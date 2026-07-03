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    Британия разглядела в идущих из России танкерах БПЛА-авианосцы
    Пашинян лишил права голосовать большую и влиятельную диаспору армян
    Подозреваемая в теракте в Монако имела в ФРГ статус беженки
    Агроном развеял главный миф о поливе растений в жару
    Новак поручил нефтяникам увеличить поставки топлива в регионы
    В Запорожской области намерены объявить траур в связи с ударом по Токмаку
    В Приднестровье объяснили взрывоопасность действий Кишинева
    Зампред ЦБ Заботкин назвал абсурдной идею заморозки вкладов россиян
    Медведев посетил церемонию прощания с Али Хаменеи
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов В России собутыльнику раскрывают душу

    «Хорошо сидим!» – это чисто русское или как минимум преимущественно русское явление. Другие народы иначе смотрят на собрания людей с целью пообщаться, выпить и закусить, иначе их организуют и видят в них иной смысл.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Киево-Печерская лавра – русская и по закону, и по сути

    Судьба Киево-Печерской лавры – это отражение всего плохого, что происходит сейчас на Украине. Но лавра возрождалась каждый раз. Пережила она и монгольское нашествие, и большевиков с петлюровцами, переживет и бандеровцев с самосвятами из бывших атеистов.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Израиль и Турция столкнутся от безысходности

    Особенность положения Израиля и Турции в международной системе Ближнего Востока в том, что обе страны с трудом вписываются в региональный культурный и исторический ландшафт.

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    3 июля 2026, 21:08 • Новости дня

    Власти Крыма сообщили о планах восстановления электроснабжения до конца суток

    Tекст: Денис Тельманов

    Атаки на энергетическую инфраструктуру полуострова привели к масштабным перебоям со светом во множестве населенных пунктов, подачу энергии планируют полностью восстановить до полуночи.

    Перебои с электричеством в республике возникли из-за повреждения объектов инфраструктуры, передает РИА «Новости». Глава правительства региона Юрий Гоцанюк уточнил, что ограничения коснулись 14 районов и девяти городов, включая Симферополь, Керчь, Евпаторию и Алушту.

    «Причиной временных ограничений стали технологические нарушения в сети, вызванные внешним воздействием – ударами ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры», – написал политик.

    Специалисты уже ведут восстановительные работы на поврежденных участках. Ожидается, что нормальное электроснабжение всех потребителей будет обеспечено до конца текущих суток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более десяти районов полуострова частично или полностью лишились электричества в результате атак украинских беспилотников.

    Накануне технологическое нарушение на магистральных сетях обесточило ряд населенных пунктов на севере и западе республики.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил о целенаправленных ударах противника по узловым распределительным подстанциям региона.

    3 июля 2026, 09:55 • Новости дня
    Мария Львова-Белова: «Единая Россия» будет добиваться защиты детей от бюрократических ошибок

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Представитель пятёрки лидеров списка «Единой России» на выборах в Госдуму Мария Львова-Белова выступила за то, чтобы исключить ошибки в появлении обязательств налогового или иного характера в отношении детей и исправлять их по первому требованию.

    Мария Львова-Белова выступила за немедленное исправление бюрократических ошибок в отношении несовершеннолетних, передает сайт «Единой России».

    Поводом стала ситуация с десятилетней Ариной Захаровой из Омска, на которую приставы по ошибке завели исполнительное производство из-за долга другого человека.

    «Любые сбои в государственных информационных системах, затрагивающие ребёнка, должны устраняться сразу, недопустимо, когда на имя несовершеннолетнего появляются чужие обязательства, а семье приходится годами добиваться их отмены. Такие случаи требуют не только оперативного реагирования, но и устранения причин, допускающих повторение ошибок, партия будет работать над этим», – отметила детский омбудсмен.

    Она подчеркнула, что защита подрастающего поколения остается безусловным приоритетом, поэтому дети не должны страдать из-за системных сбоев.

