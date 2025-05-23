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    Ненависть к евреям в США выплеснулась за пределы университетов
    Российские войска подошли вплотную к пригородам Купянска
    Лавров указал на недостаток Ватикана в качестве площадки для переговоров с Украиной
    Меладзе объявил о закрытии группы «ВИА Гра»
    Названа предварительная причина крушения вертолета в Орловской области
    Названо количество попавших в плен украинских военных
    Лавров назвал очевидной неадекватность Зеленского
    Рубио призвал ужесточить санкции против России
    Трамп предложил Британии отказаться от возобновляемой энергетики
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США оставляют балласт за бортом

    Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.

    7 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем украинцы поджигают Европу

    Те, кто стоит за провокациями в различных странах Европы, стремятся убедить людей, что виновники всех их проблем и неприятностей – русские, цель которых испортить жизнь европейцам. Миф о сотнях русских диверсантов продвигается европейскими политиками без особой заботы о правдоподобии.

    4 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем СВО похожа на Северную войну

    Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.

    8 комментариев
    23 мая 2025, 15:42 • Новости дня

    Трамп рекомендовал с июня ввести пошлины 50% против ЕС

    Трамп предложил ввести с 1 июня 50% пошлины против Евросоюза

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп объявил о намерении с начала июня ввести пошлины 50% на товары из Европейского союза из-за неудачных переговоров.

    Дональд Трамп заявил о своей рекомендации ввести с 1 июня 2025 года пошлины в 50% на импорт из Европейского союза, передает ТАСС. Причиной такого шага стали сложности в торговых переговорах между США и ЕС, которые, по словам Трампа, не приводят к результату.

    В социальной сети Truth Social Трамп написал: «Наши дискуссии с ними ведут в никуда! Поэтому я рекомендую с 1 июня 2025 года ввести прямые пошлины в 50% для Европейского союза».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, инвестиции американских компаний из США снизились в Европу на 24% с 2023 по 2024 год на фоне роста инвестиций в США и энергетических проблем.

    Между тем США и Китай по итогам двухдневных переговоров в Женеве достигли соглашения о взаимном снижении пошлин на товары до 10%.

    20 мая 2025, 19:28 • Новости дня
    Politico: Маск исчез из новостей
    Politico: Маск исчез из новостей
    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американский предприниматель Илон Маск почти перестал фигурировать в новостях и заявлениях политиков, а его имя исчезло из публичных обсуждений, пишет Politico.

    По данным издания, президент США Дональд Трамп, ранее регулярно упоминавший Маска в соцсети Truth Social, не писал о нем более месяца, передает «Лента.ру». Кроме того, Маск также перестал быть участником брифингов Белого дома, а конгрессмены исключили его имя из своих информационных бюллетеней.

    В материале подчеркивается, что анализ публикаций показал снижение числа упоминаний бизнесмена в СМИ и политических заявлениях.

    Это уменьшение коррелирует со снижением поисковых запросов по его имени в Google. В публикации отмечается, что некоторые республиканцы считают Маска «политически токсичным».

    Ранее глава DOGE Илон Маск заявил об использовании американскими госслужащими государственных средств для аренды роскошных стадионов и отелей под частные вечеринки. До этого Илон Маск призвал обратить внимание на расходы Федеральной резервной системы США, выделенные на реконструкцию центрального офиса в Вашингтоне.

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    21 мая 2025, 19:48 • Новости дня
    Трамп выразил уверенность в победе России на Украине
    Трамп выразил уверенность в победе России на Украине
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп в беседе с европейскими лидерами поделился своим мнением относительно исхода конфликта на Украине.

    Как передает Bloomberg со ссылкой на свои источники, Трамп в ходе телефонного разговора с лидерами европейских стран выразил уверенность в победе России в конфликте на Украине. В сообщении отмечается, что Трамп дал понять собеседникам свою точку зрения по поводу перспектив завершения боевых действий, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин выразил приверженность поиску справедливого решения конфликта на Украине в разговоре с Дональдом Трампом. Европейских лидеров ошеломил телефонный разговор Путина и Трампа, поскольку американский президент не намерен поддерживать продолжение боевых действий.

