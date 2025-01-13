Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.22 комментария
Договор России и Ирана включил 47 статей о сотрудничестве
Посол Ирана Джалали сообщил, что договор с Россией включает 47 статей стратегического сотрудничества
Новый договор о стратегическом сотрудничестве между Ираном и Россией включает 47 статей и затрагивает все аспекты взаимодействия двух государств, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что документ охватывает все сферы взаимоотношений двух стран. Он подчеркнул, что с подписанием и реализацией этого соглашения уровень сотрудничества между Ираном и Россией значительно возрастет, передает РИА «Новости».
По его словам, договор состоит из вступительной части и основного текста, который включает в себя 47 статей. Он также выразил надежду на то, что выполнение положений документа приведет к укреплению связей между двумя государствами.
Ранее сообщалось, что Россия и Иран готовят новый договор о всеобъемлющем партнерстве, который включает сотрудничество в обороне и безопасности.
Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что в январе 2025 года Москва и Тегеран могут подписать этот договор.