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    Путь в Европу Армении дорого обойдется
    Российские войска уничтожили высших офицеров ВСУ в Сумах
    Украинская актриса Кадочникова выступила на русском языке, сорвав овации
    Хабиб Нурмагомедов рассказал об инциденте со стюардессой на рейсе в США
    В Курахово началась эвакуация жителей
    Глава департамента МИД назвал сумму ущерба ЕС от санкций против России
    Российские войска перерезали трассу Димитров – Константиновка
    В Госдуме поддержали позицию Трампа по Крыму
    Сбербанк раскрыл теневой «университет» для подготовки хакеров и мошенников
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Пришла пора создавать новый национальный миф

    Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.

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    Василий Авченко Василий Авченко Большая игра в карты вокруг залива Америка

    Линии границ прочерчены не раз и навсегда. Передел мира никогда не прекращался, как и движение тектонических плит. История великих открытий – если не географических, то геополитических – продолжается.

    8 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему в гражданских войнах не бывает заморозок

    Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.

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    13 января 2025, 08:39 • Новости дня

    Договор России и Ирана включил 47 статей о сотрудничестве

    Посол Ирана Джалали сообщил, что договор с Россией включает 47 статей стратегического сотрудничества

    Tекст: Вера Басилая

    Новый договор о стратегическом сотрудничестве между Ираном и Россией включает 47 статей и затрагивает все аспекты взаимодействия двух государств, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

    Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что документ охватывает все сферы взаимоотношений двух стран. Он подчеркнул, что с подписанием и реализацией этого соглашения уровень сотрудничества между Ираном и Россией значительно возрастет, передает РИА «Новости».

    По его словам, договор состоит из вступительной части и основного текста, который включает в себя 47 статей. Он также выразил надежду на то, что выполнение положений документа приведет к укреплению связей между двумя государствами.

    Ранее сообщалось, что Россия и Иран готовят новый договор о всеобъемлющем партнерстве, который включает сотрудничество в обороне и безопасности.

    Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что в январе 2025 года Москва и Тегеран могут подписать этот договор.

    12 января 2025, 23:16 • Новости дня
    Российские войска уничтожили высших офицеров ВСУ в Сумах

    Ракетный удар в направлении Сум уничтожил 12 военных ВСУ, включая двух высших офицеров

    Российские войска уничтожили высших офицеров ВСУ в Сумах
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    В результате удара в направлении города Сумы на Украине уничтожены 12 военных ВСУ, среди которых два высших офицера, около десяти человек получили ранения, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, в направлении города Сумы на Украине был нанесен удар, в результате которого, по предварительным данным, уничтожены 12 военных Вооруженных сил Украины. Среди погибших числятся как минимум два высших офицера, передает РИА «Новости».

    Лебедев подчеркнул, что информация была получена от его коллег и пока носит предварительный характер.

    До этого Лебедев сообщил, что российские войска уничтожили цеха ВСУ по производству дронов в Полтавской области. Ранее отмечалось, что в результате удара ВС России по городу Смела в Черкасской области были зафиксированы взрывы в направлении радиоприборного завода.

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    13 января 2025, 03:24 • Новости дня
    Сбербанк раскрыл теневой «университет» для подготовки хакеров и мошенников

    Сбербанк выявил онлайн «университет» для подготовки хакеров и мошенников

    Сбербанк раскрыл теневой «университет» для подготовки хакеров и мошенников
    @ Vladimir Andreev/ Ura.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Сбербанк обнаружил онлайн-платформу в даркнете, где обучают хакеров и телефонных мошенников. Преступная сеть уже подготовила 10 тыс. человек, предлагая слушателям специальные курсы, экзамены и семинары, сообщил зампредседателя правления банка Станислав Кузнецов.

    По словам Кузнецова, срок обучения в теневом «университете» составлял около семи недель, и к настоящему времени через него прошло десять тыс. человек, передает РИА «Новости».

    При этом, по словам Кузнецова, интерес к обучению проявили 20 тыс. человек, что свидетельствует о конкурсе на поступление. Зампред подчеркнул, что мошенничество стало отдельной сферой теневой экономики, включающей множество специализаций.

