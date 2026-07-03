Власти Крыма сообщили о планах восстановления электроснабжения до конца суток

Tекст: Денис Тельманов

Перебои с электричеством в республике возникли из-за повреждения объектов инфраструктуры, передает РИА «Новости». Глава правительства региона Юрий Гоцанюк уточнил, что ограничения коснулись 14 районов и девяти городов, включая Симферополь, Керчь, Евпаторию и Алушту.

«Причиной временных ограничений стали технологические нарушения в сети, вызванные внешним воздействием – ударами ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры», – написал политик.

Специалисты уже ведут восстановительные работы на поврежденных участках. Ожидается, что нормальное электроснабжение всех потребителей будет обеспечено до конца текущих суток.

Как писала газета ВЗГЛЯД, более десяти районов полуострова частично или полностью лишились электричества в результате атак украинских беспилотников.

Накануне технологическое нарушение на магистральных сетях обесточило ряд населенных пунктов на севере и западе республики.

Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил о целенаправленных ударах противника по узловым распределительным подстанциям региона.