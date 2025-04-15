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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США побеждают тарифами трех противников

    Китайские чиновники называют развязанную США тарифную войну «игрой в числа» и говорят, что экономику КНР это не затронет. Однако они не совсем правы. Если бы китайцы смогли довести до конца свою программу переориентации производства с американского рынка на внутрикитайский, то эффект от пошлин был бы ограничен. Но они пока не смогли.

    7 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Украина снова пытается соскочить

    Причина нового витка словесной эскалации понятна – Украина снова пытается соскочить с заключения соглашения с США по редкоземельным металлам. Но пытается сделать это из позиции жертвы.

    5 комментариев
    15 апреля 2025, 14:39 • Новости дня

    Иран завершил подготовку инфраструктуры для транзита газа из России

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил о готовности инфраструктуры для транзита российского газа через Иран, включая новый и старый газопровод.

    Иранский посол в Москве Казем Джалали сообщил, что вся необходимая инфраструктура для транзита российского газа через территорию Ирана уже завершена, передает ТАСС.

    жалали отметил, что газ может транспортироваться как через старый исторический газопровод, так и через новое ответвление от него. Это заявление было сделано в ходе Евразийского нефтегазового форума.

    По его словам, в регионе есть страны, которые испытывают потребность в поставках энергоресурсов и уже выразили интерес к покупке газа у Ирана. В апреле Джалали заявлял, что вопрос транзита российского газа через Иран решен на 90%.

    В январе министр энергетики России Сергей Цивилев сообщал, что Москва и Тегеран согласовали маршрут газопровода в Иран через Азербайджан. В том же заявлении он подчеркивал, что обсуждаются и другие совместные проекты по добыче газа.

    Посол Ирана Джалали сообщил, что договор с Россией включает 47 статей стратегического сотрудничества.

    15 апреля 2025, 09:45 • Новости дня
    ЕС решил найти способ разорвать контракты на российский газ без штрафов

    FT: ЕС изучает юридические возможности расторгнуть контракты на российский газ

    ЕС решил найти способ разорвать контракты на российский газ без штрафов
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Евросоюзе рассматривают возможности разрыва контрактов на поставку российского газа без штрафов, что позволит избежать финансовых потерь для европейских компаний, сообщает газета Financial Times.

    Европейский союз изучает юридические возможности, которые позволят европейским компаниям разорвать долгосрочные контракты на поставку российского газа без выплаты крупных штрафов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    По данным издания, Брюссель рассматривает вопрос в рамках своей стратегии по отказу от российских энергоносителей.

    Как говорится в публикации, целью является минимизация финансовых потерь, которые могут возникнуть у европейских компаний при разрыве контрактов. Внутри ЕС ведутся активные обсуждения правовых аспектов этого вопроса, чтобы найти максимально безболезненное решение для всех сторон.

    Европейская комиссия перенесла публикацию дорожной карты по отказу от российских энергоносителей из-за дискуссий относительно будущего трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    Энергокомпании из Евросоюза впервые открыто говорят, что хотели бы вернуть дешевый российский газ, чтобы «спастись» от зависимости от США.

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    14 апреля 2025, 13:22 • Новости дня
    Европейские компании предложили вернуть российский газ

    Reuters: В ЕС допустили возобновление поставок российского газа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На фоне сложной энергетической ситуации в Европе крупные компании задумались о возобновлении импорта российского газа, несмотря на обещание ЕС прекратить его закупки к 2027 году.

    Как сообщает Reuters, европейские энергетические компании начинают обсуждать возможность возвращения к импорту российского газа, включая поставки от Газпрома. Это вызвано длительным энергетическим кризисом и неуверенностью в надежности поставок из США.

    Французская Engie и другие компании заявляют, что в случае мирного урегулирования на Украине, возможно восстановление поставок до 70 млрд кубометров газа в год, включая сжиженный природный газ (СПГ). Это значительно меньше довоенного уровня, когда Россия обеспечивала до 40% потребностей ЕС.