    Кузнецов также рассказал, что для работы, например, телефонным мошенником, не требуется особых знаний. Такие сотрудники, называемые «обзвонщиками», работают по заранее подготовленным скриптам и должны уметь завоевывать доверие.

    В последнее время участились случаи найма обзвонщиков, владеющих восточноевропейскими, западноевропейскими языками и языками стран Балтии, сказал он.

    Накануне Сбербанк назвал три главные мошеннические схемы 2025 года: хищение аккаунтов на «Госуслугах», сообщения от фальшивых руководителей и звонки от фиктивных ведомств.

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    12 января 2025, 14:20 • Видео
    Киев раскрыл военные планы на 2025 год

    Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    13 января 2025, 02:19 • Новости дня
    Глава департамента МИД назвал сумму ущерба ЕС от санкций против России

    Масленников: Санкции ЕС сократили экономический рост и экспорт в Россию на миллиарды евро

    Глава департамента МИД назвал сумму ущерба ЕС от санкций против России
    @ Victor Lisitsyn/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Экономика ЕС понесла большие убытки из-за санкций против России, включая снижение ВВП и уменьшение экспорта на 51 млрд евро, заявил глава департамента европейских проблем Владислав Масленников.

    По словам Масленникова, сокращение динамики роста ВВП является одним из ключевых последствий санкционного давления, пишут «Известия». Дипломат подчеркнул, что в начале 2022 года Еврокомиссия прогнозировала рост экономики блока не менее чем на 4%, однако по итогам года он составил лишь 3,4%. В 2023 году этот показатель упал до 0,4%. Кроме того, ожидается, что по итогам прошлого года рост экономики ЕС составит около 0,9%, что свидетельствует о недополучении сотен миллиардов евро с 2022 года, сказал он.

    Также Масленников отметил, что помимо снижения ВВП, Евросоюз столкнулся с сокращением экспорта продукции в Россию. По данным Eurostat, объем поставок в Россию упал на 51 млрд евро. В первом полугодии 2024 года экспорт ЕС в РФ сократился почти на 5 млрд евро по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. «Сумма потерь ЕС от санкционного противостояния с Россией уже огромна и продолжает расти как снежный ком», – подытожил он.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкции США против энергосектора России и Сербии могут вызвать рост цен на топливо в Европе. До этого представители российского посольства в Лондоне отметили, что британские санкции против компаний «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз» могут негативно отразиться на экономике и благосостоянии простых британцев.

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    13 января 2025, 05:38 • Новости дня
    Россия уничтожила более 7,3 тыс. украинских дронов в 2024 году

    ТАСС сообщило о 7,3 тыс. сбитых украинских беспилотников на территории России в 2024 году

    Россия уничтожила более 7,3 тыс. украинских дронов в 2024 году
    @ Roman Naumov/Ura.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    С января по декабрь 2024 года российские ПВО уничтожили более 7,3 тыс. украинских дронов, применяемых за пределами зоны СВО на территории России.

    Согласно подсчетам ТАСС на основе данных Минобороны России, российские средства ПВО с начала 2024 года успешно уничтожили и перехватили более 7,3 тыс. украинских беспилотников. Эти дроны использовались Киевом для осуществления атак на объекты, находящиеся за пределами зоны спецоперации на территории России.

    ВСУ атаковали 35 российских регионов с использованием беспилотных летательных аппаратов. Помимо дронов, для атак применялись малогабаритные воздушные шары, противокорабельные ракеты «Нептун», а также переделанные ударные ракеты из комплексов С-200 и С-300.

    Киев также использовал американские ракеты комплекса Patriot, британские Storm Shadow и Harm, а также авиабомбы Hammer и различные реактивные системы залпового огня, такие как «Ураган», «Град», «Ольха» и Vampire. Также применялись тактические ракетные комплексы типа «Точка-У», говорится в сообщении агентства.

    Ранее сообщалось, что за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 50 120 военнослужащих, 294 танка, 217 машин пехоты, 160 бронетранспортеров, 1515 бронемашин.

