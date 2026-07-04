  • Новость часаМинобороны доложило почти о 400 уничтоженных над Россией дронах ВСУ
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    Путин подчеркнул особую важность освобождения Константиновки
    Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки
    Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск
    Путин сообщил о создании полосы безопасности в трех областях Украины
    Путин: Российские войска в ходе СВО в 2026 году освободили 133 населенных пункта
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    «Хорошо сидим!» – это чисто русское или как минимум преимущественно русское явление. Другие народы иначе смотрят на собрания людей с целью пообщаться, выпить и закусить, иначе их организуют и видят в них иной смысл.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Киево-Печерская лавра – русская и по закону, и по сути

    Судьба Киево-Печерской лавры – это отражение всего плохого, что происходит сейчас на Украине. Но лавра возрождалась каждый раз. Пережила она и монгольское нашествие, и большевиков с петлюровцами, переживет и бандеровцев с самосвятами из бывших атеистов.

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    4 комментария
    4 июля 2026, 07:50 • Новости дня

    «Северяне» узнали о псевдогоспиталях ВСУ без лекарств в Харькове

    Командование ВСУ оборудовало псевдогоспитали в подвалах Харькова

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по направлениям фронта и узнали, как на Харьковском направлении командование ВСУ оборудует в подвалах домов псевдогоспитали для раненых.

    «В Харькове командование 5 ошбр и 33 ошп на территории складских помещений оборудовало госпиталя. При этом поставки медикаментов и даже постельного белья в них осуществляются исключительно силами «волонтёров» и родственников солдат ВСУ»,  – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они добавили, что для размещения личного состава ВСУ администрация Харьковской области объявила обязательную эвакуацию из 60 населенных пунктов Купянского, Богодуховского и Харьковского районов области.

    При этом на Волчанском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на 11 участках до 900 метров. Стрелковые бои идут в районе кладбища села Лосевка, в Земляном Яре, на подступах к посёлку Белый Колодезь и в лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы ведут стрелковые бои в селе Петро-Ивановка и в окрестностях, а также в лесных массивах около сёл Бударки и Землянки.

    По словам военнослужащих, противник продолжает переброску личного состава в приграничные районы Черниговской области.

    В Шосткинском районе Сумского направления штурмовики ведут бои в Бачевске и окрестностях. В Сумском районе бойцы продвинулись на девяти участках до 400 метров. Стрелковые бои идут в Писаревке, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень и окрестностях. В Краснопольском районе стрелковые бои продолжаются в лесных массивах.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писал газета ВЗГЛЯД, «Северяне» узнали об отказе жителей Черниговской области эвакуироваться. Киев начал обязательную эвакуацию жителей с севера Харьковской области.Путин назвал создание полосу безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей Украины

    одной из важных боевых задач в условиях атак ВСУ.


    3 июля 2026, 22:35 • Новости дня
    ВС России полностью освободили Константиновку

    Российские войска освободили город Константиновка в ДНР

    ВС России полностью освободили Константиновку
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин посетил вспомогательный командный пункт объединенной группировки войск, где ему доложили о полном освобождении Константиновки в Донецкой Народной Республике, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Теперь Константиновка, этот важный город, полностью перешел под наш контроль. Город был превращен фактически в неприступный, как казалось киевскому режиму, укрепрайон, но благодаря героизму наших военных теперь он полностью освобожден», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

    Он сообщил, что Путин заслушал доклады командиров штурмовых подразделений, которые с места, из центра Константиновки, по видеосвязи докладывали президенту о том, что сейчас происходит в городе.

    «Во время этих докладов президент попросил показать ему картинку города с наших дронов-разведчиков, что и было сделано, – сказал он.

    Президент выразил благодарность бойцам за проявленный героизм и успешное выполнение боевых задач.

    Также с докладом выступил начальник Генштаба Валерий Герасимов и рассказал о ситуации в зоне проведения специальной военной операции. На встрече было отмечено, что стратегическая инициатива на фронте полностью принадлежит Вооруженным силам России: помимо полного освобождения ЛНР значительного продвижения российских сил в ДНР, идет плановое создание зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях.

    В завершение заседания, которое длилось более часа, Путин обсудил с военными задачи на летний период, включая более активные наступательные действия.

    Константиновка – один из промышленных городов Донбасса, чья история началась в XIX веке. Основанная Пантелеймоном Номикосовым Сантуриновка постепенно слилась с соседним поселением Константиновка, получившим имя в честь его сына. Уже к концу XIX века территория перешла к бельгийским инвесторам, которые построили здесь металлургический и стекольный заводы, превратив поселение в один из ключевых индустриальных центров региона.