    Ранее на съезде партии были выдвинуты более 600 кандидатов в депутаты Госдумы. В пятерку лидеров списка вошли Сергей Лавров, Сергей Собянин, Евгений Поддубный, Мария Львова-Белова и Владислав Головин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два года назад судебные приставы попытались взыскать чужой долг с восьмилетней девочки из Омска.

    В начале июня президент России Владимир Путин продлил полномочия Марии Львовой-Беловой на посту детского омбудсмена на пять лет. А в конце июня председатель «Единой России» Дмитрий Медведев огласил ее имя в числе лидеров предвыборного списка партии.

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    3 июля 2026, 07:59 • Новости дня
    Российские войска получили первые противодронные патроны «Многоточие»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первые партии многопульных патронов «Многоточие» разработки холдинга «Высокоточные комплексы» «Ростеха» для борьбы с мини-дронами поставлена в российские войска, сообщил разработчик этого боеприпаса.

    Первые партии многопульных патронов «Многоточие» разработки холдинга «Высокоточные комплексы» поставлены в войска, передает РИА «Новости». Боеприпас создан для борьбы с мини-дронами и уже запущен в серийное производство.

    «Выпуск уже начался. Идет уже серийное производство. Первые штучные опытные партии уже в войсках», – рассказал один из разработчиков патрона в проекте «Наш Краш» в Telegram-канале «Ростеха». Новинка способна поражать беспилотники на расстоянии до 300 метров и унифицирована со штатным оружием ВС РФ.

    Боеприпасы выпускаются в калибрах 5,45х39 и 7,62х54 миллиметров с разделяющейся в полете трехэлементной пулей. На дистанциях свыше 500 метров поражающие элементы теряют энергию, что делает их применение в городских условиях безопасным для людей и объектов, в отличие от обычных пуль, сохраняющих убойную силу на расстоянии до трех километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты холдинга «Высокоточные комплексы» разработали специальные многопульные патроны «Многоточие» для борьбы с беспилотниками.

    Концерн «Калашников» успешно испытал собственный противодроновый многокомпонентный боеприпас.

    Госкорпорация «Ростех» продемонстрировала новейший зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» для защиты стационарных объектов от дронов.

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    3 июля 2026, 21:20 • Видео
    ЕС стал военным блоком. Как теперь жить?

    «Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность», – заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Чем эта реальность отличается от прежней? Как ни странно, многим.

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    3 июля 2026, 12:07 • Новости дня
    Интерпол раскрыл личность подозреваемой во взрыве в Монако украинки

    Интерпол объявил в розыск украинку за подрыв бизнесмена Ермолаева в Монако

    Интерпол раскрыл личность подозреваемой во взрыве в Монако украинки
    @ Interpol

    Tекст: Мария Иванова

    Международная полиция ищет гражданку Украины Анастасию Березовскую по делу о резонансном покушении на предпринимателя Вадима Ермолаева с использованием бомбы.

    Данные о розыске предполагаемой преступницы появились в международной базе, передает РИА «Новости». Власти княжества подозревают девушку в попытке убийства общественно опасным способом.

    Инцидент произошел в понедельник вечером. В результате детонации устройства пострадали три человека: мужчина, женщина и ребенок. Представители Ермолаева подтвердили получение им ранений при атаке.

    Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо подчеркнул криминальный характер инцидента. «Произошедшее не квалифицируется как теракт», – заявил руководитель ведомства.

    Французская газета Figaro отмечает вероятную причастность Службы безопасности Украины к нападению в качестве предупреждения для коммерсанта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Монако установила личность организатора взрыва.

    Правоохранительные органы обнаружили подозреваемую на территории Германии.

    Французские следователи назвали причастность Службы безопасности Украины приоритетной версией покушения.

