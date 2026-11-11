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    Британия собрала десять флотов НАТО против России в Арктике
    Захарова фразой из «Мимино» высмеяла неприязнь к русскому языку на Украине
    Европейский эксперт счел невозможным вступление Украины в ЕС в ближайшие 10 лет
    ГОСТ на традиционную русскую кухню начал действовать в России
    Путин сообщил о проведении совместных учений сил ОДКБ в четырех странах
    Участники саммита ОДКБ в Москве лишили Армению права голоса в организации
    Мединский заявил о приближении России и Украины к миру
    Мединский заявил о расширении зоны безопасности вдоль границ России
    Костюков: Представители ЕС мешали переговорам в Абу-Даби своими заявлениями
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Сеть пыточных стала лицом Украины

    События вокруг тайной пыточной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом четко обозначили дополнительные болевые точки киевского режима, что подтверждает нервная реакция Банковой на происшедшее.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев О чем будут напоминать памятники Берии

    Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.

    51 комментарий
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе безопасность не нужна

    В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

    5 комментариев
    11 ноября 2026, 18:37 • Новости дня

    Еврокомиссия предложила запретить детям видеоигры с лутбоксами

    ЕК предложила запретить доступ детям к видеоиграм Pay-to-Win и лутбоксам

    Tекст: Денис Тельманов

    Замглавы Еврокомиссии по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Виркунен представила инициативу ЕК, подразумевающую введение запрета на доступ детей к видеоиграм с покупкой лутбоксов и виртуальной валюты за реальные деньги.

    В Брюсселе представили инициативу о запрете на доступ несовершеннолетних к видеоиграм со стратегией Pay-to-Win и продажей игровой валюты или предметов за реальные деньги, передает ТАСС.

    «Мы считаем необходимым защитить наших детей от вызывающих привыкание несправедливых практик, таких как приобретение за реальные деньги игровых лутбоксов, игровой валюты, «волшебных» предметов или стратегии Pay-to-Win», – заявила Виркунен. Она подчеркнула аналогию привыкания к таким видеоиграм с классическими азартными играми.

    В качестве альтернативы полному запрету рассматривается юридическое обязательство для разработчиков блокировать доступ детям к любым функциям, требующим использования реальных денег. Эти нормы станут частью более широкой политики в отношении несовершеннолетних в цифровой среде, включающей ограничения на доступ к социальным сетям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально предложила полностью запретить пользоваться социальными сетями детям младше 13 лет.

    В июле в ЕС сообщили о планах возможного запрета на использование социальных сетей для несовершеннолетних.

    В мае исполнительный вице-президент Еврокомиссии Хенне Вирккунен заявила о рассмотрении возможности ограничения VPN для защиты детей от запрещенного контента.

    11 ноября 2026, 02:21 • Новости дня
    Эксперт: Путин вынудил американцев усадить Киев за стол переговоров

    Политолог Ухов: В Абу-Даби обсуждаются условия капитуляции Киева

    Эксперт: Путин вынудил американцев усадить Киев за стол переговоров
    @ Wang Zecong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Стратегия Владимира Путина и успехи российских войск создали условия для переговоров в Абу-Даби – ослабление военного потенциала ВСУ побудило США усадить украинскую сторону за стол переговоров, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Илья Ухов. При этом он отметил, что выработка устойчивого мира с учетом интересов России потребует долгой дипломатической работы. Во вторник в ОАЭ начались переговоры России, Украины и США.

    «Переговоры в Абу-Даби стали итогом стратегической победы России и Владимира Путина лично. За последние месяцы ВС РФ существенно усилили удары по территории Украины: серьезный ущерб нанесен объектам энергетики, дата-центрам, военной промышленности и логистическим центрам, обслуживающим ВСУ», – говорит политолог Илья Ухов.

    На этом фоне военный потенциал противника стал «таять на глазах». Киев не способен восстановить утраченные возможности. Сложившаяся ситуация подала Вашингтону отчетливый сигнал: Украина проигрывает, а значит, Владимира Зеленского необходимо усадить за стол переговоров. В результате Киев оказался в безвыходном положении.

