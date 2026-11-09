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В Сингапуре и Малайзии возросло число случаев жестокого обращения с детьми
В Малайзии и Сингапуре выросло количество дел о насилии над детьми
Рост числа зарегистрированных случаев жестокого обращения с детьми в Малайзии, Индонезии и Сингапуре связан с улучшением системы информирования властей, считают защитники прав несовершеннолетних.
Увеличение количества зафиксированных инцидентов с насилием над детьми в последние годы свидетельствует о прогрессе, а не об ухудшении ситуации, пишет SCMP. Повышение осведомленности общества способствует более частому обращению граждан в компетентные органы.
«Хорошая новость заключается в том, что все больше людей сообщают об этом», – заявила малайзийская правозащитница Хартини Зайнуддин.
По официальным данным, число профильных дел растет во всех трех государствах. При этом различия в методах сбора статистики затрудняют определение реальных масштабов распространения проблемы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье прокуратура Израиля подала обвинительное заключение против заведующей и воспитательниц детского сада за насилие над детьми. В прошлом месяце Генеральная прокуратура Казахстана сообщила о начале расследования после выявления фактов насилия над воспитанниками центра социальных услуг. В прошлом году Индонезию охватили массовые погромы из-за надбавок к зарплатам местных политиков.