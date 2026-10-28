Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
Норвежский суд оставил в силе арест российского судна «Профессор Молчанов»
Суд в Норвегии оставил в силе арест российского судна «Профессор Молчанов»
Норвежский суд отклонил жалобу треста «Арктикуголь» и оставил в силе решение об аресте российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов».
Суд в Норвегии оставил в силе арест российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов», пишет РИА «Новости». «Жалоба треста «Арктикуголь» на исполнительный арест и требование о последующем устном разбирательстве отклоняются», – говорится в решении.
Судно было арестовано на Шпицбергене в Норвегии 2 сентября по решению суда в рамках иска украинской компании «Нафтогаз». Дополнительные слушания по делу прошли в норвежском суде Норд-Тромса и Сеньи, который выносил решение об аресте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посольство России сообщило о возможных сроках оглашения решения норвежским судом по делу об аресте научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов».
В середине месяца суд в Норвегии отложил принудительную продажу российского судна.
Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков подтвердил начало судебного разбирательства из-за ареста судна «Профессор Молчанов».