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    13 января 2025, 05:23 • Новости дня
    Минобороны сообщило об освобождении Даченского и бегстве ВСУ
    Минобороны сообщило об освобождении Даченского и бегстве ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Российские военные освободили населенный пункт Даченское в ДНР, установив триколор, ВСУ бежали, оставив оружие и боеприпасы, говорится в сообщении Минобороны.

    Минобороны сообщило о подробностях освобождения населенного пункта Даченское в ДНР, передает РИА «Новости». Военнослужащие группировки войск «Центр» рассказали, что операция проходила в условиях заминированных лесополос и заградительных сооружений из колючей проволоки.

    Лейтенант Максим Перфильев, заместитель командира роты, отметил, что продвижение усложнялось из-за потепления, повлекшего размывание дорог, что сделало движение на технике невозможным. «Идти нужно было пешими группами по открытой местности», – добавил он.

    Стрелок Владислав Шустров пояснил, что для освобождения Даченского войска заходили через лесополосу пятью взводами. Три взвода двигались через одну лесополосу, два – через другую. Передвижение происходило парами или тройками, чтобы избежать скопления людей и их обнаружения.

    По итогам битвы, как уточнили в Минобороны РФ, часть подразделений ВСУ покинула поле, оставив вооружение и своих погибших и раненых военнослужащих. «Освободив населенный пункт, бойцы установили российский триколор», – заключили в военном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области.

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    13 января 2025, 00:41 • Новости дня
    Суд назвал дату начала процесса по делу о попытке отравления летчиков в Армавире

    Южный окружной суд начинает слушание по делу Семенова о попытке отравления летчиков в Армавире

    Tекст: Максим Попов

    Южный окружной военный суд в понедельник начнет слушание дела Егора Семенова, обвиняемого в попытке отравления выпускников авиационного училища в Армавире, за что ему обещали 400 тыс. рублей.

    Как сообщило РИА «Новости», Южный окружной военный суд в понедельник проведет первое заседание по уголовному делу Егора Семенова. Подсудимый обвиняется в государственной измене и террористическом акте. Процесс ранее был перенесен из-за с этапированием подсудимого.

    По версии следствия, Семенов в 2022 году получил гражданство России и был завербован спецслужбами Украины в 2023 году. Его задачей было организовать убийство выпускников Армавирского авиационного училища. Обещанное вознаграждение составило 400 тыс. рублей, которое Семенов так и не получил.

    В октябре 2023 года Семенов приобрел 200 флаконов препарата «Кордиамин», 76 бутылок виски Jameson, 40 бутылок коньяка «Кочари» и торт, в которые он ввел препарат. Посылка была доставлена в ресторан «Царская Охота» с помощью курьера. Однако летчики не смогли установить отправителя и передали все правоохранительным органам. Экспертиза подтвердила отравление продуктов.

    Раннее сообщалось, что обвиняемого в попытке отравления выпускников военного училища арестовали.

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    13 января 2025, 03:50 • Новости дня
    Порядка тысячи боевиков сдались российским военным в ЦАР

    В ЦАР около тысячи боевиков добровольно сдались российским военным специалистам

    Tекст: Максим Попов

    В прошлом году около тысячи боевиков в Центральноафриканской Республике добровольно сдались российским инструкторам и проходят переподготовку для интеграции в вооруженные силы ЦАР, сообщил директор Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов.

    По словам Иванова, это стало возможным благодаря успешным операциям российских инструкторов и их регулярным встречам с местным населением, передает ТАСС. Боевики проходят фильтрацию и переподготовку для интеграции в вооруженные силы страны.

    Иванов подчеркнул, что российские инструкторы сыграли ключевую роль в проведении совместных операций с вооруженными силами ЦАР и выступили посредниками в переговорах. Среди значимых событий он отметил открытие границы между Чадом и ЦАР после десятилетнего перерыва, а также успешное проведение совместных операций, которые привели к ликвидации нескольких сотен боевиков и освобождению десятков населенных пунктов.