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    3 июля 2026, 10:21 • Новости дня
    В центре Рыльска машина с курскими чиновниками подорвалась на мине
    В центре Рыльска машина с курскими чиновниками подорвалась на мине
    @ Hinshtein

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В центре города Рыльска в Курской области на дистанционно управляемой мине подорвался автомобиль с местными чиновниками, пострадали четыре человека, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

    Утром 3 июля на мине подорвалась машина с сотрудниками администрации Рыльского района, указал Хинштейн в Max.

    «Взрывное устройство сработало дистанционно. В результате ранен глава района Владимир Ковальчук», – заявил глава региона.

    Ковальчук получил минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения ног. Директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин, находившийся за рулем, госпитализирован с непроникающим ранением живота и поврежденным бедром.

    В настоящее время его оперируют в Рыльской центральной районной больнице. После стабилизации состояния обоих пострадавших переведут в Курскую областную больницу.

    Кроме того, от взрывной волны пострадали стоявшие на крыльце здания начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС.

    Они получили акубаротравмы и слепые осколочные ранения конечностей. Их также доставили в местную больницу с возможностью перевода в Курск. В настоящее время территория оцеплена, на месте происшествия работают саперы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 июля при разминировании в Рыльске погиб взрывотехник ОМОНа.

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    2 июля 2026, 21:50 • Новости дня
    Совет в Гааге призвал отправить военных Нидерландов на Украину
    Совет в Гааге призвал отправить военных Нидерландов на Украину
    @ Ton Koene/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Консультативный орган при кабинете министров Нидерландов предложил задействовать военный контингент королевства в международной миссии на Украине после возможного соглашения о прекращении огня.

    Консультативный совет по международным вопросам при правительстве Нидерландов рекомендовал стране принять «активное политическое и военное участие» в потенциальной международной миссии на Украине после заключения соглашения о прекращении огня, передает ТАСС.

    В документе говорится, что Нидерланды, по мнению экспертов, должны войти в коалицию государств, которая возьмет на себя политическое и военное руководство будущей гарантийной миссией.

    Совет подчеркнул, что Гаага должна внести не только политический вклад, но и выделить военный контингент для такой операции. При этом отдельно отмечается, что решение о направлении нидерландских военнослужащих должен принимать парламент в соответствии с конституционными нормами.

    Авторы заключения акцентировали, что власти обязаны заранее определить, какие именно подразделения и какие возможности Нидерланды смогут предоставить для участия в подобной миссии после достижения режима прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус не исключила возможность отправки нидерландских военных на Украину и призвала воздержаться от поспешных шагов.

    В июне премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен объявил о выделении дополнительных 500 млн евро на поставки военной техники и боеприпасов для Украины.

    Незадолго до этого военно-морские силы Украины получили от Нидерландов очередной противоминный корабль класса Alkmaar в рамках военной поддержки.

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    3 июля 2026, 13:41 • Новости дня
    Патрушев назвал новую морскую угрозу для России

    Патрушев назвал альянс Северной Европы и Украины угрозой для России

    Патрушев назвал новую морскую угрозу для России
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Создание военно-морского альянса стран Северной Европы и Украины надо учесть в перечне военных опасностей и угроз России, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

    Патрушев предложил признать создание военно-морского альянса государств Северной Европы и Украины угрозой для страны, передает РИА «Новости».

    По его словам, деятельность этого объединения серьезно осложняет обстановку на западе Арктики, в Северной Атлантике, а также в Северном, Балтийском и Черном морях.

    «Считаю важным учесть в перечне военных опасностей и угроз России создание военно-морского альянса государств Северной Европы и Украины, активность которого существенно осложняет военно-политическую обстановку на западе Арктики, в Северной Атлантике, Северном, Балтийском и Черном морях», – заявил Патрушев на заседании Совета по стратегическому развитию ВМФ.

    К числу военных опасностей помощник президента также отнес деятельность блока АУКУС. Этот альянс оснащает австралийские ВМС современными атомными подводными лодками и наращивает возможности для контроля судоходства в Тихом и Индийском океанах.