    «Атмосфера складывающегося диалога такова, что стороны фактически пытаются «начертить» условия для капитуляции Киева. Даже западная пресса в своих «сливах» не отрицает необходимости для Украины отказаться от целого ряда территорий. Таким образом, военное превосходство России в этом конфликте становится все более очевидным», – продолжает эксперт.

    Тем не менее, по его мнению, не стоит строить завышенных ожиданий относительно итогов переговоров. «Речь идет о сложном и долгом дипломатическом процессе, который должен привести к установлению стабильного мира, учитывающего интересы России на долгие годы вперед. Впрочем, сам факт обсуждения новой архитектуры безопасности в Европе позволяет говорить о том, что дискуссия развивается в правильном русле, и это одна из главных целей России», – завершил Ухов.

    Напомним, во вторник в Абу-Даби начались трехсторонние переговоры России, США и Украины. Это первая встреча в таком формате с февраля. Делегацию РФ возглавил помощник президента Владимир Мединский, Киев представляет руководитель СВР Рустем Умеров. Посредниками со стороны Штатов выступают спецпосланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

    Первый день консультаций продлился четыре с половиной часа, в среду делегации продолжат работу. Госсекретарь США Марко Рубио высоко оценил встречу. «Похоже, переговоры в Абу-Даби были очень продуктивными», – сказал он.

    Главной темой встречи стала будущая система безопасности на континенте после завершения конфликта. Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что повестка предполагает первым пунктом вопросы безопасности России, Украины и региона в целом. «Мы такой подход только приветствуем», – подчеркнул министр.

    Представители ЕС также прибыли в Абу-Даби, однако их за столом переговоров не было. Отмечается, что европейская делегация была «неподалеку от места проведения встречи». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что участие Европы в переговорах не предусмотрено.

    Вопрос о возобновлении трехстороннего диалога обсуждался на встрече Владимира Путина с Уиткоффом в Санкт-Петербурге в октябре. «Наш президент информировал Стива Уиткоффа о том, что мы, в принципе, готовы возобновить упомянутые трехсторонние переговоры в десятых числах ноября по главной теме», – отмечал помощник президента Юрий Ушаков.

    Три предыдущих раунда переговоров состоялись в начале года, два из них прошли в Абу-Даби и один в Женеве. По итогам женевской встречи Мединский назвал консультации «тяжелыми, но деловыми».

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    11 ноября 2026, 15:36 • Новости дня
    Костюков: Представители ЕС мешали переговорам в Абу-Даби своими заявлениями

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков заявил, что представители Евросоюза мешали проведению трехсторонних переговоров в Абу-Даби своими заявлениями и решениями.

    Европейские делегаты мешали переговорному процессу в рамках трехсторонней встречи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщил Костюков «Вестям». При этом он подчеркнул, что физически европейцы не препятствовали ходу переговоров.

    «Они срывают обсуждение своими заявлениями, своими принимаемыми решениями. Физически они здесь не препятствуют», – заявил Костюков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг контакты российской делегации с представителями Европы на полях переговоров.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала европейцев объяснить причину прибытия в Абу-Даби.

    В понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении Евросоюза сопротивляться обсуждению новой архитектуры европейской безопасности до прекращения огня на Украине.

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    11 ноября 2026, 18:38 • Видео
    Переговоры с Украиной завершены: главное

    Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

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    10 ноября 2026, 22:00 • Новости дня
    Фицо заявил об ошибке Мерца в вопросе финансирования Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц ошибается в вопросе финансирования Украины.

    Фицо сравнил позицию Мерца с прежними решениями властей Германии по миграционной политике, передает РИА «Новости». «Господин Мерц, Германия ошибалась при массовой миграции, ошибалась в том, что касается атомной энергетики, а сейчас в вопросе финансирования войны ошибается снова!» – написал Фицо в социальной сети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал шантажом угрозы канцлера Германии Фридриха Мерца заблокировать бюджет ЕС из-за Украины.

    Мерц призвал включить вопрос поддержки Киева в повестку неформального саммита Евросоюза.

    В понедельник канцлер ФРГ предупредил о готовности заблокировать следующий семилетний бюджет объединения в случае отказа стран финансировать Украину.

