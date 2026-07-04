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«Северяне» узнали о псевдогоспиталях ВСУ без лекарств в Харькове
Командование ВСУ оборудовало псевдогоспитали в подвалах Харькова
Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по направлениям фронта и узнали, как на Харьковском направлении командование ВСУ оборудует в подвалах домов псевдогоспитали для раненых.
«В Харькове командование 5 ошбр и 33 ошп на территории складских помещений оборудовало госпиталя. При этом поставки медикаментов и даже постельного белья в них осуществляются исключительно силами «волонтёров» и родственников солдат ВСУ», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».
Они добавили, что для размещения личного состава ВСУ администрация Харьковской области объявила обязательную эвакуацию из 60 населенных пунктов Купянского, Богодуховского и Харьковского районов области.
При этом на Волчанском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на 11 участках до 900 метров. Стрелковые бои идут в районе кладбища села Лосевка, в Земляном Яре, на подступах к посёлку Белый Колодезь и в лесных массивах Волчанского района.
На Великобурлукском направлении штурмовые группы ведут стрелковые бои в селе Петро-Ивановка и в окрестностях, а также в лесных массивах около сёл Бударки и Землянки.
По словам военнослужащих, противник продолжает переброску личного состава в приграничные районы Черниговской области.
В Шосткинском районе Сумского направления штурмовики ведут бои в Бачевске и окрестностях. В Сумском районе бойцы продвинулись на девяти участках до 400 метров. Стрелковые бои идут в Писаревке, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень и окрестностях. В Краснопольском районе стрелковые бои продолжаются в лесных массивах.
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.
Как писал газета ВЗГЛЯД, «Северяне» узнали об отказе жителей Черниговской области эвакуироваться. Киев начал обязательную эвакуацию жителей с севера Харьковской области.Путин назвал создание полосу безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей Украины
одной из важных боевых задач в условиях атак ВСУ.