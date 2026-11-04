Темнокожая женщина впервые победила на выборах губернатора в США

Демократка Боттомс стала первой темнокожей женщиной-губернатором в США

Tекст: Мария Иванова

Боттомс победила на выборах губернатора штата Джорджия, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press. Ранее губернаторами американских штатов становились только трое темнокожих политиков-мужчин.

Боттомс также стала первым демократом, одержавшим победу на выборах губернатора Джорджии с 1998 года. Она обошла кандидата от республиканцев миллиардера Рика Джексона, вложившего в свою предвыборную кампанию более 200 млн долларов личных средств. Отмечается, что его расходы существенно превысили траты соперницы.

«Независимо от того, за кого вы сегодня проголосовали, я буду губернатором всех жителей Джорджии», – заявила Боттомс сторонникам в Атланте.

Она займет пост республиканца Брайана Кемпа, который не мог выдвигаться на третий срок по закону.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп заявил о готовности признать итоги промежуточных выборов в Конгресс.

Во вторник в администрации американского президента атмосферу в день выборов назвали осторожно оптимистичной.

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал промежуточные выборы в США внутренним делом страны.