    Патрушев подчеркнул, что Военно-морской флот России будет развиваться до уровня, гарантирующего защиту национальных интересов во всех районах Мирового океана и нанесение критического ущерба любому потенциальному противнику. Для этого планируется модернизация боевого состава ядерных и неядерных сил, а также приоритетное развитие морских беспилотных комплексов.

    Министерство обороны уже подготовило проект основ государственной политики в области военно-морской деятельности до 2050 года. Документ формирует задачи обеспечения национальной безопасности на море и был рассмотрен Морской коллегией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Великобритания и девять европейских стран договорились создать объединенные военно-морские силы для сдерживания России.

    Позже председатель Морской коллегии Николай Патрушев указал на признаки начала глобальной гонки военно-морских вооружений.

    Он также назвал санкции и незаконные морские блокады новыми инструментами конкурентной борьбы.

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    2 июля 2026, 22:40 • Новости дня
    Представитель президента Польши назвал западную часть Украины «Восточной Малопольшей»
    Представитель президента Польши назвал западную часть Украины «Восточной Малопольшей»
    @ artifant/blickwinkel/Global Look Press

    Представитель канцелярии президента Польши назвал западные области Украины «Малопольшей» – историческим термином, использовавшимся в период между двумя Мировыми войнами, когда эти территории входили в состав польского государства.

    Во время выступления, которое транслировал телеканал TV Republika, представитель польского лидера заявил, что прославление лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, организация запрещена в России и признана экстремистской) Степана Бандеры и участников украинского националистического движения несовместимо с европейским курсом Украины, сообщают украинские СМИ. При этом он употребил историческое название «Восточная Малопольша» применительно к западным областям современной Украины.

    Термин «Малопольша» официально использовался в межвоенной Польше в 1918–1939 годах, когда эти территории входили в состав польского государства. В тот период власти страны не допускали публичного использования названий «Восточная Галиция» и «Западная Украина», закрепляя польскую административную терминологию.

    Заявление прозвучало на фоне продолжающихся разногласий между Варшавой и Киевом. Польские власти последовательно требуют от Украины отказаться от героизации деятелей ОУН и Украинской повстанческой армии (признаны в России экстремистскими и запрещены), считая их ответственными за массовые убийства польского населения во время Волынской резни.

    Одновременно в Европарламенте предложили увязать продвижение Украины к членству в Евросоюзе с решением вопроса Волынской трагедии. Соответствующая поправка внесена к докладу о евроинтеграции Киева. Ее подготовила крупнейшая фракция Европейского парламента – Европейская народная партия. В нее входит правящая в Польше партия «Гражданская платформа» премьер-министра Дональда Туска, а также эту политическую силу представляет председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Согласно опубликованной на сайте Европарламента информации, авторы инициативы предлагают включить тему Волынской трагедии в перечень факторов, которые будут учитываться при оценке прогресса Украины на пути к вступлению в ЕС. В документе говорится, что «процесс вступления Украины в ЕС должен сопровождаться полным признанием и надлежащим увековечением памяти жертв Волынской трагедии, а также активным польско-украинским историческим диалогом и эксгумационными работами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предупредил об угрозе евроинтеграции Украины из-за героизации Степана Бандеры. Польский президент Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла. В ответ на действия Киева польские чиновники вернули украинские государственные награды.

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    3 июля 2026, 02:05 • Новости дня
    Украинские дроны атаковали три белорусские фуры в Брянской области
    Украинские дроны атаковали три белорусские фуры в Брянской области
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Помимо автобуса, маршрутом Минск – Гомель – Анапа, дроны ВСУ ударили по трем белорусским фурам.

    «По имеющейся информации, во время атаки дрона, кроме автобуса с пассажирами, пострадали и три белорусские фуры, одна из которых сгорела полностью», – сообщил телеканал «Первый информационный».

