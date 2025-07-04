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    Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Перемены в России напомнили о Петре Первом

    Есть какое-то несоответствие, перекос в освещении деятельности Петра с реальным титаническим объемом того, что он сделал для страны. До сих пор у нас основа восприятия – недописанный роман Алексея Толстого. А другого по масштабу труда и нет.

    13 комментариев
    Александр Коц Александр Коц Злорадство в отношении избитых в Баку релокантов неуместно

    Тем, кто в Азербайджане разбивал айтишникам лица в кровь, все равно, релоканты они, туристы или наркобароны. Их избивали, потому что они из России. И все издевательства они проецировали на нашу страну.

    41 комментарий
    4 июля 2025, 05:48 • Новости дня

    Глава Минфина США Бессент похвастался «шквалом» сделок ради выгодных тарифов

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил Bloomberg Television, что около 100 стран готовы ввести взаимную тарифную ставку в размере 10% до истечения крайнего срока 9 июля, когда тарифы могут резко вырасти.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в пятницу Вашингтон начнет рассылать письма странам с указанием того, какие тарифные ставки на импорт их ждут после 9 июля, пишет портал Investing.

    Признавая сложность переговоров с более чем 170 странами, Трамп сообщил журналистам перед отъездом в Айову в четверг, что письма будут отправлены одновременно в 10 стран, а тарифные ставки составят, к примеру, от 20% до 30%.

    Президент США добавил, что ожидает очень хороших сделок от нескольких стран, и уточнил, что предпочитает уведомлять большинство стран о конкретной тарифной ставке, избегая подробных переговоров.

    Министр финансов Скотт Бессент в этой связи заявил Bloomberg Television, что около 100 стран, вероятно, введут взаимную тарифную ставку в размере 10%, и спрогнозировал «шквал» торговых сделок до истечения крайнего срока 9 июля, когда тарифы могут резко вырасти.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти США согласились отложить введение 50% пошлин на товары из Европейского союза до 9 июля. Ранее Вашингтон угрожал ввести пошлины в 50% на продукцию из ЕС из-за неудачных переговоров. В конце июня СМИ сообщили, что США предложили Евросоюзу «набросок» новой торговой сделки.

    3 июля 2025, 19:37 • Новости дня
    Ушаков: Трамп в разговоре с Путиным ставил вопрос о прекращении военных действий на Украине
    Ушаков: Трамп в разговоре с Путиным ставил вопрос о прекращении военных действий на Украине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе телефонного разговора президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп затронули украинский конфликт, обсудили перспективы сотрудничества в энергетике и вопросы по Сирии, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    В беседе с журналистом Павлом Зарубиным, запись которой опубликована в его Telegram-канале, Ушаков сообщил, что Путин проинформировал Трампа о том, что Россия продолжает искать переговорное урегулирование конфликта на Украине, и подчеркнул, что Москва не откажется от устранения всех первопричин конфронтации. В свою очередь, Трамп поднимал вопрос о необходимости скорейшего прекращения военных действий на Украине.

    Лидеры также уделили внимание развитию событий в Сирии, договорившись продолжить диалог по этой теме между Москвой и Вашингтоном. Помимо политических вопросов, обсуждались перспективные совместные проекты в сферах энергетики и освоения космоса. Проведение личной встречи в рамках разговора не обсуждалось.

    Путин поздравил Трампа с приближающимся Днем независимости США и отметил вклад России в становление американской государственности. Стороны договорились поддерживать прямую связь и готовы при необходимости возобновить общение в любой момент.

    В четверг Путин анонсировал беседу с Трампом, президент США объявил о предстоящей беседе с российским коллегой в социальных сетях.

    Ранее Ушаков сообщил, что Путин и Трамп разговаривали почти час.

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    3 июля 2025, 19:52 • Новости дня
    Путин заявил Трампу о решимости добиваться целей на Украине

    Ушаков: Путин заявил Трампу о решимости добиваться целей на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил о намерении Москвы добиваться устранения причин украинского кризиса и не отступать от своих целей.

    Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

    «Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к нынешней острой конфронтации. И от этих целей Россия не отступится», – сказал он.

    В четверг Путин анонсировал беседу с Трампом.

    Ранее Ушаков сообщил, что Путин и Трамп разговаривали почти час. Лидеры обсудили Украину, Сирию и экономические проекты.

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    2 июля 2025, 18:44 • Видео
    Зеленский меняет стратегию

    Россия и Украина ведут подготовку к третьему раунду переговоров. Чего от него ждать и как будет развиваться конфликт в дальнейшем, учитывая, что ни одно из требований Москвы Киев по-прежнему не готов принять?

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    3 июля 2025, 16:32 • Новости дня
    Путин сообщил о планах созвониться с Трампом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил, что планирует провести телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом в четверг.

    «Сегодня буду разговаривать с президентом США и обязательно предложу ему воспользоваться этим материалом для того, чтобы продвигать на американский рынок», – сказал он в ходе осмотра выставки российских брендов, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил о вероятности личной встречи с Трампом. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что Кремль по факту сообщит, если Путин поговорит с главой Белого дома.

