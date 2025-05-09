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    Как медики и фармацевты приближали Победу
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    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева День Победы – самый важный праздник на войне

    Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.

    0 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов У концепции «мягкой силы» истек срок годности

    Концепция «мягкой силы» была очень элегантным изобретением, просто являлась она не абстрактным исследовательским изысканием, а способом обеспечения внешней политики США в очень своеобразный момент их истории.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский возненавидел День Победы

    9 Мая на Украине прекратили праздновать именно при Зеленском – на это не решился даже Порошенко. Вероятно, День Победы вызывает у Зеленского ненависть примерно так же, как у вероотступника вызывает неприязнь всё, что связано с его прежней религией, от которой он отрекся.

    8 комментариев
    9 мая 2025, 15:43 • Новости дня

    Трамп допустил снижение пошлин на китайские товары до 80%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп предложил снизить пошлины на товары из Китая, полагая, что такой шаг укрепит торговые отношения между двумя странами.

    Глава Белого дома допустил снижение импортных пошлин в отношении Китая до 80%, о чем он написал в социальной сети Truth Social, передает ТАСС. По его мнению, уменьшение тарифов на китайский импорт на этот уровень является «верным» шагом.

    В одной из публикаций президент США заявил: «Снижение пошлин в отношении Китая до 80% кажется верным». В другой записи он подчеркнул, что «Китаю следует открыть свои рынки для США», добавив, что это «было бы очень хорошо» для Пекина.

    В апреле Соединенные Штаты увеличили совокупные пошлины на товары из Китая до 145% и пригрозили Пекину повышением тарифов до 245%.

    В ответ на эти меры комитет по тарифам Госсовета КНР объявил о повышении пошлин на американские товары до 125%.

    7 мая 2025, 16:56 • Новости дня
    Евросоюз нашел болезненный для США ответ на американские пошлины

    FT узнала о готовности ЕС ввести пошлины на Boeing в качестве ответной меры в адрес США

    Евросоюз нашел болезненный для США ответ на американские пошлины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейская комиссия рассматривает включение самолетов Boeing в новый список товаров, подпадающих под ответные пошлины на импорт из США, если торговые переговоры с Вашингтоном не увенчаются успехом, пишет FT.

    Европейская комиссия, которая управляет торговой политикой ЕС, готова включить гражданские самолеты Boeing в список на примерно 100 млрд евро ежегодного импорта США, товары из которого будут подвергнуты санкциям, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

    Американские пошлины в размере 25% на сталь, алюминий и автомобили из ЕС остаются в силе. При этом ЕС приостановил ответные пошлины на товары США на сумму 21 млрд евро, включая мотоциклы Harley-Davidson, птицу и одежду, до 14 июля, чтобы помочь процессу переговоров.

    «Следующая группа пошлин, которая затронет самолеты и потенциально химическую продукцию, вероятно, будет применяться с этого момента, если не будет достигнута договоренность с США, заявили чиновники. Список предлагаемых товаров, который, как ожидается, будет опубликован в четверг, может измениться, предупредили они», – говорится в материале.

    Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович, возглавляющий переговоры, сообщил Европейскому парламенту во вторник, что 70% экспорта из ЕС в США теперь облагаются пошлинами.

    «Мы полностью вовлечены в переговоры с США, поскольку договоренность остается нашим предпочтительным результатом, но если переговоры сне дадут необходимых результатов, мы будем готовы к альтернативе с целью восстановления равных условий», – заявил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале мая Шефчович заявил, что Евросоюз отказался принимать соглашение с США, предусматривающее сохранение пошлин на уровне 10%.

    Напомним, что власти США начали тарифную войну, охватившую множество стран, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пытается убедить Вашингтон, что Евросоюз при необходимости может обойтись без торговли с Америкой и найти ей альтернативу.

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    7 мая 2025, 10:14 • Новости дня
    США собрались переименовать Персидский залив
    США собрались переименовать Персидский залив
    @ Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп намерен в ходе визита в Саудовскую Аравию объявить о переименовании Персидского залива в официальных документах США, пишет Associated Press.

    О планах президента Дональда Трампа объявить о переименовании Персидского залива в Аравийский залив на следующей неделе сообщили два американских чиновника, передает Associated Press.