    В советский период, как писала газета ВЗГЛЯД,  этот промышленный потенциал был не только сохранен, но и усилен – Константиновка стала «стекольной столицей» страны, обеспечивая значительную долю производства оконного и бутылочного стекла, а также зеркальной продукции. Местные предприятия, включая знаменитое «Автостекло», играли важную роль в индустрии СССР, а город сформировался как крупный промышленный узел с развитой химической и металлургической базой.

    Именно эта плотная промышленная и городская структура впоследствии стала фактором, определившим военное значение Константиновки. За годы конфликта город был превращен в один из наиболее укрепленных районов обороны ВСУ. Вместе с Авдеевкой и Часовым Яром он входил в так называемый «пояс крепостей Донбасса». Причем укрепления создавались не только на территории бывших промышленных предприятий, но и в жилой застройке, включая частный сектор. По оценкам военных, здесь была развернута сеть стационарных бетонных бункеров и подземных укрытий, рассчитанных на длительную автономную оборону. Предполагалось, что после потери наземной логистики такие опорные пункты смогут снабжаться тяжелыми беспилотниками, что позволило бы гарнизонам удерживать позиции в течение нескольких недель.

    Однако российские войска сделали ставку не на штурм каждого укрепления в лоб, а на окружение и нарушение снабжения противника. Именно такая тактика охвата с флангов применялась при освобождении Авдеевки и других крупных укрепрайонов, а теперь используется и в Константиновке.

    После потери промышленных зон подразделения ВСУ были вынуждены отходить сначала в кварталы многоэтажной застройки, а затем в частный сектор, однако постепенное перекрытие путей снабжения лишило даже хорошо подготовленные бункеры возможности длительного сопротивления. По данным российских военных, в последние дни отдельные гарнизоны начали сдаваться именно из-за нехватки боеприпасов и продовольствия.

    В прошедшее воскресенье Владимир Путин в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину рассказал, что российские военные практически полностью блокировали группировку ВСУ численностью около пять тыс. человек в районе Рубцов. «Это важнейший укрепрайон создавался вооруженными силами Украины на протяжении почти десяти лет как стратегический оборонительный рубеж в агломерации городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Алексеево-Дружковка и город Константиновка, а также чуть юго-западнее – города Доброполье и Очеретино», – подчеркнул президент.

    Контроль над Константиновкой открывает путь к Славянско-Краматорской агломерации, которая является последним крупным узлом обороны ВСУ в Донбассе.

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    3 июля 2026, 23:37 • Новости дня
    Путин сообщил о создании полосы безопасности в трех областях Украины

    Президент России Владимир Путин заявил, что в приграничных районах Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей Украины планово создается полоса безопасности. Об этом глава государства сообщил на совещании в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.

    На совещании с руководством Генерального штаба, состоявшемся на одном из вспомогательных пунктов управления Объединенной группировки войск, президент России Владимир Путин заявил, что формирование полосы безопасности является одним из ключевых направлений текущей боевой работы подразделений в зоне проведенияСВО, сообщает официальный сайт Кремля.

    Президент также отметил, что глубина буферной зоны будет определяться характером действий украинской стороны: чем интенсивнее будут удары ВСУ по российским объектам инфраструктуры, тем шире окажется создаваемая полоса безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где ему доложили о полном освобождении Константиновки в Донецкой Народной Республике.

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    3 июля 2026, 21:20 • Видео
    ЕС стал военным блоком. Как теперь жить?

    «Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность», – заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Чем эта реальность отличается от прежней? Как ни странно, многим.

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    3 июля 2026, 23:58 • Новости дня
    Путин заявил о непоколебимой вере в победу ВС России

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский президент Владимир Путин на совещании с командованием Генштаба на одном из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск заявил, что не сомневается в том, что победа будет за Россией и ее воинами.

    В ходе совещания командир штурмового подразделения Ильдара Кунакбекова рассказал об обстановке в Константиновке.

     «Победа будет за нами», – сказал боец.

    «Спасибо, не сомневаюсь, спасибо большое», – ответил ему Путин.

    Президент в ходе заседания указал на то, что ВС России уверенно удерживают стратегическую инициативу в зоне СВО.

    «Прошу передать слова моей искренней благодарности всему личному составу за мужество и героизм, проявляемый ими ежедневно», – добавил он, сообщила пресс-служба Кремля.