    Напомним, украинский беспилотник 2 июля врезался в следовавший по маршруту Минск – Анапа пассажирский автобус на территории Брянской области. Трех пострадавших при атаке дрона госпитализировали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук  назвал удар украинского беспилотника по пассажирскому автобусу целенаправленным. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту данного происшествия.

    Белорусам рекомендовали воздержаться от поездок в приграничные с Украиной регионы России.

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    3 июля 2026, 12:14 • Новости дня
    Эксперт объяснил решение Польши утилизировать предназначавшиеся Украине МиГ-29

    Политолог Козюлин: Политические разногласия лишили Украину польских МиГ-29

    Эксперт объяснил решение Польши утилизировать предназначавшиеся Украине МиГ-29
    @ Andreas Franke/DPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Срыв передачи Польшей Украине истребителей МиГ-29 объясняется не только отказом Киева от соблюдения сделки, но и их давними историческими спорами. Двусторонние политические расхождения усиливает усталость польского общества от действий Украины, сказал газете ВЗГЛЯД военный политолог Вадим Козюлин. Ранее стало известно о планах Польши утилизировать 14 истребителей МиГ-29, предназначавшихся ВСУ.

    «В основе нынешнего спора Киева и Варшавы из-за беспилотных технологий и истребителей лежат давние историко-политические разногласия стран», – считает Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД РФ. Спикер напомнил, что еще в 2018 году польский Сейм принял закон о запрете «бандеровской идеологии», а также ввел уголовную ответственность за отрицание геноцида поляков со стороны украинских националистов в годы Второй мировой войны.

    Спикер также указал, что Варшава не приемлет культ лидеров УПА (Украинская повстанческая армия*, признана экстремистской и запрещена в России), тогда как Верховная рада недавно проголосовала за закон об учреждении «украинского национального пантеона». «Здесь же нужно упомянуть и «войну орденов» между Варшавой и Киевом», – продолжил эксперт.

    «Кроме того, в польском обществе очевидным образом растет усталость от беженцев с Украины – самого их количества, а также возникающих в этой связи бытовых неудобств. Раздражение усиливается и будет копиться», – спрогнозировал аналитик.

    «С другой стороны, украинским властям продолжает казаться, что западная поддержка помогает им обрести силу. На этом фоне Банковая совершает откровенно необдуманные действия, теряет политические и дипломатические ориентиры, ссорится с соседними странами, власти которых ранее входили в число наиболее близких и поддерживающих Киев в противостоянии с Россией», – обратил внимание собеседник.

    «Все эти факторы привели к тому, что стороны не могут прийти к соглашению по поводу истребителей и дронов. Недовольство польских властей усиливает еще и то обстоятельство, что Украина договаривается с рядом других восточноевропейских стран о производстве БПЛА. Польша видит в этом нарочитое вредительство со стороны соседа», – объяснил Козюлин.

    Ранее польское издание Wiadomosci сообщило, что Варшава приняла решение о выведении из эксплуатации истребителей МиГ-29, которые планировали передать Киеву. Польша должна была получить от Украины технологии производства беспилотников в обмен на самолеты. Однако договоренности сорвались.

    «Украина не выполнила соглашение», – заявил Владислав Косиняк-Камыш, глава министерства национальной обороны Польши. По его словам, «Киев не выражает готовность к достижению соглашения». «Этот вопрос политически мотивирован и вытекает, среди прочего, из недавних исторических споров», – подчеркнул чиновник. Сообщается, что 14 истребителей, которые могли быть переданы Украине, будут утилизированы.

    Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, сообщает РИА «Новости». Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Чехия вслед за Польшей начинает дистанцироваться от киевского режима на фоне украинской героизации нацистов.

