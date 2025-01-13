Договор России и Ирана включил 47 статей о сотрудничестве

Посол Ирана Джалали сообщил, что договор с Россией включает 47 статей стратегического сотрудничества

Tекст: Вера Басилая

Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что документ охватывает все сферы взаимоотношений двух стран. Он подчеркнул, что с подписанием и реализацией этого соглашения уровень сотрудничества между Ираном и Россией значительно возрастет, передает РИА «Новости».

По его словам, договор состоит из вступительной части и основного текста, который включает в себя 47 статей. Он также выразил надежду на то, что выполнение положений документа приведет к укреплению связей между двумя государствами.

Ранее сообщалось, что Россия и Иран готовят новый договор о всеобъемлющем партнерстве, который включает сотрудничество в обороне и безопасности.

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что в январе 2025 года Москва и Тегеран могут подписать этот договор.