    В Германии, где зависимость от российского газа была высокой, усиливаются голоса за возвращение к прежним поставкам. В химическом парке Леуна, одном из крупнейших в стране, руководители заявляют о необходимости срочного восстановления поставок через трубопроводные системы, такие как взорванный в 2022 году Северный поток.

    Европейская комиссия рассматривает увеличение закупок американского СПГ, однако тарифные споры и опасения по поводу его использования как геополитического инструмента вызывают настороженность. Эксперты предупреждают, что США могут ограничить экспорт из-за роста внутреннего спроса, что усиливает необходимость диверсификации поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поставки российского сжиженного природного газа в Евросоюз с начала 2025 года уменьшились на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года из-за снижения спроса и конкуренции с США и Норвегией, запасы газа в подземных хранилищах Европы впервые за три года опустились до 37%, при этом темпы изъятия из хранилищ в марте почти вдвое превышают показатели прошлого года, несмотря на потепление.

    В Европе средний темп отбора газа на 36% выше, чем в прошлом сезоне, из-за чего к началу сезона закачки хранилища могут оказаться опустошенными, что усложнит их наполнение летом, заявили в Газпроме.

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    14 апреля 2025, 13:56 • Видео
    Вашингтон меняет посла в Киеве. Зачем?

    В США заявили, что посол в Киеве Бриджит Бринк покинет свой пост. Ранее на нее неоднократно наезжал Владимир Зеленский. Но это не уступка Дональда Трампа Украине. Скорее, наоборот.

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    14 апреля 2025, 11:57 • Новости дня
    Определены запасы нефти и газа в России

    Энергостратегия: Россия обеспечена запасами нефти более чем на 65 лет, а газа – на 100 лет

    Определены запасы нефти и газа в России
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия обеспечена запасами нефти на более чем 65 лет и лидирует в мире по запасам природного газа, которых хватит на 100 лет, следует из энергостратегии России до 2050 года.

    Энергостратегия России до 2050 года, утвержденная правительством, сообщает, что Россия обеспечена запасами нефти на более чем 65 лет, а газа – на 100 лет, передает ТАСС.

    В документе отмечается, что запасы нефти составляют 31,3 млрд тонн, что обеспечивает стране третье место в мире по запасам. Доля России в мировой добыче составляет 10%.

    Также Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа, которые составляют 63,4 трлн куб. м, с долей в 16% от мировой добычи. Объем переработки нефти к 2030 году может увеличиться на 3%, достигнув 283 млн тонн к 2040 году. Ожидается снижение экспорта нефтепродуктов на 3% к 2030 году, до 127 млн тонн.

    Внутреннее потребление нефти планируется увеличить более чем на 8% к 2030 году, достигнув 156 млн тонн. Газификация населенных пунктов будет наращиваться до 82,9% к 2030 году, 84% – к 2036 году, 86,2% – к 2050 году. Потребление газомоторного топлива возрастет с 2,19 млрд куб. м в 2023 году до 21,3-29,3 млрд куб. м к 2050 году.

    Установленная мощность объектов электрогенерации вырастет с 254,3 ГВт в 2023 году до 331,2 ГВт к 2050 году.

    Минэнерго в течение шести месяцев представит правительству план мероприятий по реализации стратегии, как указано в сообщении кабмина.

    Ранее в понедельник мировые цены на нефть начали снижаться, в то время как эксперты ожидают публикаций докладов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА).

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    13 апреля 2025, 04:20 • Новости дня
    Ульянов назвал итоги переговоров США и Ирана обнадеживающими

    Tекст: Валерия Городецкая

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил оптимизм по поводу итогов переговоров между США и Ираном по ядерной программе.

    В своем Telegram-канале Ульянов отметил, что обе стороны, как американцы, так и иранцы, назвали состоявшиеся в Омане переговоры позитивными и конструктивными. «Это обнадеживает», – добавил он.

    Напомним, в субботу в оманской столице Маскате состоялись непрямые переговоры между Ираном и США. Белый дом назвал переговоры США и Ирана шагом вперед.

    Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует переговоры между США и Ираном в Омане, которые призваны снизить напряженность вокруг ядерного досье Ирана.