    В пятницу вечером Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с командным составом.  На совещании президенту было доложено о полном освобождение Константиновки и названы дальнейшие задачи ВС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки, он также сообщил, что российские войска в ходе СВО в 2026 году освободили 133 населенных пункта. Президент назвал одну из важных боевых задач в условиях атак ВСУ.


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    3 июля 2026, 23:12 • Новости дня
    Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки

    Путин призвал вывезти мирных жителей из Константиновки

    Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе заседания с руководством Генштаба президент России Владимир Путин подчеркнул важность эвакуации мирных жителей, остающихся в Константиновке, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Президент обратил внимание на то, что в зоне находятся мирные жители и сказал, что нужно сделать все возможное и необходимое для обеспечения эвакуации мирных жителей», – цитирует его РИА «Новости».

    Вечером в пятницу Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск и провел совещание с военными.

    На совещании президенту было доложено о полном освобождение Константиновки и названы дальнейшие задачи ВС России.


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    3 июля 2026, 22:59 • Новости дня
    Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск
    Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск
    @ РИА Новости

    Президент России Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с руководством Генерального штаба и командующими группировками.

    Глава государства отметил, что начальник Генштаба практически ежедневно докладывает о ситуации, а соединения и части действуют в соответствии с замыслом военного руководства, сообщает официальный сайт Кремля. По его словам, полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики, продолжается уничтожение формирований ВСУ на территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, планово создаётся полоса безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей Украины.

    Президент заявил, что подразделения противника пытаются удерживать позиции, однако под натиском российских войск отступают с большими потерями. Он сообщил, что с начала года российскими войсками освобождено 133 населённых пункта и взято под контроль более трех тыс. кв. км земли в Донбассе и Новороссии.

    Отдельное внимание на совещании было уделено развитию ситуации в зонах ответственности группировок «Север» и «Юг», а также вопросам обеспечения дальнейших наступательных действий в летний период.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где ему доложили о полном освобождении Константиновки в Донецкой Народной Республике.

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    4 июля 2026, 00:58 • Новости дня
    Путин рассказал, почему бравурные заявления Киева на руку России

    Путин: Бравурные заявления Киева нам руку

    Путин рассказал, почему бравурные заявления Киева на руку России
    @ РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на совещании с командованием Генштаба на одном из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск отметил, что заявления Киева о мнимых достижениях идут на пользу России.

    «Бравурные заявления главарей киевского режима об успехах, которых на самом деле, мы знаем, нет, в принципе, нам на руку», – сказал он на совещании с командованием Генштаба, видео которого представил Кремль.

    По его словам, такие заявления дезорганизуют и киевский режим, и его спонсоров, что только на пользу российской стороне.

    В доказательство «бравурных заявлений» начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил о том, что киевский режим скрывает освобожденные российскими войсками территории под нейтральной формулировкой «перешли в серую зону», пытаясь всеми способами убедить своих покровителей в перехвате инициативы у ВС России.

    Вечером в пятницу, 3 июля, Путин посетил один из вспомогательных пунктов  Объединенной группировки войск и провел совещание с военными. На совещании президенту было доложено о полном освобождение Константиновки и названы дальнейшие задачи ВС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки, он также сообщил, что российские войска в ходе СВО в 2026 году освободили 133 населенных пункта. Президент заявил о непоколебимой вере в победу ВС России.

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    4 июля 2026, 04:18 • Новости дня
    Захарова жестко высмеяла Зеленского после освобождения Константиновки

    Захарова высмеяла Зеленского после освобождения Константиновки

    Tекст: Катерина Туманова

    Освобождение стратегически важного населенного пункта в ДНР вскрыло нестыковки в заявлениях киевских властей об успехах ВСУ перед западными партнерами, заметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Комментируя освобождение российскими войсками Константиновки в ДНР дипломат назвала это важнейшим рубежом для дальнейшего продвижения вперед.

    «Константиновка, укреплением которой козырял киевский режим, освобождена!» – отметила в комментарии РИА «Новости» Захарова.

    Она обратила внимание на попытки главы киевского режима Владимира Зеленского обмануть западных союзников, когда он намеренно распространял ложную информацию о мнимых достижениях ВСУ.

    «Как исступленно Зеленский заливал в уши западников ложь про якобы «успехи на поле боя», чтобы еще нахапать денег и продержаться на плаву», – указала она.

    Представитель МИД напомнила напутственные слова президента России Владимира Путина. который сказал: «Работайте, братья», и братья не подвели.

