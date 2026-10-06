В Британии начали расследование против Meta из-за функции исчезающих фото

Ofcom: Против Meta начали расследование из-за новой функции в Instagram

Tекст: Мария Иванова

Надзорный орган Великобритании намерен выяснить, нарушила ли корпорация обязательства по местному закону о безопасности в интернете при внедрении новых инструментов. Проверка связана с отсутствием анализа рисков распространения незаконного контента перед запуском Instagram* Instants, передает РИА «Новости».

По законодательству королевства технологические гиганты обязаны предпринимать меры для снижения угроз безопасности перед любыми программными изменениями. В новой функции социальной сети отправленные изображения исчезают сразу после просмотра их пользователями.

В случае подтверждения нарушений британский регулятор может оштрафовать компанию на сумму до 23,8 млн долларов или удержать до 10% от ее глобальной выручки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае корпорация Meta* отключила сквозное шифрование в личных переписках в Instagram.

В апреле социальная сеть потеряла права на три товарных знака в России.

В феврале столичные полицейские арестовали владельца сайта за использование логотипа платформы.