    Дональд Трамп отметил положительный характер общения с российским лидером и достигнутый прогресс по ряду вопросов.

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    22 мая 2025, 18:20 • Видео
    Зачем Зеленскому римский папа

    Вашингтон и Киев предлагают перенести переговоры по урегулированию на Украине из Турции в Ватикан. Новый папа Лев XIV поддерживает эту идею. Чем она плоха?

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    22 мая 2025, 11:08 • Новости дня
    Трамп не поддержал идею «безусловного» прекращения огня на Украине
    Трамп не поддержал идею «безусловного» прекращения огня на Украине
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидеры стран ЕС во время переговоров настаивали на прекращении огня без предварительных условий, но этот вариант не получил поддержки со стороны президента США Дональда Трампа.

    Трамп отверг идею «безусловного» прекращения огня на Украине, которую предлагали лидеры Евросоюза, передают «Ведомости» со ссылкой на The Wall Street Journal.

    Как стало известно, 19 мая Трамп по телефону обсудил ситуацию на Украине с Владимиром Зеленским, а также с лидерами Франции, Германии, Италии и Британии. Некоторые европейские политики настаивали на том, чтобы будущие переговоры в Ватикане завершились именно «безусловным» перемирием, однако Трамп отверг такой сценарий, заявив: «Мне не нравится такой подход».

    По информации WSJ, Трамп подчеркнул, что, по его мнению, президент России Владимир Путин «считает, что движется к победе» в конфликте на Украине. Подробностей о реакции других участников переговоров не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин выразил приверженность поиску справедливого решения конфликта на Украине в разговоре с Дональдом Трампом. Европейских лидеров ошеломил телефонный разговор Путина и Трампа, поскольку американский президент не намерен поддерживать продолжение боевых действий.

    Трамп в ходе встречи с южноафриканским лидером Сирилом Рамафосой в Белом доме заявил, что после разговора с президентом России Владимиром Путиным был достигнут значительный прогресс по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

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    22 мая 2025, 10:25 • Новости дня
    Трамп объяснил антисемитизмом убийство двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне
    Трамп объяснил антисемитизмом убийство двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне
    @ WILL OLIVER/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп связал убийство двух дипломатов Израиля в Вашингтоне с проявлениями антисемитизма и выразил соболезнования родным погибших.

    Дональд Трамп прокомментировал убийство двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне в соцести Truth Social.

    Президент США назвал произошедшее проявлением антисемитизма и выразил соболезнования семьям погибших.

    «Эти ужасные убийства в Вашингтоне, которые, очевидно, основаны на антисемитизме, должны прекратиться сейчас! Ненависть и радикализм не имеют места в США. Соболезнования семьям жертв. Так грустно, что подобное может происходить! Да благословит вас Бог!» – заявил Трамп.

    Он подчеркнул, что подобные преступления недопустимы и должны быть пресечены.

    Ранее Израиль усилил контакты с американскими властями после стрельбы в Вашингтоне, в результате которой погибли два израильских дипломата.

    Напомним, два сотрудника израильского посольства погибли, а еще несколько человек получили ранения после нападения возле Столичного еврейского музея в Вашингтоне.

    Полиция Вашингтона задержала 30-летнего мужчину, который во время задержания выкрикивал лозунг «Свободная Палестина!».

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    20 мая 2025, 21:54 • Новости дня
    Пентагон инициировал новое расследование вывода войск из Афганистана

    Tекст: Александра Юдина

    Пентагон открыл новое расследование по факту вывода американских войск из Афганистана администрацией бывшего президента Джо Байдена, сообщил министр обороны США Пит Хегсет.

    По его словам, целью станет обеспечение ответственности за принятое решение и представление полной картины американскому обществу, передает РИА «Новости».

