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов. В Белом доме заявили, что власть на Украине определяется ее Конституцией и народом.


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    28 марта 2025, 23:00 • Новости дня
    США оценили переговоры с Россией в Эр-Рияде

    Госдеп сообщил об изучении итогов встреч с Россией в Саудовской Аравии по Черноморскому соглашению

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты анализируют результаты переговоров с российской делегацией в Эр-Рияде, оценивая перспективы для будущих шагов по Черноморскому соглашению и урегулированию конфликта на Украине.

    Соединенные Штаты изучают итоги консультаций с российской делегацией, состоявшихся в Эр-Рияде, сообщает ТАСС. На встрече обсуждалось возобновление Черноморской зерновой инициативы. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США анализируют достигнутые результаты и планируют дальнейшие действия.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что соглашение о прекращении огня в Черном море, касающееся торговых судов, практически готово. Он добавил, что после этого Вашингтон сосредоточится на прекращении огня на Украине. Вэнс также отметил, что американская администрация с оптимизмом смотрит на ход переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    На встрече в Эр-Рияде присутствовали представители обеих стран. Российскую делегацию возглавляли председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Американскую делегацию представляли старший директор по Европе в Совете нацбезопасности Эндрю Пик и директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США намерена проанализировать позицию России по вопросу отмены антироссийских санкций в контексте урегулирования ситуации на Украине, и президент Дональд Трамп определит дальнейшие действия.

    Переговоры России и США в Эр-Рияде прошли конструктивно и спокойно, при этом в политике США намечалась тенденция к стремлению услышать и понять российскую позицию, что отметил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

    Российская делегация, участвовавшая в переговорах с США в Эр-Рияде, не встречалась с украинской стороной, сообщил Григорий Карасин.

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    29 марта 2025, 00:45 • Новости дня
    На северо-востоке Луганска вспыхнул сильный пожар

    В промзоне Луганска произошел сильный пожар, причины устанавливаются

    Tекст: Денис Тельманов

    Сильный пожар охватил промышленную зону на северо-востоке Луганска, причины возгорания уточняются. В настоящее время дополнительные данные о ситуации поступают от оперативных служб.

    Как передает ТАСС, в промышленной зоне на северо-востоке Луганска вспыхнул сильный пожар. Оперативные службы республики подтвердили информацию о возгорании и продолжают уточнять данные о масштабах и причинах происшествия.

    Собеседник агентства сообщил, что в настоящее время ситуация находится под контролем, и ведутся работы по ликвидации огня. Кроме того, сотрудники МЧС и другие экстренные службы направлены на место происшествия для оценки обстановки и предотвращения возможного распространения огня на соседние территории.

    Ранее Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ, заявлял о срабатывании российской системы противовоздушной обороны над Луганском. Однако пока неясно, связано ли это с начавшимся пожаром. Местные власти продолжают проводить расследование инцидента, чтобы установить все обстоятельства и причины возгорания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Первомайске на территории ЛНР произошли отключения электроэнергии из-за ландшафтных пожаров. На станции ремонта газобаллонного оборудования в Луганске произошел взрыв газа, в результате чего пострадал 53-летний мужчина. В Лисичанске семеро подростков получили минно-взрывные травмы из-за подрыва устройства около завода «Стекольный».

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    29 марта 2025, 06:20 • Новости дня
    В результате удара FPV-дронами по зданию СБУ в Никополе пострадали три сотрудника

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате удара FPV-дронами по зданию СБУ в Никополе Днепропетровской области пострадали три сотрудника, а дорогостоящее оборудование и цифровые носители были уничтожены, восстановление данных невозможно.

    В результате атаки на здание СБУ в Никополе Днепропетровской области, осуществленной с помощью FPV-дронов, пострадали три сотрудника. Около 10.00 дроны нанесли удар по зданию, после чего на место происшествия прибыли две машины скорой и два расчета пожарных. Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев отметил, что троих человек вынесли на носилках, но их состояние остается неизвестным, сообщает РИА «Новости».

    Лебедев уточнил, что пророссийская агентура вела наблюдение за зданием, в котором на третьем этаже располагается управление СБУ, а на первом – отделение Национальной полиции. Наибольшее количество сотрудников спецслужб находилось в здании с 9.00 до 11.00 в будние дни.

    По его словам, в результате удара было уничтожено дорогостоящее оборудование и цифровые носители, восстановление данных на которых невозможно. Он также заявил, что активисты продолжают наблюдение за другими объектами, и в ближайшее время ожидаются новые удары по военным объектам и местам дислокации УСБУ и ГУР МО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, удар был нанесен по военной части ВСУ в пригороде Днепропетровска, где также пострадали объекты в городе Синельниково. В Сергеевке Одесской области прогремел взрыв, нарушивший тренировку украинских десантников с англоязычными инструкторами. Военнослужащие ВСУ погибли во время построения на полигоне в Днепропетровской области, по которому был нанесен российский удар, и украинские СМИ сообщают о массовой гибели солдат.