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    13 апреля 2025, 03:40 • Новости дня
    WSJ: Тегеран готов вернуться к нормам обогащения урана 2015 года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тегеран может согласиться на возврат к показателям обогащения урана, определенным в 2015 году, если США ослабят санкции и предоставят доступ к замороженным активам, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

    Как пишет WSJ со ссылкой на иранских чиновников, Иран рассматривает возможность возобновления обогащения урана на уровне, предусмотренном Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) 2015 года, передает ТАСС.

    В материале газеты говорится, что среди условий, выдвигаемых Тегераном, ускоренное снятие санкций США, доступ к замороженным иранским активам за границей, а также прекращение давления со стороны Вашингтона на китайских покупателей иранской нефти.

    Напомним, в субботу в оманской столице Маскате состоялись непрямые переговоры между Ираном и США. Портал Axios сообщал, что Президент США Дональд Трамп может пойти на уступки для достижения сделки с Ираном по ядерной программе, если непрямые переговоры в Маскате завершатся успешно.

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    12 апреля 2025, 21:50 • Новости дня
    Белый дом назвал переговоры США и Ирана шагом вперед

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры спецпосланника США Стивена Уиткоффа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в Омане стали значительным шагом к разрешению разногласий между странами, сообщили в Белом доме.

    В заявлении Белого дома отмечается, что Уиткофф получил инструкции от президента США Дональда Трампа попытаться устранить разногласия между странами через диалог и дипломатические усилия, если это возможно, передает ТАСС.

    Администрация США также подтвердила, что следующий раунд консультаций с Ираном запланирован на 19 апреля. В заявлении Белого дома говорится, что стороны договорились вновь встретиться в следующую субботу.

    Ранее спецпосланник США Стивен Уиткофф отметил конструктивность переговоров с Ираном в Омане, подчеркнув, что стороны стремятся к быстрому достижению соглашения.

    Напомним, в оманской столице Маскате завершились непрямые переговоры между Ираном и США, которые проходили в положительной атмосфере.

    Сообщалось, что президент США Дональд Трамп может пойти на уступки для достижения сделки с Ираном по ядерной программе, если эти переговоры завершатся успешно.

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    12 апреля 2025, 17:15 • Новости дня
    Axios: Трамп готов сделать уступки для сделки с Ираном

    Axios: Трамп решил пойти на уступки ради соглашения с Ираном по ядерной программе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп может пойти на уступки для достижения сделки с Ираном по ядерной программе, если непрямые переговоры в Маскате завершатся успешно, предполагается возможность прямого диалога, сообщает Axios.

    По данным Axios, Трамп, возможно, готов на уступки ради заключения сделки с Ираном по ядерной программе, передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи отметил, что ожидания от нынешнего раунда консультаций в Омане невысоки, так как стороны лишь обмениваются своими позициями по ключевым вопросам через оманских посредников. Он подчеркнул, что Тегеран стремится к единственной цели – добиться отмены санкций.

    Переговоры между представителями Ирана и США направлены на снижение напряженности в регионе и обмен заключенными. Также они обсуждают смягчение санкционного давления на Иран в обмен на контроль за его ядерной программой.

    Ранее в Омане начались переговоры между делегациями Ирана и США при посредничестве министра иностранных дел Омана Бадра бен Хамада аль-Бусаиди.

    Основными переговорщиками стали министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и спецпосланник от США Стивен Уиткофф.

    Газета Politico назвала переговорщиков России и Ирана одними из самых сложных в мире.

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    12 апреля 2025, 17:42 • Новости дня
    Переговоры Ирана и США в Омане завершились

    Tекст: Вера Басилая

    В оманской столице Маскате завершились непрямые переговоры между Ираном и США, которые проходили в положительной атмосфере, сообщает Tasnim.

    В субботу в столице Омана, Маскате, завершились непрямые переговоры между делегациями Ирана и США, передает РИА «Новости».

    Иранское государственное агентство Tasnim, ссылаясь на члена иранской переговорной группы в Маскате, передает, что переговоры проходили в «положительной» и «позитивной» атмосфере. Источник подчеркнул, что общение было продуктивным и конструктивным.