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    3 июля 2025, 14:14 • Новости дня
    FT: Трамп обсудит с Зеленским остановку поставок оружия
    FT: Трамп обсудит с Зеленским остановку поставок оружия
    @ Pete Marovich/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп намерен провести телефонную беседу с Владимиром Зеленским в пятницу, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

    По информации FT, главной темой обсуждения станет вопрос приостановки поставок вооружений из США на Украину, передает ТАСС.

    Ранее министерство обороны США приостановило поставки ракет на Украину, решение касается в том числе ракет для ЗРК Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Издание Politico писало, что решение Пентагона приостановить военную помощь Украине стало неожиданностью для Госдепартамента США.

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    3 июля 2025, 07:15 • Новости дня
    Economist: Поддержка Украины снижается из-за отношения Трампа к Зеленскому
    Economist: Поддержка Украины снижается из-за отношения Трампа к Зеленскому
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Украину ожидает мрачная расплата на фоне сокращения военной поддержки со стороны США, пишет The Economist.

    В материале издания отмечается, что чем меньше вооружения получит Киев, тем больше людей и территорий Украина может потерять, передает РИА «Новости».

    Авторы публикации указывают, что поддержка США ослабевает, и связывают это с личной неприязнью президента Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому.

    Журналисты подчеркивают, что Трамп после возвращения на пост президента в январе не взял на себя обязательств о новых поставках оружия Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский госдепартамент, в лице главы пресс-службы Тэмми Брюс, прокомментировал приостановку поставок Украине ряда вооружений, подчеркнув, что общая военная поддержка Киева продолжится.

    МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США Джона Хинкеля для переговоров по вопросам поддержки Киева на фоне приостановки новых поставок.

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    3 июля 2025, 22:17 • Новости дня
    Ушаков дал ответ на вопрос, кто первый на переговорах Путина и Трампа положил трубку

    Tекст: Ирма Каплан

    Вопрос журналистов о том, кто первым из лидеров – России или США – положил трубку по окончании переговоров, помощник российского президента Юрий Ушаков посчитал неподходящим, ответив сдержанно и дипломатично.

    «Даже мне трудно представить, кто первым положил трубку. <...> последними положили трубку переводчики», – приводит слова Ушакова ТАСС.

    Напомним, телефонные переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоялись в четверг.

    Лидеры разговаривали почти час. Они обсудили Украину, Сирию и экономические проекты.

    Путин заявил Трампу о решимости добиваться целей на Украине. Трамп в разговоре с Путиным ставил вопрос о прекращении военных действий на Украине.

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    3 июля 2025, 20:12 • Новости дня
    Путин сообщил Трампу о готовности к новому раунду переговоров по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил о готовности России к проведению третьего этапа переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

    Путин сообщил Трампу о готовности России к новому раунду переговоров с Украиной, передает ТАСС. Об этом журналистам рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Наш президент заявил, что мы готовы к продолжению переговорного процесса, то есть готовы к проведению очередного, третьего раунда», – отметил Ушаков. По его словам, это прозвучало в разговоре между Путиным и Трампом.

    Ранее переговоры между Россией и Украиной проходили в Стамбуле. Россия неоднократно подчеркивала открытость к дипломатии при наличии встречных шагов со стороны Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе телефонного разговора президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не поднимали вопросы возможного нового раунда стамбульских переговоров и прекращения поставок вооружений Киеву. Беседа лидеров двух стран длилась около одного часа.

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    3 июля 2025, 20:30 • Новости дня
    Путин и Трамп обсудили обмен фильмами о традиционных ценностях

    Ушаков: Путин и Трамп обсудили обмен фильмами о традиционных ценностях

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе телефонного разговора лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп рассмотрели предложение о взаимном обмене кинопродукцией, ориентированной на продвижение традиционных ценностей, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По его словам, глава российского государства отметил, что перед разговором с американским лидером он общался с представителями российского бизнеса, где была высказана идея об обмене фильмами, отражающими схожие традиционные ценности в России и США, передает ТАСС.

    «Владимир Путин упомянул, что буквально перед разговором с Дональдом Трампом он общался с представителями российского бизнес-сообщества. Была в частности в ходе этой встречи высказана мысль об обмене между [РФ и США] кинопродукцией, которая продвигает традиционные ценности, близкие нам и администрации Трампа», – сказал Ушаков.

    Он также сообщил, что Дональд Трамп сразу поддержал эту идею и отметил, что она ему импонирует.

    Напомним, телефонные переговоры Путина и Трампа состоялись в четверг. Лидеры разговаривали почти час. Они обсудили Украину, Сирию и экономические проекты.

    Путин заявил Трампу о решимости добиваться целей на Украине. Трамп в разговоре с Путиным ставил вопрос о прекращении военных действий на Украине.

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    4 июля 2025, 00:50 • Новости дня
    Трамп пожаловался на отсутсвие прогресса по Украине

    Трамп признал отсутсвие прогресса в решении украинского вопроса

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп заявил в четверг на объединенной базе Эндрюс под Вашингтоном, что он не добился прогресса по украинскому вопросу во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Беседуя с журналистами на объединенной базе Эндрюс, президент Трамп сказал, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным как Иран, так и Украину.