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    3 июля 2026, 08:35 • Новости дня
    Власти Приднестровья заявили о взрывоопасной ситуации в отношениях с Кишиневом
    Власти Приднестровья заявили о взрывоопасной ситуации в отношениях с Кишиневом
    @ Вадим Денисов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Между Молдавией и Приднестровьем сформировалась взрывоопасная ситуация, Кишинев перешел от дипломатии к шантажу, заявил глава Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский.

    Ситуация в переговорном процессе резко обострилась, передает РИА «Новости».

    Руководитель Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский подчеркнул, что соседняя страна практически полностью перешла к тактике угроз.

    «Сегодня сформировалась достаточно взрывоопасная ситуация, когда одна из сторон переговорного процесса при молчаливом согласии некоторых международных посредников отказалась от методов дипломатии и диалога в пользу шантажа, угроз и давления», – сказал Красносельский.

    Глава региона также обратил внимание на многолетнюю деградацию двусторонних контактов. По его словам, деструктивный подход молдавских властей привел к заморозке цивилизованного диалога, а количество нерешенных проблем продолжает стремительно увеличиваться. Политик отметил, что сохранение подобной тенденции грозит катастрофическими последствиями для обеих сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил о намеренном саботаже миротворческой операции молдавскими властями.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала политику Кишинева в отношении региона безответственной.

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    2 июля 2026, 21:36 • Новости дня
    Business Insider: «Русский хакер» помог доказать вину Tesla в смертельном ДТП
    Business Insider: «Русский хакер» помог доказать вину Tesla в смертельном ДТП
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский ИТ-специалист, известный под псевдонимом GreenTheOnly, сыграл ключевую роль в расследовании причин смертельной аварии с участием электромобиля Tesla, пишет Business Insider.

    По информации Business Insider, эксперт ранее сотрудничал с автопроизводителем по программе поиска уязвимостей в программном обеспечении, передает «Коммерсант».

    Трагедия произошла в 2019 году во Флориде: двигавшаяся на автопилоте Tesla Model S попала в аварию, в результате которой погибла девушка-водитель, а пассажир получил тяжелые травмы. Судебное разбирательство длилось несколько лет, и лишь в августе прошлого года суд Майами обязал компанию выплатить пострадавшим 243 млн долларов компенсации.

    Адвокаты истцов привлекли специалиста к делу два года назад. Находясь в кафе, программист за несколько минут извлек необходимые данные из системы автомобиля. «Вот строка кода, которая говорит о том, что данные были отправлены в Tesla, – сказал ИТ-специалист. – А вот строка кода, которая говорит о том, что они их получили».

    Полученные доказательства сбоя в работе автопилота стали решающими в суде. Резонансное дело привело к ужесточению контроля за безопасностью беспилотных систем в США. По словам хакера, после этого судебного процесса автопроизводитель значительно усложнил доступ к данным своих систем управления.

    В конце июня электромобиль Tesla протаранил открытую веранду кафе в Калифорнии.

    Весной Илон Маск запустил сборку полностью автономных автомобилей Cybercab без руля и педалей.

    В конце прошлого года аналитики Bloomberg подсчитали количество погибших из-за неисправных дверей Tesla.

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    3 июля 2026, 16:44 • Новости дня
    Nice-Matin: Подозреваемая в теракте в Монако имела в ФРГ статус беженки
    Nice-Matin: Подозреваемая в теракте в Монако имела в ФРГ статус беженки
    @ Interpol

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинка Анастасия Березовская, проходящая по делу о покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, ранее получила статус беженки в Германии, пишет издание Nice-Matin со ссылкой на документы Интерпола.

    «Беглянка говорит по-немецки и до этого проживала в Германии в Хофхайме в центре для лиц, ищущих убежища, где 4 октября 2022 года она была зарегистрирована в качестве беженца от войны», – сказано в публикации Nice-Matin, передает РИА «Новости».

    Телеканал France Info сообщал, что после преступления женщина уехала во французскую коммуну Босолей, а затем вместе с сообщниками бежала в Италию. По информации BFMTV, сейчас украинка находится в Германии и может использовать маскировку, чтобы выглядеть как мужчина.

