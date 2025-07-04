Глава Минфина США Бессент похвастался «шквалом» сделок ради выгодных тарифов

Tекст: Ирма Каплан

Президент США Дональд Трамп заявил, что в пятницу Вашингтон начнет рассылать письма странам с указанием того, какие тарифные ставки на импорт их ждут после 9 июля, пишет портал Investing.

Признавая сложность переговоров с более чем 170 странами, Трамп сообщил журналистам перед отъездом в Айову в четверг, что письма будут отправлены одновременно в 10 стран, а тарифные ставки составят, к примеру, от 20% до 30%.

Президент США добавил, что ожидает очень хороших сделок от нескольких стран, и уточнил, что предпочитает уведомлять большинство стран о конкретной тарифной ставке, избегая подробных переговоров.

Министр финансов Скотт Бессент в этой связи заявил Bloomberg Television, что около 100 стран, вероятно, введут взаимную тарифную ставку в размере 10%, и спрогнозировал «шквал» торговых сделок до истечения крайнего срока 9 июля, когда тарифы могут резко вырасти.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти США согласились отложить введение 50% пошлин на товары из Европейского союза до 9 июля. Ранее Вашингтон угрожал ввести пошлины в 50% на продукцию из ЕС из-за неудачных переговоров. В конце июня СМИ сообщили, что США предложили Евросоюзу «набросок» новой торговой сделки.