    «У нас состоялся разговор. Во время этой довольно длительной беседы мы обсудили множество вещей, включая Иран. Мы также поговорили о конфликте на Украине, я недоволен», – передает ТАСС слова Трампа.

    Отвечая на вопрос о возможном прогрессе в решении украинского вопроса, Трамп сказал, что прогресса нет.

    Напомним, телефонные переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоялись в четверг, 3 июля. Лидеры разговаривали почти час. Они обсудили Украину, Сирию и экономические проекты.

    Путин заявил Трампу о решимости добиваться целей на Украине. Трамп в разговоре с Путиным ставил вопрос о прекращении военных действий на Украине.

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    3 июля 2025, 19:29 • Новости дня
    Ушаков: Путин и Трамп не обсуждали содержание следующего раунда переговоров Москвы и Киева
    Ушаков: Путин и Трамп не обсуждали содержание следующего раунда переговоров Москвы и Киева
    @ Александр Рюмин/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе телефонного разговора президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не поднимали вопросы возможного нового раунда стамбульских переговоров и прекращения поставок вооружений Киеву.

    Как сообщает ТАСС, помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что в ходе телефонной беседы Владимира Путина и Дональда Трампа не рассматривались конкретные перспективы следующего раунда переговоров между Москвой и Киевом. Ушаков заявил: «Конкретно содержание возможного третьего раунда не обсуждалось».

    Также не обсуждалась тема приостановки поставок вооружения Киеву со стороны Вашингтона. Помощник главы государства отметил, что «в ходе состоявшегося разговора эта тема не затрагивалась».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил, что планирует провести телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом в четверг.

    Ранее президенты России и Франции впервые почти за три года провели телефонный разговор.

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    3 июля 2025, 16:57 • Новости дня
    Трамп подтвердил телефонный разговор с Путиным

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Дональд Трамп заявил в социальных сетях, что вскоре поговорит со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

    «Поговорю с президентом России Путиным в 10.00 (17.00 мск). Спасибо!» – сообщил Трамп в своей социальной сети Truth Social.

    Ранее российский президент сообщал, что в четверг планирует совершить международный телефонный звонок с Трампом.

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    4 июля 2025, 02:09 • Новости дня
    Трамп подтвердил оказание Украине помощи

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президента Дональд Трамп заявил журналистам в четверг на объединенной базе Эндрюс под Вашингтоном, что Белый дом продолжает оказывать Киеву военную помощь с оглядкой на собственные ресурсы.

    «Мы поставляем оружие, да, но мы им дали очень много оружия. Мы поставляем вооружения, мы работаем с ними и стараемся помочь им. Но все не просто. Байден выпотрошил нашу страну, раздавая им оружие», – ответил Трамп в ролике, представленном Yahoo News.

    Президент США добавил, что перед тем, как раздавать оружие другим, Вашингтон должен быть уверен в том, что стране самой его хватит, чтобы защититься при необходимости.

    Напомним, ранее газета Politico сообщила, что США остановили передачу боеприпасов и вооружений Украине из-за сокращения собственных запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в беседе с телеканалом NBC подтвердила это решение, подчеркнув, что интересы Америки поставлены в приоритет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский госдепартамент, в лице главы пресс-службы Тэмми Брюс, прокомментировал приостановку поставок Украине ряда вооружений, подчеркнув, что общая военная поддержка Киева продолжится.

    Российские власти неоднократно критиковали западные поставки вооружений на Украину, отмечая, что они затрудняют урегулирование конфликта и усиливают вовлеченность НАТО.

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    3 июля 2025, 16:54 • Новости дня
    Путин попросил участников форума АСИ передать послание Трампу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в конце пленарной сессии форума АСИ «Сильные идеи для нового времени» на фоне планов провести телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом обратился к участникам мероприятия с просьбой.

    Российский лидер попросил присутствующих сформулировать послание для президента США, передает ТАСС.

    «Намечался – не знаю, если ничего не помешает, разговор с президентом США. Что ему от вас передать?» – спросил Путин.

    Ранее Путин сообщил, что планирует провести телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом в четверг.

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    3 июля 2025, 19:25 • Новости дня
    Ушаков: Путин и Трамп разговаривали почти час

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Беседа президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа длилась около одного часа, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Только что закончился почти часовой очередной разговор между президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и президентом США Дональдом Трампом», – цитирует Ушакова ТАСС.

    В четверг Путин анонсировал беседу с Трампом, президент США объявил о предстоящей беседе с российским коллегой в социальных сетях.

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    3 июля 2025, 18:30 • Новости дня
    Песков сообщил о продолжающемся разговоре Путина и Трампа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в данный момент обсуждают вопросы по телефону, подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Президенты России и США проводят телефонный разговор, передает ТАСС. О контакте между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «Пока разговор идет», – заявил Песков журналистам, подчеркнув, что беседа между двумя лидерами продолжается в настоящий момент. Другие подробности содержания или темы переговоров пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что собирается провести телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом в четверг. Президент США Дональд Трамп объявил в социальных сетях о предстоящем разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным.

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      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

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      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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