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    28 марта 2025, 11:22 • Новости дня
    Стало известно об освобождении Гоголевки в Курском приграничье
    Стало известно об освобождении Гоголевки в Курском приграничье
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска сломали сопротивление противника в Суджанском приграничье, установив контроль над селом Гоголевка, сообщили источники в группировке «Север».

    Как следует из сообщения в неофициальном информационном  ресурсе группировки «Север» «Северный ветер», российские войска освободили село Гоголевка, расположенное в Суджанском районе Курской области. Операция прошла успешно, несмотря на упорное сопротивление противника.

    Помимо освобождения Гоголевки, российские войска продвигаются и на других участках фронта. Враг был отброшен из лесных массивов северо-восточнее и восточнее села Гуево. Западная часть Басовки, расположенная в Сумской области, полностью находится под контролем группировки «Север».

    Ранее ВС России столкнулись с бойцами ССО ВСУ в центре Гуева Курской области.

    Российские военные зачистили МАПП «Суджа» и установили там флаг России.

    Минобороны сообщило, что ВС России в Курской области поразили шесть бригад украинской армии в четырех населенных пунктах.

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    28 марта 2025, 14:14 • Новости дня
    ВС России преодолели первую линию обороны ВСУ у села Богатырь в ДНР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска успешно преодолели первую линию обороны украинской армии у села Богатырь на западе Донецкой народной республики (ДНР), заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    «Группировка «Восток» давит на противника в направлении Богатыря, и в этом районе по дороге на север они уже прорвали первую линию обороны, так сказать, прошли украинские «зубы дракона», – отметил Кимаковский в эфире «Соловьев Live», передает ТАСС.

    По словам Кимаковского, российская группировка войск «Восток» также активно продвигается на север от Великой Новоселки в сторону важной трассы, ведущей от Курахово к Запорожской области. Он подчеркнул, что продвижение российских войск происходит в районе рек Волчья и Соленая, а также вблизи границы с Днепропетровской областью. «Фактически это приближение к границе с Днепропетровской областью, давление оказывается в районе Богдановки», – добавил Кимаковский.

    В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что российские Вооруженные силы могут «добить» украинскую армию.

    Ранее председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что ВС РФ вошли на южные окраины села Веселое, находящегося на стыке границ Запорожской области, ДНР и Днепропетровской области Украины, начав бои за его освобождение.

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    29 марта 2025, 10:14 • Новости дня
    Подполье: В ресторане в Днепропетровске ликвидировали десять офицеров НАТО

    Подполье: В результате удара по ресторану в Днепропетровске погибли десять офицеров НАТО

    Tекст: Мария Иванова

    В результате удара по фешенебельному ресторану Bartolomeo в Днепропетровске на Украине, где проходило празднование, ликвидированы более 30 человек, включая около десяти офицеров НАТО.

    В результате удара в районе Днепропетровска на Украине были ликвидированы по меньшей мере десять офицеров НАТО, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. Удар был нанесен по фешенебельному ресторану Bartolomeo, расположенному на берегу, где, как отмечается, останавливались «очень непростые» жильцы, передает РИА «Новости».

    Сергей Лебедев отметил, что в результате инцидента погибших более 30 человек, точное количество и гражданство раненых еще уточняется. Среди погибших, по предварительным данным, около десятка иностранных граждан.

    Удар, по словам Лебедева, произошел во время празднования, в котором участвовали иностранные офицеры НАТО, а также представители Службы безопасности Украины и главного управления разведки минобороны Украины.

    Раннее в субботу сообщалось, что удары по заводу «Южмаш» в Днепропетровске на Украине вызвали детонацию в одном из подземных цехов, связанном с производством ракет.

    До этого в марте около 30 офицеров стран НАТО оказались в окружении в Курской области, где они, по имеющимся данным, занимались командованием войсками и корректировкой ударов.

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    28 марта 2025, 14:26 • Новости дня
    ВС России за неделю нанесли семь групповых ударов по военной инфраструктуре ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последнюю неделю нанесли семь групповых ударов по украинской военной инфраструктуре, сообщило Министерство обороны.

    С 22 по 28 марта ВС России нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными дронами, целями стали инфраструктура военных аэродромов и учебный центр ВСУ, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также поражены пункты управления, цеха сборки, места хранения и подготовки операторов ударных дронов, склады боеприпасов, места временной дислокации националистов и украинских боевиков.

    В начале марта ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками по объектам украинской газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу ВПК Украины.

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