    Кортеж, в котором, предположительно, находился Стивен Уиткофф, покинул место переговоров в Маскате. На данный момент детали обсуждений и достигнутые договоренности не разглашаются, передает ТАСС.

    В субботу в оманской столице Маскате прошли непрямые переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

    Президент США Дональд Трамп может пойти на уступки для достижения сделки с Ираном по ядерной программе, если непрямые переговоры в Маскате завершатся успешно.

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    12 апреля 2025, 19:59 • Новости дня
    Уиткофф назвал переговоры с Ираном позитивными и конструктивными

    Уиткофф назвал переговоры США и Ирана в Маскате конструктивными и позитивными

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник США Стивен Уиткофф отметил конструктивность переговоров с Ираном в Омане, подчеркнув, что стороны стремятся к быстрому достижению соглашения, сообщает NBC.

    Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил, что переговоры делегаций Ирана и США в Маскате были позитивными и конструктивными, передает ТАСС.

    После завершения переговоров спецпосланник президента США сообщил NBC, что он возвращается в Вашингтон. Второй раунд переговоров между Тегераном и Вашингтоном запланирован на 19 апреля в Омане.

    Глава МИД Ирана Аббас Арагчи подтвердил, что второй раунд пройдет на том же уровне. Он также отметил, что на следующей встрече стороны могут обсуждать общие рамки будущего соглашения. Арагчи подчеркнул, что обе стороны согласны на необходимость быстрого достижения соглашения и избегания «переговоров ради переговоров».

    Ранее в оманской столице Маскате завершились непрямые переговоры между Ираном и США, которые проходили в положительной атмосфере.

    Сообщалось, что президент США Дональд Трамп может пойти на уступки для достижения сделки с Ираном по ядерной программе, если эти переговоры завершатся успешно.

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    14 апреля 2025, 05:58 • Новости дня
    Трамп пообещал в ближайшее время принять решение по Ирану

    Трамп заявил о скором принятии решения по отношениям с Ираном на борту самолета

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время примет решение по Ирану, обсуждая это с журналистами на борту президентского самолета.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени примет решение по Ирану, сообщает ТАСС. Это заявление он сделал в воскресенье во время общения с журналистами пресс-пула Белого дома на борту своего самолета. «Мы примем решение по Ирану очень скоро», – отметил Трамп.

    Двенадцатого апреля в Омане прошли первые консультации между представителями Тегерана и Вашингтона по поводу иранской ядерной программы. Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Арагчи, а делегацию США – спецпосланник президента Стивен Уиткофф. Как сообщили в МИД Ирана, встреча была конструктивной и стороны договорились продолжить консультации.

    В воскресенье представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что второй раунд переговоров между Ираном и США может пройти не в Омане, хотя эта страна продолжит выступать посредником. Портал Axios сообщил, что возможное место проведения второго раунда – Рим, и запланировано это на 19 апреля. Смена места переговоров, по данным источников портала, была инициирована администрацией США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран и США обсуждают выбор площадки для второго раунда переговоров, при этом Оман сохраняет роль посредника. Тегеран может согласиться на возврат к показателям обогащения урана, определенным в 2015 году, если США ослабят санкции и предоставят доступ к замороженным активам. Переговоры спецпосланника США Стивена Уиткоффа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в Омане стали значительным шагом к разрешению разногласий между странами.

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    13 апреля 2025, 15:32 • Новости дня
    Стало известно о подготовке второго раунда переговоров Ирана и США

    МИД ИРИ: Переговоры Ирана и США могут перенести из Омана на новую площадку

    Tекст: Ольга Иванова

    Иран и США обсуждают выбор площадки для второго раунда переговоров, при этом Оман сохраняет роль посредника, несмотря на возможное изменение места проведения, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    Багаи подтвердил, что вопрос о месте проведения второго раунда переговоров между Ираном и США находится на стадии проработки. Багаи отметил, что Оман продолжит играть ключевую роль посредника между Тегераном и Вашингтоном. Переговоры могут быть перенесены в другую страну, однако оманская сторона останется ответственной за организацию размещения делегаций и порядок обмена сообщениями, предает РИА «Новости».

