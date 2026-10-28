Путин заявил об интересе России к панафриканскому рейтинговому агентству

Tекст: Тимур Шайдуллин

На встрече с руководителями региональных организаций Африки Путин сообщил, что финансовые организации России хотят сотрудничать со сформированным в этом месяце в рамках Африканского союза новым рейтинговым агентством, передает РИА «Новости».

Российский лидер также отметил полезность взаимодействия между российскими банками и панафриканской платежно-расчетной системой. По его словам, недавно стартовали отраслевые диалоги ведомств России с комиссариатами Афросоюза.

Кроме того, Россия намерена продолжать координацию с объединением по вопросам внешней политики, включая разрешение кризисов и обеспечение безопасности, добавил глава государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин провел встречу с руководителями ведущих региональных организаций Африки.

На выставке для лидеров стран Черного континента Путин призвал увеличивать российский туристический поток в страны Африки.

Председатель Афросоюза и президент Бурунди Эварист Ндайишимийе обратился к Владимиру Путину как к брату.