    Хегсет пояснил, что министерство соберет специальную группу для всестороннего рассмотрения обстоятельств вывода войск, а также проверки предыдущих расследований по этому вопросу. Глава Пентагона подчеркнул, что все детали будут максимально прозрачно донесены до граждан США.

    Ранее команда Трампа решила начать расследование вывода войск из Афганистана. В 2023 году Госдеп опубликовал доклад с перечислением ошибок при выводе американских войск из Афганистана.


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    21 мая 2025, 11:45 • Новости дня
    NYT: Трамп отказался вмешиваться в конфликт на Украине

    NYT: Трамп сообщил Зеленскому и лидерам ЕС о прекращении поддержки Украины

    NYT: Трамп отказался вмешиваться в конфликт на Украине
    @ Samuel Corum/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что отныне не намерен вмешиваться в конфликт, сообщает The New York Times.

    Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил главе киевского режима Владимиру Зеленскому и ряду европейских лидеров, что Россия и Украина должны самостоятельно найти решение военного конфликта, пишет The New York Times.

    Источники издания, знакомые с деталями беседы, сообщили, что Трамп отказался от намерения присоединиться к европейской инициативе по введению новых экономических ограничений против России. При этом ранее он неоднократно подчеркивал, что только он и Путин способны быстро достичь соглашения между странами, но по итогам последнего разговора изменил свою позицию.

    По данным газеты, американский президент ранее угрожал выйти из переговоров по прекращению огня между Россией и Украиной, и сейчас фактически реализовал этот сценарий. Решение Трампа вызвало обеспокоенность среди европейских союзников, которые намерены продолжить давление на Москву, несмотря на отказ Вашингтона.

    Бывший посол США в Киеве Бриджит А. Бринк в связи с уходом заявила: «Мир любой ценой – это не мир, а умиротворение». В публикации говорится, что даже уступки в виде отказа Украины от вступления в НАТО и возврата всех территорий не привели к заключению перемирия, поскольку Москва отвергла эти предложения.

    Ранее после разговора с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп заявил, что не планирует новые санкции против России и отметил готовность Москвы к переговорам о прекращении огня.

    Вместе с тем, госсекретарь США Марко Рубио допустил ужесточение санкций против России и рост военной поддержки Киева при провале переговоров.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что западные политики и СМИ пытаются помешать конструктивному диалогу между Россией и США в контексте ситуации на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что лидеров европейских стран ошеломил разговор президентов России и США, поскольку Трамп не собирается поддерживать курс на продолжение боевых действий.

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    23 мая 2025, 12:58 • Новости дня
    Эксперт назвала последствия прекращения работы USAID на Украине

    Политолог Шеслер: Без USAID украинские организации будут лихорадочно искать деньги

    Эксперт назвала последствия прекращения работы USAID на Украине
    @ IMAGO/onemorepicture/Thorsten Wagner/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Прекращение работы украинского отделения USAID усилит влияние Белого дома на Киев. Теперь офис Зеленского будет более чутко реагировать на каждый оклик из Вашингтона, пытаясь угодить США и боясь прекращения остальной помощи, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее на Украине были уволены опорные главы направлений американского Агентства по международному развитию.

    «С помощью USAID американцы внедряли в украинскую политику и общество свою повестку. Агентство зачастую занималось делами, далекими от гуманитарной сферы. Например, я лично видела, как его сотрудники участвовали в предвыборной кампании и вмешивались в ход голосования в Николаеве», – рассказала политолог Лариса Шеслер.

    «Кроме кураторства избирательного процесса, USAID финансировало информационные проекты, всевозможные сайты, так называемые правозащитные организации. Оно работало почти везде, где можно было реализовать политическое влияние США. Агентство не заменяло собой официальные власти страны, а было параллельной структурой», – пояснила собеседница.

    «Туда, где работало USAID, офис Зеленского и местные органы уже не вмешивались. Это была огромная, в первую очередь информационная, медийная, пропагандистская машина, которая поддерживала националистические проекты, действовала зачастую вразрез интересам Украины, и всегда – против России. С точки зрения влияния США агентство было очень эффективным», – отметила она.