    В своей речи Багаи подчеркнул: «Мы обсуждаем, будут ли переговоры проходить в Омане или где-то еще, но оманская сторона все равно будет играть роль посредника. Где бы это ни было, Оман будет нести ответственность за организацию размещения делегаций и порядок обмена сообщениями. Важно то, что форма и формат переговоров будут продолжены в этом непрямом ключе при посредничестве Омана».

    В субботу в оманской столице Маскате прошли непрямые переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

    Президент США Дональд Трамп может пойти на уступки для достижения сделки с Ираном по ядерной программе, если непрямые переговоры в Маскате завершатся успешно.

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    14 апреля 2025, 14:41 • Новости дня
    Песков: Кремль сообщит, если Путин примет главу МИД Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Кремль уведомит общественность, если президент России Владимир Путин примет решение о встрече с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи во время его пребывания в Москве, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, если такая встреча состоится, об этом сообщат. Он добавил, что глава иранского МИД действительно планирует визит в российскую столицу, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи посетит Москву в конце недели для обсуждения двусторонних отношений и глобальных вопросов, сообщает посольство России в Иране.

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    15 апреля 2025, 08:57 • Новости дня
    FT: ЕС отложил план по отказу от энергоносителей России

    Financial Times: ЕС отложил план по отказу от энергоносителей России

    Tекст: Александра Юдина

    Европейская комиссия вновь перенесла публикацию дорожной карты по отказу от российских энергоносителей из-за дискуссий относительно будущего трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», пишет Financial Times.

    По данным газеты, Европейская комиссия отложила публикацию дорожной карты по отказу от российских энергоносителей, передает ТАСС.

    Первоначально планировалось, что документ будет представлен в феврале, затем сроки сдвинули на март, но теперь его публикация ожидается в мае.

    Основной причиной отсрочки, как пишет издание, стали дискуссии в ЕС о будущем трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    Эти обсуждения активизировались на фоне попыток США восстановить отношения с Россией. В связи с этим в ЕС задаются вопросами о роли США и диверсификации источников импорта энергоносителей.

    Кроме того, противоречия внутри ЕС также мешают продвижению плана. Венгрия и Словакия, продолжающие получать российский трубопроводный газ, могут заблокировать законодательные акты, необходимые для реализации рекомендаций дорожной карты.

    Вместе с тем, аналитический центр Bruegel предложил ЕС взимать пошлины на импорт российского газа вместо введения эмбарго.

    Это принесло бы доход и заставило поставщиков снижать цены. Важным фактором такого подхода является отсутствие необходимости в единогласном одобрении всех стран ЕС, что уменьшает риск блокировки со стороны Венгрии и Словакии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, энергокомпании из Евросоюза впервые открыто говорят, что хотели бы вернуть дешевый российский газ. Прежде всего, европейцев стала пугать зависимость от американского газа и президент США Дональд Трамп, который может использовать его как оружие в торговой войне.

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    14 апреля 2025, 12:38 • Новости дня
    Посольство России подтвердило визит главы МИД Ирана в Москву

    Посольство России подтвердило визит главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи посетит Москву в конце недели для обсуждения двусторонних отношений и глобальных вопросов, сообщает посольство России в Иране.

    Посольство Российской Федерации в Иране сообщило, что визит Аракчи состоится в конце текущей недели. В рамках встречи планируется обсудить вопросы двустороннего взаимодействия, а также региональную и международную проблематику, передает РИА «Новости».

    Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что министр иностранных дел Ирана совершит запланированный визит в Москву, в ходе которого обсудит недавние переговоры Тегерана с Вашингтоном, состоявшиеся 12 апреля в Маскате. Багаи также добавил, что встреча в Москве будет посвящена актуальным темам двусторонних отношений.

    Представитель дипмиссии России подтвердил, что визит Аббаса Аракчи будет сосредоточен на вопросах, касающихся как двустороннего, так и международного уровня. Встреча будет направлена на укрепление сотрудничества между двумя странами и обсуждение глобальных проблем, стоящих перед регионами.

