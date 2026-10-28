Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
В Раде призвали уволить языкового омбудсмена за слова о русскоязычных пациентах
В Верховной раде Украины призвали уволить языкового омбудсмена Елену Ивановскую из-за ее слов о праве врачей отказывать в медицинской помощи русскоязычным пациентам.
Лидер депутатской группы «Платформа за жизнь и мир» Юрий Бойко назвал высказывания Ивановской недопустимыми, передает ТАСС. «Я считаю, что это провокация, направленная на разжигание вражды в обществе. Такие заявления недопустимы для чиновников. Таким чиновникам не место на работе», – заявил Бойко.
Ранее депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский назвал слова омбудсмена «расовой теорией нацистов».
Ранее Ивановская сообщила о праве украинских врачей не лечить русскоязычных пациентов.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала расчеловечиванием слова языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской о праве врачей отказывать в помощи пациентам без знания украинского языка.
До этого Захарова расценила заявление Ивановской как нацизм.