МИД Ирана допустил подписание стратегического договора с Россией в январе

Tекст: Дарья Григоренко

Он во время пресс-конференции уточнил, что подписание может состояться в конце месяца дей, который по иранскому календарю соответствует периоду с 21 декабря по 19 января по григорианскому календарю, пишет ТАСС.

Багаи также отметил, что подписание договора будет осуществлено во время двусторонней встречи. Прямую трансляцию пресс-конференции вел телеканал SNN.

Помимо этого, Багаи сообщил, что Иран не устанавливал прямых контактов с новым правительством Сирии. Он подчеркнул, что присутствие Ирана в Сирии было обусловлено борьбой с терроризмом и предотвращением распространения нестабильности в регионе.

В ноябре замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Россия и Иран готовят новый договор о всеобъемлющем партнерстве, включающем сотрудничество в обороне и безопасности. В свою очередь, Иран подтвердил отсутствие проблем в вопросе заключения договора с Россией.