    Кроме того, в прошлом году были урегулированы межэтнические конфликты в Обо, что способствовало возвращению безопасности на восток ЦАР. Иванов также сообщил, что в 2024 году сотни солдат, полицейских и жандармов были подготовлены российскими инструкторами и выпущены для службы.

    Ранее сообщалось, что боевики ЦАР добровольно передали оружие российским инструкторам. До этого группа боевиков в ЦАР сдалась в плен российским военным.

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    13 января 2025, 04:20 • Новости дня
    Отряды ВСУ усилили активность в прибрежных зонах Николаева и Херсона

    Украинские войска активно перемещаются в Николаевской и Херсонской областях

    Tекст: Максим Попов

    Украинские войска активно перемещаются в прибрежной зоне Николаевской и Херсонской областей, наблюдается значительное скопление военных и техники, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, движение осуществляется как по наземным трассам, так и по реке Южный Буг. В ночное время несколько моторных лодок отправились из Николаева в сторону Галициново и вернулись утром, передает РИА «Новости».

    Лебедев добавил, что в селах Галициново, Лупарево и Лиманах наблюдается большое скопление военных с хорошей технической базой. В микрорайоне Октябрьское в Николаеве регулярно перемещаются военная техника и автобусы. Также замечены пикапы с турелями и авто, буксирующие военные лодки производства НАТО.

    По словам подпольщика, в селах Прибугское, Широкая Балка, Правдино и Александровка заброшены значительные силы. ВСУ занимают брошенные дома, школы и административные здания.

    В Александровском заказнике обнаружена замаскированная бронированная техника и группировка военных, живущая в палатках. Украинские военные дисциплинированно несут службу, избегая местных кафе и регулярно перемещая блокпосты каждые три-четыре дня, подчеркнул он.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, российские войска уничтожили высших офицеров ВСУ в Сумах. В результате удара по городу Хорол в Полтавской области пострадала территория завода, который используется для ремонта военной техники и БПЛА.

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    13 января 2025, 01:24 • Новости дня
    В Краснодарском крае проложили 500 метров дороги к аварийному танкеру

    Специалисты проложили более 500 метров технической дороги к танкеру «Волгонефть-239»

    Tекст: Максим Попов

    В Краснодарском крае специалисты за двое суток проложили свыше 500 метров дороги к корме танкера «Волгонефть-239», из которого произошла утечка мазута.

    Как отметили в оперативном штабе, за последние двое суток специалисты проложили более 500 метров технической дороги к корме танкера «Волгонефть-239», передает ТАСС. Этот танкер стал источником утечки мазута 10 января, что вызвало необходимость в срочных мерах по ликвидации последствий аварии.

    По словам ликвидаторов аварии, работы ведутся в условиях неблагоприятной погоды. «Техническую дорогу к корме танкера продолжают прокладывать ночью под дождем,» – говорится в сообщении. Специалисты работают круглосуточно, чтобы быстро обеспечить доступ к аварийному судну и начать ликвидационные работы.

    Ранее сообщалось, на побережье шести муниципалитетов Крыма выявлены новые выбросы нефтепродуктов, общая протяженность загрязнений составляет свыше 12 километров. При этом президент Владимир Путин назвал недостаточными меры по борьбе с разливом мазута в Черном море

    Напомним, 15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». В результате аварии в море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. Было эвакуировано 27 моряков, один из которых погиб. Черноморское побережье Краснодарского края оказалось наиболее пострадавшим, вследствие чего на Кубани был введен режим ЧС федерального характера.

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    12 января 2025, 23:33 • Новости дня
    В Пулково задержали около 90 рейсов из-за погодных условий

    Северо-Западная прокуратура сообщила о задержке около 90 рейсов в Пулково

    Tекст: Максим Попов

    В аэропорту Пулково в Петербурге около 90 рейсов задержаны из-за временных приостановок работы из-за сложных метеоусловий и расчистки взлетной полосы, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

    Отмечается, что главный транспортный прокурор Владимир Владимиров поручил организовать в Пулково мобильную приемную, а глава городской прокуратуры Роман Терентьев выехал в аэропорт для контроля соблюдения прав пассажиров и проведения работ по очистке полосы, передает ТАСС.