    По данным издания, Трамп намерен сделать заявление во время своей поездки в Саудовскую Аравию. Арабские страны долгое время настаивали на изменении географического названия, в то время как Иран подчеркивает свои исторические права на этот водоем.

    В американских военных документах название «Аравийский залив» применяется уже несколько лет. В то же время карты Google в США указывают оба названия, а Apple Maps использует только «Персидский залив».

    В Иране вопрос названия залива вызывает сильный общественный резонанс, так как многие воспринимают его как часть национального наследия.

    Издание подчеркивает, что США могут изменить название для собственных нужд, однако международные организации и другие страны сохраняют право использовать традиционное обозначение.

    Напомним, в начале 2025 года Белый дом инициировал процесс изменения названий Мексиканского залива и горы Денали в официальных документах, подчеркнув их экономическую и историческую значимость. Позднее Google Maps переименовал Мексиканский залив.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что США начали великую географическую войну.

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    9 мая 2025, 09:55 • Видео
    Парад Победы на Красной площади

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    8 мая 2025, 17:57 • Новости дня
    NYT: Трамп выполняет в Белом доме обязанности своей жены
    NYT: Трамп выполняет в Белом доме обязанности своей жены
    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Супруга президента США Мелания Трамп крайне редко появляется в Белом доме после инаугурации мужа и избегает участия в официальных мероприятиях, сообщила газета The New York Times. Президенту США в результате приходится выполнять обязанности, возложенные на первую леди: например, встречать экскурсионные группы.

    Супруга президента США Дональда Трампа Мелания провела в Белом доме менее двух недель после инаугурации мужа, передает The New York Times.

    По данным издания, с момента вступления Трампа в должность прошло 108 дней, однако Мелания предпочла не переезжать в резиденцию главы государства.

    Газета отмечает, что многие обязанности, которые традиционно выполняет первая леди, взял на себя сам президент.

    «Это не она тщательно выбирает светильники для резиденции Белого дома, переделывает дизайн Розового сада, встречает экскурсионные группы в Восточном крыле или устраивает приемы в рамках Месяца женской истории. Этим занимается он», – пишет издание.

    По данным источников The New York Times, опасения за безопасность семьи, обострившиеся после покушений на Трампа, стали одной из причин нежелания Мелании жить в Белом доме. Издание подчеркивает: когда президент впервые вступил в должность в 2017 году, его супруга боялась даже выходить из машины во время инаугурационного парада.

    Особенно сложной для пары оказалась ситуация, связанная с судебным разбирательством по делу о выплатах порнозвезде. На этом фоне Мелания держалась в стороне от предвыборной кампании Трампа.

    Ранее СМИ сообщали, что Мелания Трамп предпочитает проводить большую часть времени во Флориде, где у нее есть круг друзей, и в Нью-Йорке, где их сын Бэррон Трамп учится в университете.

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    7 мая 2025, 10:10 • Новости дня
    Второй истребитель F/A-18 ВМС США рухнул с авианосца Harry Truman в Красном море

    CNN: Истребитель F/A-18 Super Hornet упал с авианосца Harry Truman в Красное море

    Второй истребитель F/A-18 ВМС США рухнул с авианосца Harry Truman в Красном море
    @ US Navy/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Еще один истребитель ВМС США F/A-18 Super Hornet с авианосца Harry Truman рухнул в Красное море, оба пилота катапультировались и получили незначительные травмы, сообщил канал CNN.

    Второй истребитель американских ВМС F/A-18 Super Hornet за неделю с небольшим упал с авианосца Harry Truman и пропал в Красном море. Причиной ЧП, предположительно, стала ошибка при посадке, когда самолет пытался приземлиться на авианосец, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

    По их данным, пилоты успешно катапультировались, их поднял спасательный вертолет, оба живы и получили легкие травмы. Истребитель упал в море и до сих пор не найден.

    «По словам четырех информаторов, поддерживаемая Ираном повстанческая группировка хуситов «выстрелила» по авианосцу во вторник, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп договорился о прекращении огня с ними несколькими часами ранее. Неясно, связаны ли эти два инцидента», – добавил телеканал.

    Потеря второго истребителя произошла через неделю с небольшим после того, как другой самолет F/A-18 упал за борт авианосца Harry Truman. Первоначально сообщалось, что корабль совершил резкий разворот, чтобы уклониться от огня хуситов, и это привело к падению самолета за борт.

