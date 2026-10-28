Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
Путин заявил об интересе России к панафриканскому рейтинговому агентству
Российские финансовые структуры заинтересованы в установлении контактов с новым общеафриканским кредитным рейтинговым агентством, заявил президент Владимир Путин.
На встрече с руководителями региональных организаций Африки Путин сообщил, что финансовые организации России хотят сотрудничать со сформированным в этом месяце в рамках Африканского союза новым рейтинговым агентством, передает РИА «Новости».
Российский лидер также отметил полезность взаимодействия между российскими банками и панафриканской платежно-расчетной системой. По его словам, недавно стартовали отраслевые диалоги ведомств России с комиссариатами Афросоюза.
Кроме того, Россия намерена продолжать координацию с объединением по вопросам внешней политики, включая разрешение кризисов и обеспечение безопасности, добавил глава государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин провел встречу с руководителями ведущих региональных организаций Африки.
На выставке для лидеров стран Черного континента Путин призвал увеличивать российский туристический поток в страны Африки.
Председатель Афросоюза и президент Бурунди Эварист Ндайишимийе обратился к Владимиру Путину как к брату.