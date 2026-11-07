Президент Израиля поручил Айзенкоту формирование правительства

Президент Израиля поручил оппозиционеру Айзенкоту сформировать правительство

Tекст: Денис Тельманов

Лидер партии «Яшар» Гади Айзенкот, выступивший главным соперником премьер-министра Биньямина Нетаньяху на недавних парламентских выборах, займется формированием нового израильского правительства, передает РИА «Новости».

В канцелярии главы государства сообщили, что Ицхак Герцог уже официально уведомил руководителя объединенной оппозиции о решении поручить эту задачу именно ему.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу лидер оппозиционной партии «Яшар» Гади Айзенкот собрал большинство рекомендаций депутатов Кнессета на должность премьер-министра Израиля.

Во вторник Биньямин Нетаньяху обратился к оппозиционному блоку с призывом не создавать коалицию с арабскими партиями.

В прошлом месяце приближенные премьер-министра продвигали план создания правительства национального единства с лидером партии «Яшар».