    Стоимость одного истребителя F/A-18 – более чем 60 млн долларов.

    Военно-морские силы США неоднократно подвергались атакам хуситов в Красном море с ноября 2023 года. В начале 2024 года американский эсминец применил систему «Фаланга» для отражения ракетной атаки хуситов.

    Ранее авианосец Harry Truman уже сталкивался с инцидентами в Средиземном и Красном морях, в том числе с ошибочным обстрелом и столкновением с торговым судном. После последнего инцидента в феврале командир авианосца был отстранен, новым командиром стал капитан Кристофер Хилл.

    Как писала в декабре 2024 года газета ВЗГЛЯД, хуситы отразили воздушную атаку США и Британии и атаковали авианосец Harry Truman в Красном море, сбив истребитель F/A-18.

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    7 мая 2025, 12:05 • Новости дня
    Мерц потребовал от США не вмешиваться в политику Германии
    Мерц потребовал от США не вмешиваться в политику Германии
    @ Moritz Frankenberg/dpa//Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Фридрих Мерц осудил американские комментарии по поводу признания «Альтернативы для Германии» экстремистской партией, подчеркнув, что политика ФРГ – внутреннее дело.

    Мерц резко отреагировал на высказывания госсекретаря США Марко Рубио о решении Федерального ведомства по охране конституции признать партию «Альтернатива для Германии» правоэкстремистской, передает ТАСС.

    В интервью каналу ZDF Мерц подчеркнул, что всегда считал США способными отличать экстремистские и центристские партии.

    Мерц также анонсировал грядущий телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом. Он отметил, что пока не знаком с Трампом лично, но рассчитывает познакомиться на июньском саммите НАТО в Гааге или раньше.

    Мерц пообещал изложить позицию не только Германии, но и Европейского союза, подчеркнув, что у европейцев есть собственные предложения.

    Как писала Politico, администрация президента США Дональда Трампа публично поддержала главных оппонентов Фридриха Мерца – партию «Альтернатива для Германии», которая недавно была признана немецкой разведкой «доказанно экстремистской».

    Ранее ведомство по охране конституции Германии признало АдГ правоэкстремистской на всей территории страны. Лидеры партии Алис Вайдель и Тино Хрупалла назвали действия силовиков «серьезным ударом по немецкой демократии».

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что запрет АдГ в Германии изменит Европу до неузнаваемости.

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    7 мая 2025, 17:12 • Новости дня
    Unherd: Передача систем Patriot Украине не изменит ход конфликта

    Unherd: Отправлять Украине дополнительные системы Patriot рискованно и бесполезно

    Tекст: Ирма Каплан

    Договоренность о передаче дополнительной системы Patriot Украине предполагает поставку не ранее лета, а модернизация займет еще несколько месяцев, поэтому никакой пользы или влияния на фронтовую обстановку это не окажет, пишет Unherd.

    Отправлять Украине дополнительные системы Patriot – одновременно бесполезно и рискованно, потому что функционировать она начнет спустя месяцы, а ситуацию на фронте не изменит никак, уверена военный эксперт Дженнифер Кавана, о чем пишет в статье для британского портала Unherd.

    «Стратегия не сработает. Отправка дополнительных средств ПВО на Украину не только не окажет давления на Россию, но и не окажет существенной помощи Украине ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе. Что еще хуже, это решение углубляет участие США в конфликте и тратит больше ресурсов на войну», – говорится в статье.

    По мнению автора, у Вашингтона ограниченные рычаги воздействия на Россию, которая имеет военное преимущество. Дополнительные санкции, которыми пригрозил американский президент Дональд Трамп, вряд ли изменят расчеты российского лидера, США не смогут увеличить военную помощь Украине, так как их запасы уже истощены.

    «Еще одна система Patriot внутри Украины кардинально не изменит ход войны. Россия уже продемонстрировала способность подавлять Patriot с помощью беспилотников и недорогих ракет. В ближайшей перспективе оборонительные способности Украины не изменятся», – подчеркивает автор.

