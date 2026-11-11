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Еврокомиссия предложила запретить детям видеоигры с лутбоксами
ЕК предложила запретить доступ детям к видеоиграм Pay-to-Win и лутбоксам
Замглавы Еврокомиссии по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Виркунен представила инициативу ЕК, подразумевающую введение запрета на доступ детей к видеоиграм с покупкой лутбоксов и виртуальной валюты за реальные деньги.
В Брюсселе представили инициативу о запрете на доступ несовершеннолетних к видеоиграм со стратегией Pay-to-Win и продажей игровой валюты или предметов за реальные деньги, передает ТАСС.
«Мы считаем необходимым защитить наших детей от вызывающих привыкание несправедливых практик, таких как приобретение за реальные деньги игровых лутбоксов, игровой валюты, «волшебных» предметов или стратегии Pay-to-Win», – заявила Виркунен. Она подчеркнула аналогию привыкания к таким видеоиграм с классическими азартными играми.
В качестве альтернативы полному запрету рассматривается юридическое обязательство для разработчиков блокировать доступ детям к любым функциям, требующим использования реальных денег. Эти нормы станут частью более широкой политики в отношении несовершеннолетних в цифровой среде, включающей ограничения на доступ к социальным сетям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально предложила полностью запретить пользоваться социальными сетями детям младше 13 лет.
В июле в ЕС сообщили о планах возможного запрета на использование социальных сетей для несовершеннолетних.
В мае исполнительный вице-президент Еврокомиссии Хенне Вирккунен заявила о рассмотрении возможности ограничения VPN для защиты детей от запрещенного контента.