    «Но президент США Дональд Трамп – бизнесмен, мыслящий предпринимательскими категориями. А USAID не создавала никакой добавленной стоимости. Поэтому, очевидно, Белый дом решил закрыть эти проекты. Кроме того, агентство подпало под сильное влияние Демократической партии, что тоже совершенно не на руку новому американскому лидеру», – детализировала аналитик.

    «Увольнение руководства украинских проектов, опорных глав направлений говорит о том, что работа USAID на Украине восстановлена не будет. Осиротевшие организации и медиаструктуры сейчас будут лихорадочно искать финансирование, обращаясь к руководству Евросоюза и украинским олигархам», – спрогнозировала эксперт.

    «Организации, оставшиеся без попечения США, частично получают поддержку, в стране расширяют деятельность европейские НКО, какие-то функции взяла на себя Банковая. Но конечно, прежнего масштаба уже не будет. Причем дело даже не в деньгах. Суть работы USAID заключалась в поддержке из Вашингтона. А сейчас ее нет, нивелирована сама суть агентства», – объяснила политолог.

    «Все это снизит американское участие в украинской внутренней и внешней политике, но одновременно усилит влияние Белого дома на Киев. Теперь офис Зеленского будет более чутко реагировать на каждый оклик из Вашингтона, пытаюсь угодить Трампу и боясь прекращение остальной помощи», – резюмировала Шеслер.

    Ранее стало известно, что США с 1 июля официально увольняют сотрудников гуманитарных программ Агентства по международному развитию (USAID) на Украине. Сокращение коснется, в частности, старшего советника по экономическому росту, старшего технического советника по глобальной безопасности в области здравоохранения, старшего аналитика гуманитарных программ, специалиста по онлайн-тестированию кандидатов на работу в Национальное антикоррупционное бюро Украины, советника по ВИЧ/СПИД, приводит ТАСС данные американского портала госзакупок.

    USAID заморозило все проекты на Украине. Из-за этого под угрозой закрытия оказалось 51% всех СМИ, включая значительное количество региональных изданий, заявлял глава комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

    В свою очередь директор Института массовой информации Оксана Романюк сообщала, что девять из десяти украинских СМИ существуют за счет западных грантов, поэтому на них негативно скажется заморозка американской помощи.

    Кроме того, USAID расторгло грант на 75 млн долларов с Фондом поддержки энергетики Украины. В заявлении энергетического сообщества указывалось, что это приведет к недостатку средств для закупки критически важного оборудования, что негативно скажется на стабильности и развитии всей отрасли в стране.

    Помимо этого, через USAID финансировались «Русский добровольческий корпус» и «Легион Свобода России» (запрещенные в России террористические организации), участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ и устраивающие диверсии на российской территории.

    Как заявлял госсекретарь Марко Рубио, Белый дом закрывает более 80% программ USAID из-за расходов на цели, не соответствующие интересам США.

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    22 мая 2025, 13:40 • Новости дня
    Ципис: Охрана сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне была очень слабой

    Израильский эксперт Ципис указал на слабую охрану сотрудников посольства в Вашингтоне

    Ципис: Охрана сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне была очень слабой
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Израильские спецслужбы не занимаются защитой диппредставительств. По всей видимости, охрана при убитых дипломатах либо была очень слабой, либо отсутствовала вовсе, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее двух сотрудников посольства Израиля застрелили в Вашингтоне. Дональд Трамп заявил, что «основанные на антисемитизме» убийства должны прекратиться.

    «Дипломаты за рубежом – это всегда уязвимая цель для радикалов и экстремистов. Предотвратить покушение на сотрудников посольства очень непросто», – считает Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    На этом фоне собеседник напомнил об убийстве в 2016 году посла России в Турции Андрея Карлова: это произошло в тот момент, когда он произносил речь на открытии фотовыставки. Нынешнее нападение на дипломатов Израиля в Вашингтоне вызывает ряд вопросов.