    Напомним, Интерпол объявил в розыск гражданку Украины Анастасию Березовскую по делу о покушении на предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако.

    Заместитель генпрокурора княжества Монако Морган Раймон заявил о дистанционном подрыве бомбы подозреваемой у дома Вадима Ермолаева.

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    3 июля 2026, 15:59 • Новости дня
    Названа причина задержания экс-главы Росавиации Нерадько

    Известия: Дело бывшего главы Росавиации Нерадько связано с хищением 800 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Уголовное дело экс-главы Росавиации Александра Нерадько касается махинаций при строительстве новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Домодедово.

    Арест бывшего главы Росавиации Александра Нерадько связан с делом о хищении около 800 млн рублей. Экс-руководителю ведомства, которого суд отправил под стражу 3 июля, предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщают «Известия».

    Александр Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009 по 2023 год. По этому же делу задержан его бывший заместитель Сергей Тимошенко.

    Следствие полагает, что с сентября 2021 года по март 2022 года Тимошенко курировал строительство и ремонт социально значимых объектов в Брянской области. За покровительство при исполнении государственных и муниципальных контрактов он получил от предпринимателей четыре млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранители задержали бывшего руководителя Росавиации Александра Нерадько по делу о крупном хищении.

    Хорошевский суд Москвы арестовал экс-чиновника по обвинению в мошенничестве.

    В 2024 году СМИ связали отставку Александра Нерадько с незаконным выводом самолетов из-под российской юрисдикции.

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    3 июля 2026, 16:36 • Новости дня
    Telegraph: Российские беспилотники достигли скорости ракет
    Telegraph: Российские беспилотники достигли скорости ракет
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские вооруженные силы значительно повысили свою эффективность благодаря новым реактивным беспилотным летательным аппаратам, способным развивать скорость до 500 км/ч.

    Новейшие достижения России в сфере беспилотной авиации существенно повысили эффективность российской армии, пишет британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на ТАСС. Некоторые модели беспилотников развивают настолько высокую скорость, что их легко принять за ракеты.

    По данным издания, новые реактивные аппараты, такие как «Герань-4», способны разгоняться до 500 км/ч. Эта характеристика позволяет им значительно превосходить возможности украинских дронов-перехватчиков, максимальная скорость которых достигает лишь 350 км/ч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня беспилотники «Герань-4 сикер» уничтожили два украинских истребителя МиГ-29 на аэродроме Вознесенск.

    В середине прошлого месяца российские дроны поразили цех производства беспилотников ВСУ в Харьковской области.

    В прошлом году западные эксперты заявляли о неэффективности украинской ПВО против реактивной модификации «Герань-3».

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    3 июля 2026, 19:32 • Новости дня
    ВС России ликвидировали замначальника 11-го армейского корпуса ВСУ и офицера ГУР

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие ликвидировали в зоне специальной военной операции заместителя начальника 11-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины полковника Александра Желтова.

    Также ликвидирован майор Главного управления разведки украинского Минобороны, передает ТАСС. Информацию об успешных действиях военных подтвердили в силовых структурах.

    «В зоне СВО 30 июня уничтожен полковник Желтов Александр Валерьевич, занимавший должность замначальника 11-го АК ВСУ. По всей видимости, был уничтожен в районе Запорожья. 1 июля на херсонском направлении ликвидирован офицер ГУР МО Украины майор Б. И. Поляк», – уточнил представитель ведомства. Собеседник агентства добавил, что Желтов родился 8 июля 1977 года.

    В конце июня российские военнослужащие уничтожили офицера шестого полка «Рейнджер» ССО Украины Павла Антоненко.

    Неделей ранее ВС России ликвидировали двух украинских командиров в Запорожской области.

    В январе текущего года армия России поразила пятерых офицеров ВСУ на различных участках фронта.

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