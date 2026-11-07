Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Президент Израиля поручил Айзенкоту формирование правительства
Президент Израиля поручил оппозиционеру Айзенкоту сформировать правительство
Президент Израиля Ицхак Герцог официально объявил о намерении поручить формирование нового кабинета министров лидеру объединенной оппозиции Гади Айзенкоту.
Лидер партии «Яшар» Гади Айзенкот, выступивший главным соперником премьер-министра Биньямина Нетаньяху на недавних парламентских выборах, займется формированием нового израильского правительства, передает РИА «Новости».
В канцелярии главы государства сообщили, что Ицхак Герцог уже официально уведомил руководителя объединенной оппозиции о решении поручить эту задачу именно ему.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу лидер оппозиционной партии «Яшар» Гади Айзенкот собрал большинство рекомендаций депутатов Кнессета на должность премьер-министра Израиля.
Во вторник Биньямин Нетаньяху обратился к оппозиционному блоку с призывом не создавать коалицию с арабскими партиями.
В прошлом месяце приближенные премьер-министра продвигали план создания правительства национального единства с лидером партии «Яшар».