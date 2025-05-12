США и Китай договорились снизить пошлины до 10%

Tекст: Ольга Иванова

США и Китай договорились о взаимном сокращении тарифов до 10%, передает ТАСС. Как отмечается в совместном заявлении по итогам двухдневных переговоров в Женеве, американская сторона снизит на 24 процентных пункта дополнительные пошлины, введенные в апреле, на товары из Китая на первоначальный период в 90 дней. Остальная ставка адвалорной пошлины останется на уровне 10%. Китай, в свою очередь, примет аналогичные меры.

По словам главы Минфина США Скотта Бессента, ни Вашингтон, ни Пекин не намерены разрывать торговые отношения и стремятся их сбалансировать. «Обе делегации пришли к выводу, что никто из нас не хочет разрыва. Введение высоких тарифов стало равносильно эмбарго. Ни одна из сторон не хочет этого. Мы хотим вести торговлю, сделать ее более сбалансированной. Я полагаю, что обе стороны намерены достичь этого», – заявил министр на пресс-конференции по итогам переговоров.

Ранее американский президент Дональд Трамп предложил снизить пошлины на товары из Китая, полагая, что такой шаг укрепит торговые отношения между двумя странами.

В апреле Соединенные Штаты увеличили совокупные пошлины на товары из Китая до 145% и пригрозили Пекину повышением тарифов до 245%.

В ответ на эти меры комитет по тарифам Госсовета КНР объявил о повышении пошлин на американские товары до 125%.