Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.7 комментариев
Сотрудники украинского ТЦК силой вытащили таксиста из машины в Кировограде
В Кировограде (Кропивницком) сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) силой вытащили таксиста из машины и толкнули пассажирку, сообщают украинские СМИ.
«Полицейские и сотрудник ТЦК силой вытащили таксиста из автомобиля в Кропивницком», – пишут украинские СМИ.
На кадрах. опубликованных изданием в соцсетях, видно, как таксист везет пассажирку, когда машину останавливают. Мужчину силой вытаскивают из салона, разрывают на нем футболку и заталкивают в полицейский автомобиль. Весь эпизод разворачивается на глазах у его клиентки.
Женщину толкают на землю и отбирают телефон, которым она вела съемку. Когда пассажирка требует вернуть устройство, один из полицейских в ответ грубо оскорбляет ее.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военкомы за неделю забили насмерть более десяти человек.
Провал реформы ТЦК спровоцировал новую волну насилия на Украине.
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