    Военный эксперт напоминает, что система ПВО поступит на вооружение не сразу, потребуется ее модернизация, которая займет несколько месяцев. Глобальная нехватка ракет-перехватчиков будет по-прежнему ограничивать ее эффективность, независимо от развертывания. И, наконец, от систем противовоздушной обороны мало пользы без надежных запасов необходимых им ракет, резюмирует автор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, западные союзники ведут дискуссии о возможной поставке дополнительных зенитных комплексов Patriot Киеву до июньского саммита НАТО. При этом New York Times сообщала, что Украина получит зенитную ракетную систему Patriot, ранее размещенную в Израиле.

    Напомним, что США планируют осуществить коммерческую сделку на поставку вооружений Киеву на сумму около 50 млн долларов, тогда как Россия неоднократно призывала Запад прекратить накачивать Украину оружием, так как это затягивает конфликт и отдаляет возможность мирного соглашения.

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    7 мая 2025, 16:38 • Новости дня
    Вашингтон предлагал Украине принять депортированных из США мигрантов

    WP: Администрация Трампа просила Киев принять депортированных граждан третьих стран

    Вашингтон предлагал Украине принять депортированных из США мигрантов
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Украинское руководство получило от администрации американского президента Дональда Трампа предложение принять мигрантов, депортированных из США, несмотря на военное положение и разрушения инфраструктуры, пишет WP.

    Администрация американского президента Дональда Трампа в начале этого года призвала украинское правительство принять неопределенное количество депортированных из США граждан других стран, согласно документам, рассмотренным Washington Post (WP).

    «Чрезвычайно странный запрос к стране, находящейся в состоянии войны и зависящей от американской военной и финансовой поддержки для своего выживания», – отметили в газете.

    По данным издания, запрос из Вашингтона был передан высокопоставленным американским дипломатом в конце января. Украинский дипломат проинформировал посольство США о том, что Киев даст официальный ответ после выработки позиции, однако, по словам двух украинских чиновников, вопрос так и не был вынесен на высший уровень обсуждения и не рассматривался всерьез.

    Согласно проанализированным журналистами документам, аналогичные предложения из США  были направлены ряду других стран примерно в то же время.

    «Эти и другие документы, рассмотренные WP, дают новый взгляд на попытку президента Трампа резко расширить возможности депортации, поскольку он стремится перевернуть иммиграционную политику США нетрадиционными способами», – отмечает издание.

    Украина не приняла никаких граждан третьих стран из Соединенных Штатов и, как заявил один из источников, ему неизвестно о каких-либо «политических требованиях», выдвинутых США относительно принятия Украиной депортированных.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в проекте бюджета на 2026 год американский президент предложил урезать 3,5 млрд долларов на переселение мигрантов, чтобы сократить нелегальную миграцию. Кроме того, администрация США обсуждает возможность отправки депортируемых мигрантов в страны Африки и Восточной Европы, такие как Ливия и Молдавия, в обмен на политические или финансовые выгоды.

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    9 мая 2025, 01:48 • Новости дня
    Депутаты Рады усомнились в наличии на Украине нужных США запасов минералов

    В Раде заявили о риске утраты поддержки США из-за нужных для сделки запасов недр

    Tекст: Денис Тельманов

    Верховная рада одобрила соглашение с США о полезных ископаемых, несмотря на сомнения по объему украинских запасов и опасения потерять поддержку Вашингтона.

    Как сообщает ТАСС, депутат Верховной рады Нина Южанина заявила, что украинские парламентарии опасаются реакции Дональда Трампа, если выяснится, что у Украины нет значительных запасов полезных ископаемых, интересных для Вашингтона. Она отметила, что геологические карты были составлены в советское время и могут содержать ошибки. Депутат подчеркнула, что несоответствие данных может привести к утрате поддержки США.

    Южанина заявила в эфире телеканала «Киев 24»: «Если станет известно Трампу, что где-то в этих геологических картах 60-70-80-х годов заложена большая ошибка и у нас нет этих запасов, то как бы мы вообще не утратили поддержку».

    По словам Южаниной, соглашение было поддержано, чтобы сохранить американскую военную помощь, однако экономическая выгода для Украины возможна лишь через 30 лет. Она призвала сообщить населению, что краткосрочного экономического эффекта не будет, а основной мотив заключается в военной поддержке.