    «Израильские спецслужбы не занимаются защитой диппредставительств. По всей видимости, охрана при сотрудниках посольства либо была очень слабой, либо отсутствовала вовсе. При этом выследить дипломата – не самая сложная задача для преступника», – допустил эксперт.

    «Более того, правоохранители "держат на карандаше" далеко не всех радикалов. Например, на Евровидении в этом году многотысячная толпа скандировала лозунги против Израиля. Как проконтролировать каждого из них?» – задался он вопросом.

    На фоне трагических событий в Вашингтоне Биньямин Нетаньяху уже объявил, что Тель-Авив введет дополнительные меры в своих посольствах по всему миру. «Безопасность израильских дипломатических представительств традиционно находится на очень высоком уровне из-за постоянных угроз», – указал спикер.

    «Заявление премьера может предусматривать, что в посольства и консульства направят сотрудников охранных организаций. Кроме того, возможно, дипломаты ограничат свое появление на публичных мероприятиях», – допустил политолог.

    Впрочем, эксперт сомневается, что произошедшее скажется на отношениях США и еврейского государства. «Между лидерами назрел разлад, который не имеет непосредственного отношения к нападению на дипломатов. Дело в том, что Нетаньяху проводит политику в абсолютном разрезе с курсом Трампа. А глава Белого дома этим недоволен», – заключил Ципис.

    Напомним, в среду вечером двое сотрудников посольства Израиля – мужчина и женщина – были убиты в Вашингтоне, округ Колумбия, когда покидали Столичный еврейский музей после приема молодых дипломатов.

    30-летний Элиас Родригес из Чикаго расстрелял пару из пистолета почти в упор у входа в музей. Убийство произошло в центре города недалеко от Капитолия, а также штаб-квартир министерства юстиции и ФБР, сообщает Sky News.

    Йони Калин и Кэти Калишер, находившиеся в тот момент в музее, рассказали, что после стрельбы внутрь вошел мужчина, выглядевший расстроенным. Люди пришли ему на помощь и принесли воды, думая, что он пострадавший.

    Стрелок не пытался скрыться. Почти сразу его задержала служба безопасности. «Когда прибыла полиция, он вытащил красную куфию и несколько раз закричал: «Освободите Палестину!», – рассказал Калин.

    Посол Израиля Йехиэль Лейтер заявил, что двое убитых были парой, готовившейся к помолвке, передает The New York Times. Амихай Шикли, министр по делам диаспор Израиля, сообщил, что одной из жертв является 28-летний Ярон Лищинский, работавший в политическом отделе посольства. Он получил степень магистра в Университете Райхмана и бакалавра в Еврейском университете, сообщает Times of Israel.

    Вторая жертва – Сара Милгрим, американка еврейского происхождения, работавшая в отделе публичной дипломатии посольства. Она имела степени магистра Американского университета и Университета мира ООН.

    Президент США Дональд Трамп осудил убийство, заявив, что оно было совершено на почве антисемитизма. «Ненависти и радикализму нет места в США», – написал он в соцсети Truth Social.

    «Это отвратительный акт ненависти и антисемитизма. Америка и Израиль будут едины в защите нашего народа и наших общих ценностей. Террор и ненависть не сломят нас», – сказал президент Израиля Ицхак Герцог. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в посольствах Израиля по всему миру будут усилены меры безопасности.

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    23 мая 2025, 13:18 • Новости дня
    Трамп сообщил об обмене пленными между Россией и Украиной

    Трамп анонсировал масштабный обмен пленными между Россией и Украиной

    Трамп сообщил об обмене пленными между Россией и Украиной
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Россией и Украиной по проведению масштабного обмена военнопленными в ближайшее время.

    Договоренность о проведении крупного обмена пленными между Россией и Украиной была достигнута. Президент США Дональд Трамп сообщил об этом в своей социальной сети Truth Social, поздравив обе стороны.

