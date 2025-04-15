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Иран завершил подготовку инфраструктуры для транзита газа из России
Посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил о готовности инфраструктуры для транзита российского газа через Иран, включая новый и старый газопровод.
Иранский посол в Москве Казем Джалали сообщил, что вся необходимая инфраструктура для транзита российского газа через территорию Ирана уже завершена, передает ТАСС.
жалали отметил, что газ может транспортироваться как через старый исторический газопровод, так и через новое ответвление от него. Это заявление было сделано в ходе Евразийского нефтегазового форума.
По его словам, в регионе есть страны, которые испытывают потребность в поставках энергоресурсов и уже выразили интерес к покупке газа у Ирана. В апреле Джалали заявлял, что вопрос транзита российского газа через Иран решен на 90%.
В январе министр энергетики России Сергей Цивилев сообщал, что Москва и Тегеран согласовали маршрут газопровода в Иран через Азербайджан. В том же заявлении он подчеркивал, что обсуждаются и другие совместные проекты по добыче газа.
Посол Ирана Джалали сообщил, что договор с Россией включает 47 статей стратегического сотрудничества.