    Ранее в оманской столице Маскате в субботу прошли непрямые переговоры между Ираном и США, которые Белый дом назвал шагом вперед.

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил оптимизм по поводу итогов переговоров по ядерной программе между этими странами.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия приветствует эти переговоры, которые призваны снизить напряженность вокруг ядерного досье Ирана.

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    15 апреля 2025, 12:45 • Новости дня
    Премьер Чехии заявил об устранении зависимости от российского энергосырья

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что государство «устранило зависимость» от российского энергосырья, включая нефть и газ, и планирует производить малые модульные реакторы совместно с Rolls-Royce.

    По его словам, страна якобы полностью избавилась от зависимости от российского энергетического сырья, передает ТАСС.

    Фиала заявил, что более месяца назад Чехия перестала получать российскую нефть по нефтепроводу «Дружба», что «не создало угрозы для потребителей», а напротив, как он указал, якобы способствовало снижению цен на топливо благодаря расширению мощностей нефтепровода TAL+.

    Премьер Чехии подчеркнул, что якобы «страна окончательно избавилась от зависимости» от российского сырья и энергетических источников во всех секторах экономики.

    Он также сообщил о планах производства малых модульных реакторов для атомных электростанций совместно с британской компанией Rolls-Royce.

    Напомним, отбор газа из подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе в марте превысил рекордные показатели. Запасы газа в Европе упали ниже 36% впервые за три года. Европейский союз отложил реализацию стратегии отказа от российских энергоресурсов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что европейский бизнес ищет спасения от США в российском газе.

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    Европейский бизнес ищет спасения от США в российском газе

    Энергокомпании из Евросоюза впервые открыто говорят, что хотели бы вернуть дешевый российский газ. Во-первых, европейцев стала пугать зависимость от американского газа и Трамп, который может использовать его как оружие в торговой войне. Иронично, что теперь российский газ должен составить конкуренцию и обезопасить Европу. Во-вторых, надо спасать оставшуюся промышленность Европы. Как и когда Газпром сможет нарастить экспорт в Европу? Подробности

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    Как будущий иноагент возглавил российский МИД

    Андрей Козырев, глава российского МИДа времен президента Ельцина, признан иностранным агентом. Как получилось, что один из ключевых постов в федеральном правительстве когда-то получил человек, деятельность которого на посту министра иностранных дел заставляет говорить в лучшем случае о непрофессионализме, а может быть, и о чем-то худшем? Подробности

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    Удар по Сумам показал недовольство Зеленским на Украине и за рубежом

    Удар ВС России по собранию украинских военных в Сумах вызвал шквал критики в адрес руководства ВСУ – политики разного уровня потребовали от генералов отказаться от проведения таких мероприятий в жилых кварталах. Эти призывы, как считают эксперты, окончательно сломали многолетнюю игру офиса Зеленского и генералитета ВСУ, которые прикрывались мирными жителями и конвертировали их гибель в расширение санкций против России и новые поставки оружия. Подробности

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    Бывшая колония продолжила унижение Франции

    Едва президент Франции Эммануэль Макрон дал понять, что надеется на потепление в отношениях с бывшей французской колонией Алжиром – как грянул гром. Алжир высылает 12 французских дипломатов. И хотя, казалось бы, политический вес двух стран несопоставим, в реальности Парижу ответить на это совершенно нечем. Почему? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Вашингтон меняет посла в Киеве. Зачем?

      В США заявили, что посол в Киеве Бриджит Бринк покинет свой пост. Ранее на нее неоднократно наезжал Владимир Зеленский. Но это не уступка Дональда Трампа Украине. Скорее, наоборот.

    • Китай внезапно помог Трампу

      Китай объявил, что одной из ответных мер на тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом против КНР, станет отказ от американской кинопродукции. Это больно ударит по Голливуду. Но это именно то, что нужно Трампу.

    • Новый раунд переговоров России и США

      В Кремле анонсировали новую встречу президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом, которого Трамп использует для особо деликатных поручений. Российская сторона предупредила: прорывов ждать не стоит. А почему?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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