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    11 ноября 2026, 17:21 • Новости дня
    МИД: Участия в швейцарском СМИД ОБСЕ нет в графике Лаврова

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участие в декабрьском саммите министров иностранных дел ОБСЕ в швейцарском Лугано отсутствует в рабочем графике главы МИД России Сергея Лаврова, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    Заседание совета министров иностранных дел ОБСЕ пройдет 3 и 4 декабря в Лугано в Швейцарии, которая председательствует в организации в 2026 году. По словам Захаровой, Лавров не планирует принимать в нем участие, передает РИА «Новости».

    «На данном этапе в графике этого мероприятия нет у министра, а на каком уровне делегация России будет представлена, мы обязательно сообщим ближе к самому мероприятию», – заявила представитель МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца действующий председатель ОБСЕ пригласил министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на саммит в Лугано.

    В прошлом месяце замглавы МИД Александр Грушко сообщил о планах России принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Швейцарии.

    Ранее Лавров на переговорах со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом затронул деятельность ОБСЕ в контексте председательства Швейцарии.

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    11 ноября 2026, 10:19 • Новости дня
    Португалия раскритиковала генсека НАТО за слова о России
    Португалия раскритиковала генсека НАТО за слова о России
    @ Martin Meissner/AP/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Власти Португалии осудили заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте, что Лиссабон считает Россию менее актуальной угрозой из-за удаленности страны, сообщает Politico.

    Министерство иностранных дел Португалии выразило сожаление по поводу слов Рютте, подчеркнув, что правительство и народ страны всегда четко понимали, «на какой стороне истории они стоят», пишет Politico.

    Ранее Рютте в интервью нидерландскому телевидению заявил, что страны Южной Европы, такие как Испания и Португалия, воспринимают российскую угрозу как отдаленную. По его словам, он часто напоминает союзникам, что новые российские ракеты могут достичь Лиссабона всего на пять минут позже, чем Варшавы.

    Представитель НАТО Эллисон Харт пояснила, что все союзники признают Россию угрозой, а генсек лишь подчеркивает близость этой угрозы для широкой публики.

    Согласно данным Кильского института мировой экономики, с 2022 года Испания предоставила Украине военную и гуманитарную помощь на 1,5 млрд евро, а Португалия – на 390 млн евро. При этом весенний опрос показал, что 92% португальцев и 82% испанцев считают конфликт на Украине угрозой безопасности ЕС, тогда как в среднем по Европе этот показатель составляет 76%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о невозможности стран НАТО и ЕС уклониться от оказания помощи Украине. СМИ сообщили о нежелании европейских соседей России передавать Киеву зенитные комплексы Patriot из-за собственных нужд. В мае возможное завершение конфликта назвали причиной риска резкого сокращения поддержки Киева европейскими соседями.

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    11 ноября 2026, 14:44 • Новости дня
    Мединский связал участие Европы в переговорах с пробуждением совести
    Мединский связал участие Европы в переговорах с пробуждением совести
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Представители европейских государств смогут присоединиться к мирным переговорам по Украине после того, как у них проснется совесть, заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский.

    «Как только у них проснется совесть, в этот момент они смогут стать участниками мирных переговоров», – сказал Мединский по итогам трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Мединский заявил об отсутствии встреч переговорной группы России с представителями европейских стран в ходе визита в Абу-Даби.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии контактов делегации России с представителями Европы на полях трехсторонних переговоров.

    Во вторник источник в российской делегации назвал выработку элементов новой архитектуры европейской безопасности ключевой задачей переговоров.

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    10 ноября 2026, 22:53 • Новости дня
    ЕК решила предложить странам ЕС взять новый заем для Украины на 45 млрд евро

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис сообщил, что Европейская комиссия планирует предложить государствам Евросоюза взять дополнительный заем на 45 млрд евро для покрытия военных нужд Украины в 2027 году.

    Европейская комиссия рассматривает возможность дополнительного финансирования Киева помимо уже одобренного кредита на 90 млрд евро. Ожидается, что средства будут привлечены за счет нового совместного займа стран объединения, передает ТАСС.

