Tекст: Алексей Дегтярёв

«Да, президент примет участие традиционно, он каждый год участвует, и это произойдет и в этот раз. В этот раз это будет еще более интересное мероприятие», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Путин заявил о наличии у России глобального преимущества в сфере развития искусственного интеллекта.

В прошлом месяце президент призвал мировое сообщество к своевременной разработке правил его применения.

Весной глава государства сообщил о готовности России принять в 2027 году встречу на высоком уровне по этой технологии.