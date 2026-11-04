Евросоюз запросил у союзников новые средства для Украины

Politico: ЕС попросил союзников покрыть потребности Украины на 70 млрд евро

Tекст: Алексей Дегтярёв

Брюссель хочет, чтобы партнеры за пределами объединения внесли свой вклад в финансирование Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

Украина заявила о потребности в дополнительных 70 млрд евро в 2027 году сверх уже согласованного кредита на 90 млрд евро.

Между Евросоюзом и Канадой возникла путаница относительно назначения обещанных Оттавой 500 млн евро. Канадские власти представили эти средства как первоначальный взнос в европейскую кредитную программу. Однако в Брюсселе подчеркнули, что эти деньги предназначены для покрытия дополнительного дефицита украинского бюджета, а для участия в кредитной программе Канаде необходимо отдельно согласовать условия финансирования.

В Еврокомиссии приветствовали решение Канады, но дали понять об ожидании дополнительных взносов от международных партнеров. Новое предложение по финансированию Украины планируется подготовить к саммиту 26 ноября, где будут обсуждаться долгосрочный бюджет объединения и потребности Киева.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Европейская комиссия предложила одобрить выделение Украине 45 млрд евро в 2027 году.

Министр финансов Британии Джон Хили заявил о решении выделить более 13,2 млрд долларов дополнительной помощи Киеву.

В прошлом месяце премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил о вероятном достижении совокупного объема финансовой поддержки Украины от Евросоюза отметки в 520 млрд евро к 2027 году.