    Напомним, 12 января Пулково дважды приостанавливал взлетно-посадочные операции. В первой половине дня аэропорт не принимал и не отправлял самолеты из-за сложных метеоусловий. Во второй половине дня работа была остановлена для расчистки взлетно-посадочной полосы.

    Известно, что за три часа после повторного открытия аэропорт обслужил 63 рейса на прилет и вылет. Более 700 сотрудников обеспечивают работу аэропорта, для уборки снега задействовано более 100 единиц техники.

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    12 января 2025, 22:32 • Новости дня
    Белоруссия укрепила границу с Украиной спецотрядами МВД

    Белоруссия выдвинула спецотряды МВД на границу с Украиной для предотвращения диверсий

    Tекст: Максим Попов

    Белоруссия направила спецотряды МВД в приграничные районы для предотвращения проникновения диверсантов с территории Украины, сообщил первый заместитель командующего внутренними войсками МВД Александр Быков.

    По словам Быкова, начиная с 2024 года в Брестской и Гомельской областях Белоруссии постоянно дислоцируются спецподразделения МВД, передает ТАСС.

    Отряды выполняют задачи контртеррористической и контрдиверсионной направленности, обеспечивая военную безопасность приграничных районов. Быков подчеркнул, что в случае необходимости количество подготовленных бойцов может быть увеличено в разы.

    Известно, что с 2022 года Белоруссия создала шесть отрядов специального назначения в каждой области страны. Эти подразделения оснащены минометами, противотанковыми ракетными комплексами и другой тяжелой техникой. Они также получили бронетехнику и внедорожные автомобили. В отрядах действуют водолазные и саперные подразделения, используются штурмовые собаки.

    Напомним, накануне сообщалось, что Украина усиливает границу с Белоруссией в Волынской области, создавая фортификационные сооружения и огневые позиции.

    До этого постоянный представитель России при ОДКБ Виктор Васильев заявил о том, что НАТО концентрирует на границах России и Белоруссии силы с возможностью размещения систем для тактического ядерного оружия, что повышает напряженность в Европе.

    В конце прошлого года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

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    13 января 2025, 04:44 • Новости дня
    После схода 22 порожних вагонов в Бурятии возбудили дело

    СК возбудил дело о нарушении безопасности движения после схода 22 вагонов в Бурятии

    Tекст: Максим Попов

    Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за нарушения безопасности движения после схода 22 порожних вагонов на станции Ангаракан, где повреждена инфраструктура, говорится в сообщении ведомства.

    По информации пресс-службы Восточного МСУТ СК РФ, уголовное дело открыто по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта после схода 22 порожних вагонов в Бурятии. Преступление квалифицируется по части первой статьи 263 УК РФ, передает РИА «Новости».

    Как сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, в связи с происшествием организована проверка. В результате инцидента произошла задержка одного пассажирского и семи грузовых поездов. Дополнительно ожидается задержка еще одного поезда. Были повреждены объекты инфраструктуры, включая контактную сеть.

    По данным МЧС Бурятии, инцидент произошел ночью 12 января на станции Ангаракан в Муйском районе. Пущены в ход 2 аварийно-восстановительных поезда из Таксимо и Северобайкальска для устранения последствий аварии. Угрозы экологической безопасности не возникло, пострадавших нет, говорится в сообщении.

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    13 января 2025, 02:21 • Новости дня
    Силы ПВО и РЭБ сбили дроны под Воронежем

    ПВО и РЭБ уничтожили несколько беспилотников в пригороде Воронежа без пострадавших

    Tекст: Максим Попов

    В пригороде Воронежа силы ПВО и РЭБ успешно обнаружили и уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов, предотвращая возможные атаки, сообщил губернатор Александр Гусев.

    По словам Гусева, пострадавших и разрушений не зафиксировано. Угроза атаки беспилотников в регионе сохраняется, что требует повышенного внимания и готовности, отметил глава региона в своем Telegram.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска уничтожили цеха ВСУ по производству дронов в Полтавской области.

