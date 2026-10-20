Tasnim: Иран отказался вывозить обогащенные ядерные материалы из страны

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, обогащенные ядерные материалы являются достоянием Исламской республики, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Tasnim. «Ни одна частица обогащенного ядерного материала не покинет Иран. Эти материалы являются огромным капиталом и национальным достоянием иранского народа, предназначенным для его использования только внутри страны», – заявил Резаи в ходе встречи с командующим армией Пакистана Асимом Муниром.

Политик добавил, что в иранском руководстве единогласно пришли к выводу об отказе от любых переговоров с США до укрепления доверия между странами. По его словам, первым шагом на пути к этому должно стать выполнение Вашингтоном семи выдвинутых Тегераном условий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Дональд Трамп объявил о переговорах США и Ирана.

В апреле иранский МИД обвинил Вашингтон в затягивании процесса.

В апреле сообщалось, что Тегеран окончательно отказался от диалога с американской стороной.