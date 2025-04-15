Чиновник Китая назвал тарифы США угрозой для выживания Гонконга и Китая

Tекст: Вера Басилая

По словам Ся Баолуна, введение Соединенными Штатами кумулятивных тарифов в размере 145% на товары из Гонконга свидетельствует о кампании против прогресса Китая. Ся Баолун подчеркнул, что Гонконг, хоть и функционирует как свободный порт, оказался под ударом «высокомерных и бесстыдных» тарифов США на продукцию из материкового Китая, сообщает Bloomberg.

Выступая на мероприятии по национальной безопасности в Гонконге, китайский чиновник призвал жителей города поддерживать материковый Китай. Он заявил, что те, кто предает национальные интересы, встретят «мрачную судьбу».

Ся Баолун также осудил сделку CK Hutchison Holdings Ltd., планирующую продать 43 порта, включая два в Панаме, консорциуму, поддерживаемому BlackRock и итальянским магнатом Джанлуиджи Апонтой.

Ся Баолун выразил обеспокоенность тем, что тарифы США являются частью более широкой стратегии по сдерживанию роста Китая, при этом в своих комментариях он отразил усиливающуюся критику китайских официальных лиц в адрес политики Трампа. Представитель Министерства иностранных дел Китая Хуан Цзинжуй также критиковал тарифы, заявив, что они превращают Америку в «варвара XXI века».

Ранее в Гонконге случился сильнейший обвал акций с 1997 года на фоне рекордного оборота акций, когда индекс Hang Seng упал на 13%.

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что разрыв торговых связей с Китаем возможен, несмотря на отсутствие в тарифной политике целенаправленных мер.

Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что торговая напряженность между США и Китаем усиливает риски непредвиденных последствий, включая влияние на стоимость акций компаний обеих стран.

Власти Китая намерены сотрудничать с другими странами для противодействия тарифной гегемонии США, чтобы защитить экономическую глобализацию от влияния Вашингтона.