    «Новый заем – это явно одна из главных возможностей, которую ЕК оценивает и изучает», – заявил Домбровскис на полях встречи министров экономики и финансов ЕС в Брюсселе. Он выразил сдержанный оптимизм относительно предоставления дополнительных средств сверх уже обещанной суммы.

    Общая нехватка финансирования Украины на 2027 год оценивается в 70 млрд евро. Еврокомиссия рассчитывает привлечь недостающие 25 млрд евро при поддержке Великобритании, Канады, Норвегии и Японии.

    Первоначальная программа помощи Киеву на 90 млрд евро была утверждена в декабре 2025 года после провала плана по экспроприации российских активов. Инициатива получила в Брюсселе название «репарационного кредита», предполагающего возврат средств Украиной только в случае получения полных выплат от России. Отмечается, что новый заем увеличит задолженность Евросоюза по этой программе в полтора раза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Евросоюзу предрекли привлечение совместных кредитов для помощи Украине из-за нехватки доходов от российских активов.

    Брюссель запросил у стран-союзников дополнительные средства для покрытия финансовых потребностей Киева.

    В прошлом месяце Европейская комиссия предложила одобрить выделение украинской стороне 45 млрд евро кредита.

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    10 ноября 2026, 21:10 • Новости дня
    Турецкий эксперт констатировал провал санкционной политики Запада против России

    Турецкий историк Коджабыйык констатировал провал антироссийских санкций

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    План западных стран по нанесению критического ущерба России с помощью санкций провалился, обернувшись политическим и экономическим кризисом для самого Евросоюза, заявил доктор исторических наук Мехмет Онур Коджабыйык.

    Как говорится в статье историка для Aydinlik, западные страны надеялись нанести непоправимый урон российской экономике с помощью рестрикций, однако эти расчеты не оправдались, передает ТАСС.

    В западных столицах ожидали, что Россия окажется под сильным давлением, ее экономика, условия жизни ухудшатся, социальное недовольство усилится и произойдет политический коллапс.

    «Спустя более чем четыре года ситуация показала, что этот расчет не принес результатов. Санкции, введенные против России, имели экономические последствия, однако ожидаемого политического развала не произошло. Напротив, сотни тысяч людей выходят на улицы Парижа, немецкая молодежь обсуждает планы социальных расходов и военной службы, а в Польше высший судебный орган государства находится в центре политического конфликта», – отметил Коджабыйык.

    По его словам, давление было воспринято в России не просто как экономическая проблема, а как вопрос национального суверенитета и безопасности. В ответ Москва перенаправила торговые пути, укрепила связи с Азией и разработала альтернативы финансовым механизмам Запада.

    Историк добавил, что европейские страны сами лишили себя экономических выгод, отказавшись от российских энергоносителей. Поиск новой инфраструктуры потребовал значительных издержек, а высокие цены на ресурсы ударили по конкурентоспособности европейской промышленности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава МИД России Сергей Лавров заявил о триллионных убытках европейской экономики из-за антироссийских санкций.

    В понедельник власти Канады расширили санкционный список в отношении России.

    Политолог Павел Данилин назвал провал попыток изоляции страны результатом стратегии президента Владимира Путина.

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    10 ноября 2026, 21:59 • Новости дня
    Глава Евросовета призвал Мерца не блокировать бюджет ЕС из-за Украины

    Reuters: Кошта попросил Мерца не блокировать бюджет ЕС из-за помощи Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта попытался убедить канцлера Германии Фридриха Мерца не блокировать дискуссию по семилетнему бюджету объединения из-за вопросов финансирования Украины.

    Глава Евросовета в ответном письме пообещал рассмотреть обе проблемы на саммите сообщества в конце ноября, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. «Мы обсудим эту проблему на специальном заседании Евросовета 26–27 ноября, на повестке дня которого два пункта – многолетний бюджет ЕС и финансовые потребности Украины на 2027 год», – написал Кошта.

    Председатель Европейского совета отметил, что до этого Еврокомиссия представит новые предложения по поддержке Киева. Кошта фактически попросил Мерца не увязывать эти две темы, поскольку подобный шаг сделает задачу поиска компромисса по европейскому бюджету практически невыполнимой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник немецкий канцлер Фридрих Мерц предупредил о готовности заблокировать семилетний бюджет Евросоюза в случае отказа стран объединения финансировать Украину.

