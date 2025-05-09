Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.0 комментариев
Трамп допустил снижение пошлин на китайские товары до 80%
Американский президент Дональд Трамп предложил снизить пошлины на товары из Китая, полагая, что такой шаг укрепит торговые отношения между двумя странами.
Глава Белого дома допустил снижение импортных пошлин в отношении Китая до 80%, о чем он написал в социальной сети Truth Social, передает ТАСС. По его мнению, уменьшение тарифов на китайский импорт на этот уровень является «верным» шагом.
В одной из публикаций президент США заявил: «Снижение пошлин в отношении Китая до 80% кажется верным». В другой записи он подчеркнул, что «Китаю следует открыть свои рынки для США», добавив, что это «было бы очень хорошо» для Пекина.
В апреле Соединенные Штаты увеличили совокупные пошлины на товары из Китая до 145% и пригрозили Пекину повышением тарифов до 245%.
В ответ на эти меры комитет по тарифам Госсовета КНР объявил о повышении пошлин на американские товары до 125%.