    Ранее Кабинет министров Украины опубликовал текст соглашения по недрам. Его условия вызвали недовольство депутатов и СМИ, которые указали на потерю части экономического суверенитета и отсутствие гарантий безопасности для Киева. Несмотря на это, Рада ратифицировала соглашение в присутствии американской дипломатки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что соглашение Киева с США по недрам не предусматривает экономических выгод и свидетельствует о превращении Украины в колонию. Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал предложенное соглашение о полезных ископаемых с США неприемлемым, считая, что оно не отражает партнерство между Вашингтоном и Киевом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему не известны детали соглашения между Украиной и США по полезным ископаемым.

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    7 мая 2025, 21:52 • Новости дня
    Трамп заявил о «доминирующей роли» США в победе над фашизмом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что считает Америку ключевой силой в разгроме фашизма во Второй мировой войне.

    На церемонии приведения к присяге нового посла США в Китае, состоявшейся в Белом доме, Трамп заявил, что США были «доминирующей силой» в победе над фашизмом, передает РИА «Новости». Он отметил, что у России «большой день завтра», имея в виду День Победы, и напомнил о потерях советской стороны.

    Трамп добавил: «Они потеряли миллионы людей и были решающим фактором, но не было такого решающего фактора, как мы. Мы победили в войне, победили с помощью других. И все празднуют, кроме нас».

    Президент США подчеркнул, что победа над фашизмом была достигнута во многом благодаря Америке. По его словам, американская армия сыграла ключевую роль в исходе Второй мировой войны.

    Ранее президент США Дональд Трамп принял решение объявить 8 мая Днем победы во Второй мировой войне.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Трампа в гиперболизации роли США во Второй мировой войне.

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    7 мая 2025, 06:13 • Новости дня
    Трамп счел неподходящим момент для возможного возвращения России в G7
    Трамп счел неподходящим момент для возможного возвращения России в G7
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Нынешний момент является неподходящим для возвращения России в G7, заявил президент США Дональд Трамп, раскритиковав исключение России из «Большой восьмерки».

    Президент США ответил отрицательно на вопрос, может ли пригласить Россию вновь стать участником G7. Он заявил, что «сейчас неподходящее время», передает РИА «Новости».

    При этом он раскритиковал решение исключить Россию из G8: «Если бы Россия была в составе G8, если бы Россия была в ней, я думаю, что сейчас, вероятно, не было бы этой нелепой, смертоносной войны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США заблокировали антироссийское заявление G7 в апреле. Ранее Трамп предлагал вернуть Россию в G7. МИД России заявлял, что у России исчезло желание присоединяться к G7.

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    6 мая 2025, 23:03 • Новости дня
    Трамп анонсировал важное заявление 8 или 9 мая

    Трамп пообещал объявить позитивные новости до поездки на Ближний Восток

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп пообещал сделать важное и позитивное заявление «по очень важной теме» 8 или 9 мая.

    В разговоре с журналистами в Белом доме Трамп сообщил, что объявление состоится до его деловой поездки на Ближний Восток, передает ТАСС.

    «Я думаю, что до этого мы сделаем очень, очень большое объявление. И я не скажу вам, о чем. Но оно будет, и оно очень позитивное», – подчеркнул Трамп. Он добавил, что новость не обязательно будет касаться сферы торговли.

    По его словам, объявление «по очень важной теме». будет сделано перед отъездом на Ближний Восток.

    Трамп подчеркнул, что это будет одно из самых важных объявлений, которые были сделаны за многие годы по определенной тем.

    Президент США в период с 13 по 16 мая совершит поездку на Ближний Восток, в ходе которой посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.

    Ранее президент США Дональд Трамп принял решение объявить 8 мая Днем победы во Второй мировой войне.

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    8 мая 2025, 23:25 • Новости дня
    Мерц и Трамп обсудили поддержку усилий по миру на Украине

    Мерц поддержал инициативы Трампа по прекращению конфликта на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп впервые обсудили по телефону шаги по урегулированию ситуации на Украине.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц провел первый разговор с президентом США Дональдом Трампом после вступления в должность, передает ТАСС. Мерц в ходе беседы выразил поддержку усилиям по прекращению боевых действий на Украине и заверил Трампа в готовности сотрудничать ради достижения мира.

    Как сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, лидеры договорились о тесном взаимодействии с целью положить конец конфликту. Прямая речь Корнелиуса: «Президент Трамп и канцлер Мерц договорились о тесном сотрудничестве с целью положить конец войне на Украине».