    Напомним, 3 июля президент Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с командным составом.  На совещании ему доложили о полном освобождение Константиновки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о непоколебимой вере в победу ВС России, а также назвал руководство киевского режима лицедеями. Путин рассказал, почему бравурные заявления Киева о мнимых победах на руку России.


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    3 июля 2026, 23:24 • Новости дня
    Путин: Российские войска в ходе СВО в 2026 году освободили 133 населенных пункта
    Путин: Российские войска в ходе СВО в 2026 году освободили 133 населенных пункта
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Российские войска с начала 2026 года освободили 133 населенных пункта и установили контроль более чем над тремя тыс. квадратных километров территории Донбасса и Новороссии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании в пункте управления Объединенной группировки войск.

    Глава государства посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел рабочее совещание с руководством Генерального штаба и командующими группировками, сообщает официальный сайт Кремля.

    По словам главы государства, за последнее время «полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики», продолжается уничтожение формирований ВСУ на территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, «планово идёт создание полосы безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей Украины».

    Путин также отметил, что украинские подразделения пытаются удерживать занимаемые рубежи, однако «под натиском наших войск [противник] отступает с большими потерями, вынужден отступать с большими потерями».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенту России Владимиру Путину в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск доложили о полном освобождении Константиновки в Донецкой Народной Республике.

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    3 июля 2026, 22:23 • Новости дня
    В Крыму 14 районов остались без света из-за атак ВСУ

    Гоцанюк: В Крыму 14 районов остались без света из-за атак ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» работают над восстановлением электроснабжения в девяти городах и 14 районах Крыма, сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк.

    «Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» планируют восстановить электроснабжение во всех 14 пострадавших муниципальных образованиях полуострова до конца текущих суток – к 00:00, – написал он в Max-канале.

    Гоцанюк уточнил, что ричиной временных ограничений стали технологические нарушения в сети, вызванные внешним воздействием – ударами ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры.

    Он добавил, что аварийно-восстановительные бригады работают в усиленном режиме и делают всё возможное, чтобы электроснабжение было восстановлено в кратчайшие сроки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Крыму утром пятницы остановили движение пригородных поездов в Евпаторию. Власти Крыма пообещали восстановить  электроснабжение до конца суток. Системы ПВО в течение дня пятницы уничтожили 188 украинских дронов над регионами России.


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    3 июля 2026, 21:24 • Новости дня
    Системы ПВО за день уничтожили 188 украинских дронов над регионами России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дежурные средства противовоздушной обороны России ликвидировали 188 украинских дронов, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, вражеские аппараты были сбиты над российскими регионами в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени.

    «В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 188 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым», – говорится в сообщении.

    В ночь на 29 июня российские военные уничтожили 209 украинских беспилотников. В ночь на 27 июня дежурные средства ПВО сбили 175 вражеских аппаратов над регионами страны.

    В середине прошлого месяца отечественные системы противовоздушной обороны перехватили рекордные 555 дронов.

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    4 июля 2026, 02:20 • Новости дня
    Путин поручил выяснить вовлеченность подстрекателей к войне на Украине

    Путин поручил оценить вовлеченность подстрекателей к войне на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский президент Владимир Путин поручил провести детальный анализ вовлеченности западных союзников киевского режима в реальные боевые действия для принятия будущих решений.

    «Должен быть продолжен и анализ вовлеченности каждого подстрекателя к продолжению войны на Украине. Должен быть проведен анализ  вовлеченности каждого из них в реальные боевые действия – это анализ нужен нам для возможного принятия ответственных решений в будущем», – заявил он в ходе совещания с командованием Генштаба в одном из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.

    Путин пояснил, что такой анализ может понадобиться и военным, и руководству страны при дальнейшем развитии ситуации.

    Вечером 3 июля Путин посетил один из вспомогательных пунктов  Объединенной группировки войск и провел совещание с военными. На совещании президенту было доложено о полном освобождение Константиновки и названы дальнейшие задачи ВС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки, он также сообщил, что российские войска в ходе СВО в 2026 году освободили 133 населенных пункта. Президент заявил о непоколебимой вере в победу ВС России.

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    4 июля 2026, 04:58 • Новости дня
    МИД сообщил о предоставлении Прибалтикой воздушных коридоров ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Соседние республики позволили украинским беспилотникам использовать свое воздушное пространство для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре России, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    «Напомним, что у нас есть верифицированные данные о том, что Латвия и другие прибалтийские республики уже предоставляли свои воздушные коридоры для украинских беспилотников, атаковавших гражданскую инфраструктуру нашей страны», – сообщил он РИА «Новости».