    «Может ли это привести к чему-то более значимому?» – написал Трамп.

    Ожидается, что обмен состоится в ближайшее время, однако точные сроки и детали пока не раскрываются.

    Ранее в украинских следственных изоляторах начали отбирать граждан, обвиняемых в коллаборационизме и госизмене, для возможного обмена с Россией.

    Позже российская сторона получила от Киева списки пленных по формуле «тысячу на тысячу».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о стремлении ускорить обмен пленными в формате «тысяча на тысячу».

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    21 мая 2025, 21:42 • Новости дня
    Трамп выразил недовольство из-за визита Зеленского в ЮАР

    Трамп выразил недовольство невозможностью связаться с Зеленским

    Трамп выразил недовольство из-за визита Зеленского в ЮАР
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой рассказал, что остался крайне недоволен тем, что не смог связаться с Владимиром Зеленским из-за его визита в Южную Африку.

    Он поинтересовался: «Какого черта он делает в Южной Африке?». Трамп не уточнил дополнительных подробностей инцидента, передает Ura.ru со ссылкой на ОСН.

    Отмечается, что американский лидер намеревался провести телефонный разговор с Зеленским, чтобы обсудить ситуацию вокруг конфликта на Украине. Представители украинской стороны сообщили, что Зеленский находится с визитом в Кейптауне и не может ответить на звонок. Трамп отметил, что ранее Зеленский неоднократно высказывал заинтересованность в диалоге с Вашингтоном, поэтому отказ оказался для него неожиданным.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент США может стремиться войти в историю как миротворец, пытаясь урегулировать кризис вокруг Украины.

    В апреле после переговоров в Претории глава киевского режима Владимир Зеленский решил спешно покинуть ЮАР и вернуться на Украину.

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    21 мая 2025, 08:56 • Новости дня
    На Западе рассказали о реакции Трампа на санкции ЕС против России

    Corriere: Трамп доволен жесткой позицией Евросоюза по России из-за Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп доволен тем, что Евросоюз занимает более жесткую позицию по отношению к России на фоне конфликта на Украине, сообщила итальянская газета Corriere della Sera.

    Президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение тем, что Европейский союз занял жесткую позицию по отношению к России в условиях продолжающейся спецоперации на Украине, передает «Газета.Ru» со ссылкой на публикацию итальянской газеты Corriere della Sera.

    Как отмечает издание, Трамп продолжает поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным, но при этом позитивно оценивает решимость Брюсселя в вопросах политики в отношении Москвы. По данным Corriere della Sera, американский президент доволен таким «разделением труда», когда ЕС берет на себя более жесткие меры.

    В публикации подчеркивается, что несмотря на длительный телефонный разговор между Трампом и Путиным, перспективы урегулирования ситуации на Украине остаются далекими. Итальянские журналисты считают, что нынешние позиции сторон не способствуют быстрому завершению конфликта.

    Ранее Дональд Трамп заявил европейским лидерам о якобы «немедленном начале» переговоров между Москвой и Киевом после телефонного разговора с Владимиром Путиным.

    Европейские лидеры были шокированы отказом Трампа от санкций против России.

    Совет ЕС включил почти 200 танкеров в 17-й пакет антироссийских санкций.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что возникла непривычная ситуация, когда Соединенные Штаты выступают против войны, а европейские страны поддерживают военную риторику.

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    22 мая 2025, 14:26 • Новости дня
    The Telegraph: Зеленский стал героем нового политического термина

    The Telegraph: После встречи Рамафосы и Трампа появился термин «отзеленскировать»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Южной Африки Сирил Рамафоса оказался в неловкой ситуации в Овальном кабинете, что вдохновило СМИ на создание нового термина «отзеленскирован» (Zelenskyed).

    Как сообщает The Telegraph, во время визита президента Южной Африки Сирила Рамафосы к Дональду Трампу в Белом доме журналисты ввели термин «отзеленскировать» (в оригинале – Zelenskyed – прим. ВЗГЛЯД).

