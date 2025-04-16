США пригрозили Китаю повышением пошлин до 245%

Дробницкий: Университеты становятся главным полем гражданского конфликта в США

Американист Дробницкий: Трамп пытается вытравить идеологию ультралиберализма

Tекст: Анастасия Куликова

«Гарварду довольно сложно провести грань между пропалестинскими и антисемитскими выступлениями. Но конфликт связан отнюдь не с позицией университета по арабо-израильскому конфликту. Дело в том, что Дональд Трамп пытается вытравить из образовательной сферы идеологию либерального глобализма в его ультраформе», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

Он напомнил, что за это дело взялись, помимо Белого дома, также ФБР и Минюст. «Разнообразие, равенство и инклюзивность предполагают пропаганду ультралиберальных установок. Дело касается не только собственно образования, но и подготовки кадров, которые потом оказываются на вершинах американской политической иерархии, бизнеса и профессуры», – продолжил собеседник.

«На фоне блокировки грантов Гарвард, судя по всему, надеется получить компенсации от богатых спонсоров за свою позицию. Я думаю, "Лига плюща" тоже будет придерживаться ранее звучавших призывов Барака Обамы не отдавать вузы трампистам, поскольку это главная кузница кадров для либерал-глобалистов. Образование становится одним из главных полей нынешнего гражданского конфликта в США», – подчеркнул аналитик.

«К слову, на первом сроке Трамп не решился действовать жестко против "глубинного государства", в которое входят не только госаппарат, но и учебные заведения. Но чтобы победить сейчас, ему нужно выйти, что называется, за пределы правового поля. Американский лидер не склонен недооценивать угрозу», – указал политолог.

Он отметил, что системные протесты со сносом памятников и BLM «зарождались в революционной среде студентов из благополучных семей». Повторения недавних акций стоит ожидать и сейчас, после решения Белого дома заморозить гранты университету. «Гарвард наверняка поддержат другие вузы, чтобы вместе найти форму сопротивления», – заключил Дробницкий.

Ранее министерство образования США заморозило гранты для Гарвардского университета на 2,2 млрд долларов и контракты на 60 млн долларов из-за отказа вуза выполнять требование Белого дома о реформировании управления, прекращении программ инклюзивности, а также ограничения влияния ряда студентов, преподавателей и администраторов.

Учебное заведение призывали ввести политику приема и найма на основе «заслуг», провести аудит профессорско-преподавательского состава и руководства на предмет их идеологических взглядов. Также от Гарварда потребовали запретить носить маски для лица во время митингов. Как отмечает Assosiated Press, решение могло быть направлено против пропалестинских активистов в кампусе.

Президент университета Алан Гарбер заявил, что готов сотрудничать с администрацией в борьбе с антисемитизмом на территории кампуса, в частности ужесточая дисциплинарные процедуры, но последние требования он назвал неприемлемыми. Профессора вуза подали в суд на администрацию Белого дома, указав, что Трамп нарушает права на академическую свободу «в угоду политическим предпочтениям власти».

По данным The New York Times, Вашингтон также приостановил гранты для Корнеллского и Северо-Западного университетов на общую сумму около 1,8 млрд долларов. В отношении обоих учебных заведений идут расследования, связанные с обвинениями в антисемитизме и расовой дискриминации.

В начале апреля экс-президент США Барак Обама призывал граждан страны, студентов колледжей и сотрудников юрфирм противостоять политике Трампа. Спустя несколько дней в ряде городов прошли акции под лозунгом Hands Off («Руки прочь»). Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты подчеркивали: сейчас Штаты фактически запустили «цветные» технологии против самих себя.