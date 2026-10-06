Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».0 комментариев
В Британии начали расследование против Meta из-за функции исчезающих фото
Ofcom: Против Meta начали расследование из-за новой функции в Instagram
Британский медиарегулятор Ofcom инициировал проверку в отношении компании Meta* из-за запуска функции обмена исчезающими фотографиями Instagram* Instants без предварительной оценки рисков.
Надзорный орган Великобритании намерен выяснить, нарушила ли корпорация обязательства по местному закону о безопасности в интернете при внедрении новых инструментов. Проверка связана с отсутствием анализа рисков распространения незаконного контента перед запуском Instagram* Instants, передает РИА «Новости».
По законодательству королевства технологические гиганты обязаны предпринимать меры для снижения угроз безопасности перед любыми программными изменениями. В новой функции социальной сети отправленные изображения исчезают сразу после просмотра их пользователями.
В случае подтверждения нарушений британский регулятор может оштрафовать компанию на сумму до 23,8 млн долларов или удержать до 10% от ее глобальной выручки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае корпорация Meta* отключила сквозное шифрование в личных переписках в Instagram.
В апреле социальная сеть потеряла права на три товарных знака в России.
В феврале столичные полицейские арестовали владельца сайта за использование логотипа платформы.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