    Во вторник канцлер Германии призвал включить вопрос поддержки Киева в повестку неформального саммита сообщества.

    Позже премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал угрозы Берлина типичным шантажом.

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    11 ноября 2026, 18:19 • Новости дня
    Европейский эксперт счел невозможным вступление Украины в ЕС в ближайшие 10 лет

    Reuters: Дипломаты исключили вступление Украины в Евросоюз в ближайшие 10 лет

    Европейский эксперт счел невозможным вступление Украины в ЕС в ближайшие 10 лет
    @ Artur Widak/Zuma/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина вряд ли станет членом Европейского союза в ближайшие десять лет из-за скептического настроя европейских политиков, заявил председатель аналитического центра «Европейская инициатива стабильности» Джеральд Кнаус.

    Глава аналитического центра указал на низкие шансы Киева присоединиться к европейскому блоку в обозримом будущем, опираясь на беседы с официальными лицами, пишет Reuters.

    «Когда вы осматриваетесь вокруг, вы понимаете, что во многих странах политики не ожидают, что Украина присоединится к ЕС через 10 лет», – сказал Кнаус. При этом он предупредил, что сигналы о несерьезном отношении к интеграции страны могут оказать на нее деморализующее воздействие.

    Вступление в сообщество остается важной целью для украинских властей, однако европейские дипломаты и чиновники в частном порядке проявляют большую осторожность, отмечается в материале. Более десятка собеседников агентства указали на серьезные препятствия, которые сторонам придется преодолеть до возможного расширения объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Европейская комиссия разработала новый план присоединения Киева к Евросоюзу.

    Летом Служба внешней разведки сообщила об отказе европейского блока от реальной интеграции Украины из-за высоких экономических рисков.

    В июле немецкие СМИ допустили отсрочку вступления страны в сообщество до 2035 года.

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    11 ноября 2026, 00:54 • Новости дня
    Девочка в Краснодаре выпала из окна школы

    Tекст: Антон Антонов

    Ученицу школы № 73 госпитализировали после падения из окна учебного заведения, следует из сообщений в соцсетях и Муниципального центра управления Краснодара.

    В социальных сетях появлялись сообщения, что школьница выпала из окна во время перемены во вторую смену, передает ТАСС.

    «По информации департамента образования, в школе действительно произошел несчастный случай. Девочка жива и находится в медицинском учреждении. Родители находятся рядом с ребенком», – сообщает МЦУ в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Ульяновске правоохранительные органы начали проверку после падения ребенка из окна восьмого этажа.

    В поселке Фролы Пермского края восьмиклассника после падения из окна школьного здания во время перемены госпитализировали в медицинское учреждение.

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    11 ноября 2026, 10:09 • Новости дня
    Грузия отказалась от участия в саммите в Брюсселе из-за формата приглашения

    Глава МИД Грузии Бочоришвили объявила о пропуске саммита в Брюсселе

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузия намерена не отправлять представителя в Брюссель 16 ноября на саммит министров иностранных дел по «Срединному коридору» из-за приглашения прислать делегацию на пониженном уровне, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы готовы участвовать во всех обсуждениях только на соответствующем уровне проводимых мероприятий», – заявила министр иностранных дел Мака Бочоришвили.

    Она сказала, что «эту позицию Грузия озвучивала неоднократно, и ее хорошо знают в Еврокомиссии».

    «Если там желают включить Грузию в диалог по важным вопросам, особенно по связуемости, то знают, что должны сделать – пригласить из Грузии соответствующих лиц», – сказала Мака Бочоришвили.

    По ее словам, Брюссель, обвиняющий Грузию в якобы «откате от демократии», использует все возможные инструменты против Тбилиси.

    «Например, я неоднократно встречалась с коллегами так, чтобы это не попадало на фото. Это вызывает улыбку, – сказала она. – Это несерьезно, нам нужно достойное партнерство, навредить репутации страны и ее достоинству мы не дадим».