    В последнее время беспилотники ВСУ неоднократно замечали в небе над странами Прибалтики. При этом руководство Эстонии, Латвии и Литвы ранее категорически отрицало выдачу разрешений на пролет дронов для атак по российским объектам.

    До этого председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев отмечал соучастие сопредельных государств в ударах по российским портам на Балтике. По его словам, маршруты полетов дронов требуют тщательной подготовки и обязательного согласования с властями стран, над которыми они проходят.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Николай Патрушев  назвал сопредельные государства прямыми соучастниками ударов по российским портам. Профессор Диесен обвинил Прибалтику в помощи ВСУ с налетом БПЛА на Петербург. Туск заявил в мае о реальной угрозе войны в Европе из-за БПЛА в Прибалтике.

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    3 июля 2026, 23:30 • Новости дня
    Путин назвал одну из важных боевых задач в условиях атак ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе совещания с командованием Генштаба на одном из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск президент России Владимир Путин отметил, что создание полосы безопасности – одна из важных задач боевой работы.

    «Создание этой полосы безопасности является важной частью работы по выполнению общих боевых задач», – передал слова президента его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    При этом размер буферной полосы на границе будет напрямую зависеть от интенсивности атак ВСУ на объекты российской инфраструктуры, уточнил он.

    Песков отметил, что президент указал на прямую связь между атаками на российскую инфраструктуру и глубиной буферной территории.

    «Создание этой полосы безопасности является важной частью работы по выполнению общих боевых задач», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    По его словам, российский лидер отметил плановое создание полосы безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей Украины.

    Он добавил, что стратегическая инициатива сейчас полностью принадлежит Москве.

    В пятницу вечером Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с командным составом.  На совещании президенту было доложено о полном освобождение Константиновки и названы дальнейшие задачи ВС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки, он также сообщил, что российские войска в ходе СВО в 2026 году освободили 133 населенных пункта.

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    3 июля 2026, 21:40 • Новости дня
    Захарова раскритиковала Совет Европы за игнорирование русофобии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Совет Европы и Евросоюз переключить внимание с гендерных вопросов на проблему русофобии и преступления киевского режима.

    Свое заявление дипломат опубликовала в личном Telegram-канале, комментируя «Неделю борьбы с языком ненависти», которая прошла в Страсбурге.

    «Сегодня на почти всех западных онлайн-платформах процветает ненаказуемая русофобия», – заявила Захарова. Она подчеркнула, что европейские власти способствуют блокировке правды о реальных мировых событиях и преступлениях властей Украины.

    Дипломат обратила внимание, что программа мероприятия, организованного Советом Европы при поддержке ЕС, была сфокусирована исключительно на сексуальной ориентации. При этом, по ее словам, европейские структуры полностью проигнорировали многолетние оскорбления и угрозы со стороны украинских националистов в адрес россиян. Захарова добавила, что сейчас европейские институты слишком озабочены ментально-половыми дисфункциями и поиском компаса для своей ориентации.

    В январе МИД России констатировал полную утрату Советом Европы самостоятельности и былого авторитета.

    Ранее Захарова назвала удар украинских военных по рынку в Токмаке гнусным преступлением киевского режима.

    В прошлом году официальный представитель дипведомства предложила учредить международный день борьбы с русофобией.

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    3 июля 2026, 21:50 • Новости дня
    Росавиация ввела временные ограничения в пяти российских аэропортах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В аэропортах Казани, Пензы, Саратова, Чебоксар и Ульяновска ввели ограничения на полеты. Воздушные гавани пяти региональных центров временно изменили режим функционирования по решению профильного ведомства.

    Федеральное агентство воздушного транспорта объявило о введении ограничительных мер в нескольких городах России, передает ТАСС.

    Особый режим работы затронул сразу пять региональных аэропортов: в Ульяновске, Казани, Пензе, Саратове и Чебоксарах. Соответствующую информацию распространили представители Росавиации вечером 3 июля.

    Другие подробности о характере ограничений и возможных сроках их действия в коротком официальном сообщении ведомства не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Федеральное агентство воздушного транспорта ввело временные ограничения на работу аэропортов в Казани и Ульяновске. В мае аналогичные меры безопасности действовали для воздушных гаваней Пензы и Чебоксар. В марте ведомство установило запрет на полеты в аэропорту Саратова.

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