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    13 января 2025, 05:58 • Новости дня
    ФСБ сообщила о 208 перехваченных дронов над Донецком и Макеевкой

    Tекст: Максим Попов

    Система Купол Донбасса за неделю перехватила 208 беспилотников ВСУ над ДНР, предотвратив теракты, говорится в сообщении УФСБ по региону.

    Как уточнили в ведомстве, в течение недели система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» обнаружила и перехватила 208 вражеских БПЛА, передает ТАСС.

    При этом особое внимание было уделено предотвращению террористической атаки в Кировском районе Донецка, где планировался подрыв газовой магистрали вблизи одной из школ.

    В сообщении отмечается, что кроме идентификации и перехвата дронов, ФСБ удалось перехватить разведывательный беспилотник самолетного типа. Также были успешны действия по подавлению ложного беспилотника, предназначенного для отвлечения систем ПВО. Вдобавок предотвращена атака беспилотника, на борту которого находилось самодельное взрывное устройство.

    Ранее сообщалось, что с января по декабрь 2024 года российские ПВО уничтожили более 7,3 тыс. украинских дронов, применяемых за пределами зоны спецоперации.

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    13 января 2025, 06:14 • Новости дня
    ВС России за неделю отразила 35 атак ВСУ и наемников в ЛНР

    Российские войска предотвратили 35 атак ВСУ и наемников на Луганскую республику

    Tекст: Максим Попов

    Российские военные за неделю отразили 35 попыток ВСУ и наемников проникнуть на территорию ЛНР, уничтожив более восьми тыс. солдат и наемников, а также 33 танка и 96 орудий полевой артиллерии, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, с 4 по 10 января 2025 года российские войска отразили 35 попыток ВСУ вернуть утраченные позиции на территории Луганской области, передает ТАСС. При этом потери киевской стороны превысили восемь тыс. солдат и иностранных наемников.

    Марочко добавил, что из них 19 атак были отбиты подразделениями группировки «Запад», а 16 – Южной группировкой войск. Он также отметил, что именно войска из группировки «Запад» нанесли наиболее значительный урон живой силе противника.

    Помимо человеческих потерь, российские войска уничтожили 33 танка, 96 орудий полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 21 полевой склад боеприпасов и более 340 различных боевых машин противника, подчеркнул эксперт

     До этого сообщалось, что в течение недели система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» обнаружила и перехватила 208 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой.

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    Заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что «Караляучюс никогда не станет Калининградом», вызвало обеспокоенность в России. В Кремле назвали Литву недружественным государством, которое, «как выясняется, имеет территориальные притязания». В экспертной среде считают, что в ответ Россия должна донести до своих балтийских соседей, чем чреваты их агрессивные намерения. Подробности

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    Успешная военная тактика дает России оперативный простор в ДНР

    Россия продолжает один за другим освобождать населенные пункты в ДНР. В субботу под контроль перешел поселок Шевченко, над которым был водружен российский флаг. Как отмечают эксперты, успех обеспечивает новая тактика военных, действиям которым не может помешать даже спутниковая разведка стран НАТО. Какие возможности открываются перед российским командованием в Донецкой народной республике? Подробности

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    Путь в Европу Армении дорого обойдется

    Армению ждет рост цен на энергию и продовольствие, безработица, а также обвал экспортной выручки. Это неизбежно произойдет, если страна примет решение о вступлении в Евросоюз – а значит, об отказе от сотрудничества с Россией в рамках евроазиатских интеграционных структур. Какой именно окажется цена стремления ереванских властей к «европейской мечте»? Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Киев раскрыл военные планы на 2025 год

      Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

    • Литва позарилась на Калининград

      Президент Литвы Гитанас Науседа отозвался о Калининградской области России как о «Малой Литве», заявив, что «Караляучус никогда не будет Калининградом». Чем ответить Литве на подобное хамство?

    • Трамп превратит Мексику в Украину

      Невоздержанность избранного президента США Дональда Трампа в заявлениях и его планы на дальнейшую политику обещает превратить прежде лояльную Мексику в противника или даже врага Вашингтона. Другими словами, в эдакую Украину у южных границ США, которая имеет к американцам территориальные претензии.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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