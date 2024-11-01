Мединструктор назвала ключевые навыки специалиста тактической медицины

Мединструктор Воронина: Курс тактической медицины должен стать частью базовой подготовки военных

Tекст: Алёна Задорожная

«Навыки в области тактической медицины – это база, которой должен владеть каждый боец, учитывая характер травм, ранений и интенсивность ведения боевых действий. Но тут все упирается в личную мотивацию человека перед отправкой в зону СВО, добросовестность командиров при привлечении инструкторов и выделении времени на получение новых знаний и навыков», – пояснила Мария Воронина, старший инструктор Школы первой помощи «Красная зона».

«На данный момент обучение тактической медицине – не обязательно, но по-хорошему должно быть таковым. Дело в том, что эвакуация раненых с поля боя превратилась в какое-то умопомрачительное мероприятие, в том числе из-за дроновой активности. Поэтому какую-то базу по оказанию самопомощи боец точно должен знать», – указала она.

«На практике боец должен уметь в первую очередь оказывать самопомощь, на нее мы делаем наибольший упор при обучении. Речь идет о первых минутах и даже секундах, когда человек получает ранение и у него – в зависимости от типа и степени повреждений – есть совсем немного времени, чтобы помочь себе. Мы не лезем, что называется, в дебри и серьезную медицину, даем обычным людям простые навыки», – добавила спикер.

«На втором месте – безопасность. Это касается и самого человека, и эвакуационной группы, которая будет оказывать помощь. Немало ситуаций, когда ребята бегут спасать друг друга и подрываются рядом. Большую роль играет и взаимодействие группы, передача информации от бойца к бойцу и до командования», – заметила эксперт.

«В этих условиях и необходима тактическая медицина. Это история не про операционную, а про поле боя. Бойцу необходимо знать, как наложить жгут, турникет, понимать последовательность действий, какие временные рамки предусмотрены для манипуляций. Вот это все мы пытаемся вложить в головы людей. И сделать это так, чтобы не только мозг, но и руки знали, что делать в экстренной ситуации», – указала она.

«Среди базовых навыков есть и использование обезболивающих средств. Существуют правила – как, сколько и при каких обстоятельствах можно колоть тот или иной препарат. Этому, разумеется, мы учим. Потому что при ранении боец не столько думает о жгуте или турникете, сколько о том, насколько ему больно и как поскорее убрать эту боль», – детализировала собеседница.

«Есть некоторые азы инфузионной терапии, но для более продвинутого уровня подготовки. Речь идет о навыках постановки внутривенных катетеров, знании о том, что и когда можно лить, в каких объемах. Но это, повторю, следующий этап, хотя на базовом уровне мы этой темы тоже касаемся», – подчеркнула спикер.

Ранее инструктор по тактической медицине Мария Воронина в интервью газете ВЗГЛЯД рассказала, как правильно оказать себе помощь, какие средства самопомощи считаются наиболее качественными, что должен уметь боец и в чем заключаются основы тактической медицины. Интервью доступно на RuTube, YouTube и в Дзене.