    По словам Корнелиуса, Трамп заявил о намерении оказывать энергичную поддержку совместным усилиям Германии, Франции, Британии, Польши и других европейских стран для достижения прочного мира.

    Кроме того, обсуждалась тема урегулирования торговых разногласий между двумя странами, причем оба лидера выразили стремление решить их как можно скорее. Трамп также поздравил Мерца с избранием канцлером, а Мерц отметил важность партнерства с США спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны. Стороны договорились поддерживать обмен мнениями и провести взаимные визиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фридрих Мерц столкнулся с провалом при первом голосовании в Бундестаге, когда депутаты отказались подтвердить его в должности канцлера. Мерц отказался отвечать на вопрос о поставках Taurus на Украину, но заявил о поддержке Киева и Владимира Зеленского в координации с союзниками. Он также сообщил о намерении посетить Украину в ближайшие недели и пояснил, что детали поездки согласовываются.

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    7 мая 2025, 09:55 • Новости дня
    Захарова обвинила Трампа в гиперболизации роли США во Второй мировой войне

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявления президента США Дональда Трампа о роли США во Второй мировой.

    По ее словам, Дональд Трамп склонен преувеличивать роль США во Второй мировой войне и делать на этом политическую карьеру, передает радио Sputnik.

    Захарова отметила, что Трамп всегда был склонен к гиперболизации и эмоциональному подходу.

    Захарова также выразила мнение, что США переживают не только экономический и политический, но и глубокий нравственный кризис.

    По ее словам, американский народ плохо знает собственную историю и даже хуже мировой географии.

    Ранее президент США Дональд Трамп принял решение объявить 8 мая Днем победы во Второй мировой войне.

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    7 мая 2025, 10:59 • Новости дня
    Зеленский уступил Залужному и Буданову в рейтинге доверия украинцев

    Tекст: Ирма Каплан

    В рейтинге доверия среди граждан Украины действующий президент Владимир Зеленский уступил экс-главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и главе ГУР Кириллу Буданову, согласно свежему опросу New Image Marketing Group.

    Результаты опроса компании New Image Marketing Group среди украинцев показали, что глава киевского режима Владимир Зеленский значительно уступает бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и главе украинской разведки (ГУР) Кириллу Буданову, которые заняли первое и второе места рейтинга доверия граждан, оставив Зеленского на третьей строчке.

    «Залужному сейчас доверяют 70% опрошенных, главе разведки Буданову – 65%, а президенту Зеленскому – 58%», – передает ТАСС со ссылкой на «Страна.ua».

    Если бы президентские выборы прошли на этой неделе, за Зеленского проголосовали бы 28,9% респондентов, за Залужного – 16,7%, но в гипотетическом втором туре Залужный опередил  Зеленского с результатом 37% против 32%, показал опрос.

    На вершине парламентского рейтинга оказалась партия, которую, предположительно, может возглавить Залужный – за нее готовы отдать голоса 22,9% опрошенных. На втором месте –  партия Зеленского с 18,5%, на третьем – партия Петра Порошенко с 13,4%.

    По словам экспертов, при таких результатах Зеленский теряет большинство в парламенте, и оппозиция может сформировать новое правительство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле американские власти, по данным депутата Рады Александра Дубинского, настаивали на отмене военного положения и проведении выборов президента на Украине без участия Зеленского после наступления перемирия.

    Зеленский, несмотря на публичные заявления о невозможности проведения выборов, начал их готовить, а главу офиса президента Андрея Ермака назначил в переговорную группу для заключения соглашения о «капитуляции Киева», что может позволить Зеленскому объявить о  выборах, при этом Белый дом проводил секретные обсуждения о выборах на Украине с оппонентами Зеленского, включая Юлию Тимошенко и членов партии Петра Порошенко.

    Коментарии (2)
    8 мая 2025, 15:03 • Новости дня
    Песков: Путин не поздравлял Трампа с 80-летием Победы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь российского лидеры Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин пока не поздравлял президента США Дональда Трампа с 80-летием Победы.

    Песков ответил коротко: «Нет», комментируя соответствующий вопрос представителей СМИ, передает РИА «Новости».

    Во вторник президент США пообещал сделать важное и позитивное заявление «по очень важной теме» 8 или 9 мая.

    Ранее американский лидер принял решение объявить 8 мая Днем победы во Второй мировой войне.

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