    В материале отмечается: «Гостя Трампа основательно и по-настоящему «отзеленскировали», он угодил в засаду в Овальном кабинете напротив снимающих телекамер», передает РИА «Новости».

    Это выражение связано с тем, что Рамафосу, по мнению издания, поставили в неудобное положение перед камерами, что ранее происходило с Владимиром Зеленским во время его встречи с Трампом.

    Напомним, в марте Зеленский проигнорировал рекомендации команды Трампа не читать нотации президенту США на встрече в Белом доме, что привело к отмене пресс-конференции и перепалке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что остался крайне недоволен невозможностью связаться с Владимиром Зеленским из-за его визита в Южную Африку.

    При этом, по словам Рамафосы, Владимир Зеленский получил от властей ЮАР советы по урегулированию конфликта с Россией.

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    21 мая 2025, 20:28 • Новости дня
    Трамп сообщил о значительном прогрессе по Украине после беседы с Путиным

    Tекст: Александра Юдина

    Дональд Трамп в ходе встречи с южноафриканским лидером Сирилом Рамафосой в Белом доме заявил, что после разговора с президентом России Владимиром Путиным был достигнут значительный прогресс по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    По словам президента США, они обсуждали ситуацию на Украине в течение двух с половиной часов, передает ТАСС.

    Трамп отметил, что считает итоги этих переговоров серьезным достижением, однако подробности достигнутого прогресса он раскрывать не стал. О содержании беседы с российским коллегой президент США сообщил во время встречи со СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин выразил приверженность поиску справедливого решения конфликта на Украине в разговоре с Дональдом Трампом. Европейских лидеров ошеломил телефонный разговор Путина и Трампа, поскольку американский президент не намерен поддерживать продолжение боевых действий.

    Дональд Трамп отметил положительный характер общения с российским лидером и достигнутый прогресс по ряду вопросов.

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    21 мая 2025, 21:02 • Новости дня
    Трамп назвал ошибкой исключение России из G8

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что участие России в составе «Большой восьмерки» было бы более целесообразным и выгодным.

    По его словам, ранее G7 была G8, но страны решили исключить Россию, что, по мнению президента США, является неправильным шагом, передает РИА «Новости».

    Трамп отметил, что клуб был бы эффективнее, если бы Россия оставалась его участником.

    Напомним, президент США Дональд Трамп назвал нынешний момент неподходящим для возвращения России в G7. Ранее он предлагал вернуть Россию в G7. МИД России заявлял, что у России исчезло желание присоединяться к G7.

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    21 мая 2025, 20:54 • Новости дня
    Трамп показал Рамафосе доказательства о якобы геноциде белых в ЮАР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп продемонстрировал в Овальном кабинете президенту ЮАР Сирилу Рамафосе видеозаписи, которые якобы свидетельствуют о насилии против белых фермеров.

    Трамп отметил: «Это могильные камни – более тысячи – белых фермеров. Кресты по обеим сторонам дороги», передает РИА «Новости».

    Рамафоса сообщил, что ранее не видел эти кадры, и уточнил у американской стороны место съемки. «Никогда этого не видел», – заявил он. Президент ЮАР пояснил, что в стране совершается множество различных преступлений, в том числе и в отношении темнокожих граждан.

    Глава ЮАР подчеркнул, что в государстве не проводится целенаправленная политика, ущемляющая права белых фермеров, и заверил, что подобные обвинения не отражают официальной позиции его правительства.

    Ранее сообщалось, что первая группа белых южноафриканцев и членов их семей, получивших в США статус беженцев, вылетела из международного аэропорта Йоханнесбурга в Соединенные Штаты.

    В марте американский миллиардер Илон Маск заявил, что в ЮАР действует партия, призывающая к геноциду белого населения. Маск также назвал закон ЮАР о земельной экспроприации расистским. США обвинили власти ЮАР в конфискации земель у фермеров и отметили, что политика страны противоречит американским интересам.

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