    Министерская встреча по Черноморскому региону, Южному Кавказу и Центральной Азии состоится в Брюсселе 16 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о директивах Брюсселя о недопустимости двусторонних контактов стран ЕС с Тбилиси.

    Ранее на неделе председатель комитета парламента по евроинтеграции Леван Махашвили сообщил о росте числа недовольных политикой бойкота европейских стран.

    Также отказ Евросоюза пригласить официальных представителей республики на саммит по расширению назвали «детским поведением».

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    11 ноября 2026, 04:09 • Новости дня
    Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии после пожара в Хабаровском крае

    Tекст: Антон Антонов

    Дети попали в больницу с отравлением угарным газом после пожара в Хабаровском крае, один ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили в региональной прокуратуре.

    «Дети получили лёгкое отравление угарным газом и госпитализированы в районную больницу. Ребенок 2023 года рождения в тяжелом состоянии доставлен в детскую краевую больницу», – сообщило ведомство в «Максе».

    На место происшествия для координации действий специальных служб и правоохранительных органов выехал прокурор района имени Лазо Никита Кобзарь.

    Надзорное ведомство организовало проверку работы органов системы профилактики безнадзорности и соблюдения требований пожарной безопасности местными властями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду главк МЧС по Хабаровскому краю сообщил о госпитализации шестерых детей после пожара в жилом доме в селе Новостройка.

    Дети были оставлены дома без присмотра.

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    10 ноября 2026, 21:28 • Новости дня
    Полиция Польши задержала девять человек за одобрение теракта в Кракове

    Tекст: Вера Басилая

    Польская полиция задержала девять человек, выражавших одобрение теракту в Кракове в интернете, заявил заместитель министра внутренних дел и администрации страны Чеслав Мрочек.

    «У нас уже девять случаев… таких лиц, которые одобряли краковское преступление или заявляли о каком-то подражании. Девять человек уже задержаны», – цитирует замминистра РИА «Новости».

    Мрочек предостерег пользователей сети от шуток на тему теракта. По его словам, правоохранительные органы все эффективнее выявляют подобные угрозы и публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник полиция Польши задержала пятерых возможных последователей краковского террориста.

    Прокуратура Польши продолжила расследование дела о теракте в Кракове, несмотря на смерть стрелявшего мужчины до предъявления официальных обвинений.

    В воскресенье премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил обнаружение еще трех тел в доме устроившего стрельбу в Кракове.

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    11 ноября 2026, 10:01 • Новости дня
    Лондон отказался подчинять свой финансовый сектор правилам Евросоюза

    Bloomberg: Правительство Британии отвергло финансовые стандарты Евросоюза

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кабинет министров премьера Великобритании Энди Бернема отверг идею автоматического согласования правил оказания финансовых услуг с нормами Евросоюза, сообщили СМИ.

    Британские власти намерены сохранить независимость лондонского Сити и не хотят применять механизм, при котором страна вынуждена автоматически следовать европейским нормативным актам, пишет Bloomberg.

    Лейбористское правительство ведет переговоры об укреплении связей с Брюсселем в сельском хозяйстве и энергетике. Однако переговорщики назвали распространение этих требований на финансовые услуги красной линией, которую страна пересекать не готова.

    Представители отрасли поддерживают отказ от европейских норм. В организациях The CityUK и UK Finance подчеркнули, что банковскому сектору необходима гибкость для оперативного реагирования на рыночные риски. После выхода из блока британские компании добились отмены ограничений на выплату бонусов и не желают вновь подчиняться чужим приоритетам.

    Директор аналитического центра UK in a Changing Europe Ананд Менон отметил, что отказ от правил исключает для Великобритании так называемый норвежский вариант сотрудничества с единым рынком. Аналитик предположил, что Бернем рассматривает индивидуальное соглашение по швейцарскому образцу или полное возвращение в состав Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер-министр Великобритании Энди Бернем допустил возвращение страны к принципу свободного передвижения с Евросоюзом.

    В сентябре глава правительства заявил о возможности возвращения страны в европейский блок.

    Летом британский кабинет министров категорически исключил перспективу присоединения Соединенного Королевства к единому рынку и таможенному союзу.

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