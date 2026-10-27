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    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Грядки умеют ждать

    Связывать занятие садом-огородом с возрастом общепринято, но не вполне верно. А как тогда быть с дачниками-зумерами? Но ведь они есть, а уж увидеть миллениала на огороде – проще простого. Видимо, зов огорода притягателен для людей разных поколений, потому что с ним ассоциируются правильные ценности.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Протесты в Европе – следствие завышенных ожиданий

    Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

    17 комментариев
    27 октября 2026, 10:45 • Новости дня

    Захарова назвала нацизмом слова омбудсмена Украины о русскоязычных

    Захарова сочла нацизмом слова омбудсмена Украины о русскоязычных пациентах

    Tекст: Мария Иванова

    Заявление языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской о неоказании медицинской помощи русскоязычным является нацизмом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Вот это и есть нацизм», – указала Захарова, комментируя слова омбудсмена, передает ТАСС.

    Ранее языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявила, что украинские врачи имеют право отказывать в медицинской помощи пациентам, говорящим по-русски.

    В воскресенье она официально обратилась в главный офис Google из-за того, что поисковик выдает результаты на русском языке.

    В марте официальный представитель МИД России Мария Захарова резко осудила заявление Ивановской, назвав выпад против русского языка проявлением нацизма и глупости.

    27 октября 2026, 09:19 • Новости дня
    Южный мост в Киеве поражен в результате массированного удара ВС России
    Южный мост в Киеве поражен в результате массированного удара ВС России
    @ Christophe Gateau/dpa/Picture Alliance/Reuters Connect

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, киевскому Южному мосту и морскому судну с военными грузами, заявило Министерство обороны.

    Удар наносился высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам инфраструктуры в Киеве, логистическому центру в Харьковской области и морским судам, указало ведомство в Max.

    В Киеве поражены промышленное предприятие и две мастерские по сборке и хранению ударных и разведывательных дронов большой и средней дальности, в том числе аппаратов компаний «Оаклайн» и «Файер Поинт».

    Кроме того, удар нанесен по Южному автожелезнодорожному мосту, который использовался для транзита военных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом.

    В Харьковской области уничтожен разгрузочно-таможенный терминал компании «Региональный логистический центр», где хранились грузы двойного назначения и беспилотники для нужд украинской армии. Также на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Черноморск Одесской области военное имущество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российские военные поразили логистические центры, объекты энергетики и порты Украины. На прошлой неделе Министерство обороны сообщило об ударах по двум электроподстанциям и сухогрузам с оружием. В начале месяца Вооруженные силы России атаковали вантовый автожелезнодорожный Южный мост в Киеве.

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    26 октября 2026, 21:00 • Новости дня
    На Украине начали подготовку городов к круговой обороне
    На Украине начали подготовку городов к круговой обороне
    @ Marianna Kotyk/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о строительстве полосы инженерных заграждений для организации круговой обороны городов.

    Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о мерах по развитию полосы инженерных заграждений, передает ТАСС. Соответствующий документ опубликован на сайте украинского лидера.

    Текст самого решения СНБО доступен исключительно для служебного пользования, подробности инициативы не разглашаются.

    Указ вступает в силу со дня опубликования. Контроль за исполнением решения возложен на секретаря СНБО Игоря Клименко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной украинские СМИ сообщили об организации оборонительных рубежей в Волынской области.

    Администрации Киевской области получили указание приступить к круговой обороне населенных пунктов.

    В прошлом году Владимир Зеленский решил открыть центры военной подготовки гражданских лиц в каждом регионе Украины.

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    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    26 октября 2026, 12:56 • Новости дня
    Иран сообщил о размещении украинских БПЛА в сопредельных странах

    МИД Ирана: Киев разместил беспилотники в соседних с республикой странах

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ирана отслеживают ситуацию у своих границ на фоне данных о размещении украинских беспилотников в сопредельных странах, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    Багаи заявил, что Тегеран контролирует обстановку на государственных границах после появления информации о переброске украинских дронов в сопредельные государства, передает РИА «Новости».

    «Те, кто должен внимательно следить за ситуацией, могу заверить, следят и продолжат следить за ней и примут необходимые меры для защиты страны и отражения любых угроз», – заявил Багаи.

    Ранее агентство Tasnim со ссылкой на источник в органах безопасности проинформировало, что Украина разместила тысячи боевых беспилотников в странах, соседствующих с Исламской республикой. В качестве одной из зон дислокации аппаратов назывался Иракский Курдистан.

    По данным издания, украинские военные занимались в этом регионе обучением членов антииранских группировок управлению дронами и организации диверсий. В Тегеране расценивают подобные действия Киева как элемент враждебной политики со стороны стран Европы и НАТО.

    Ранее первый вице-президент Ирана Мохаммад-Реза Ареф заявил о необходимости пресекать попытки Украины создать проблемы в отношениях Москвы и Тегерана.

    Напомним, в марте Киев обсудил с США и странами Персидского залива создание системы акустического обнаружения беспилотников на Ближнем Востоке.

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    26 октября 2026, 17:12 • Новости дня
    Украинская компания Fire Point начала использовать сало при сборке дронов

    Украинская Fire Point применила сало для защиты дронов от морозов

    Украинская компания Fire Point начала использовать сало при сборке дронов
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинское предприятие Fire Point решило использовать сало при производстве беспилотных летательных аппаратов для защиты комплектующих от воздействия сильных холодов.

    Производитель беспилотников начал наносить на чувствительные компоненты слой жира, чтобы уберечь аппараты от воздействия низких температур, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Fire Point в соцсетях.

    «Неожиданный нюанс в ракетостроении? Лучшее решение – не всегда самое сложное. Иногда это сало. При температуре около минус 20 холод может заморозить камеры и кабели дрона и ускорить разрядку аккумуляторов», – говорится в сообщении.

    В компании пояснили, что нанесение слоя сала является простым решением, которое позволяет надежно защитить уязвимые детали дрона от переохлаждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца пророссийское подполье сообщило об уничтожении объектов компании Fire Point благодаря переданным украинскими гражданами координатам.

    Летом Министерство обороны отчиталось о поражении киевского завода этого предприятия.

    В июне руководитель Fire Point Денис Штилерман заявил о способности украинской промышленности быстро создать ядерное оружие.

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    26 октября 2026, 23:15 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил о повреждении ТЭЦ-6 в Киеве

    Военный эксперт Рожин сообщил о повреждении ТЭЦ-6 в Киеве

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне воздушной тревоги в Киеве прозвучали взрывы, после чего военный аналитик и эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщил, что в столице Украины поражена различная инфраструктура.

    «В Киеве более десяти ракетных прилетов по различной инфраструктуре. Сейчас идет атака реактивных дронов. Среди прочего поражена ТЭЦ-6», – написал он в Max.

    До этого украинский телеканал «Общественное» сообщал о взрывах на фоне воздушной тревоги. «В Киеве были слышны взрывы», – приводит РИА «Новости» сообщение телеканала. О сигнале воздушной тревоги в Киеве говорят и данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 октября взрыв привел к отключению электроэнергии в одном из районов Винницкой области. Взрывы прогремели в Киеве и других городах Украины в воскресенье.

    Эксперт Рожин заявил, что беспилотники «Герань» поразили подстанцию в Черновицкой области.

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    26 октября 2026, 17:53 • Новости дня
    Минобороны раскрыло детали освобождения Общего в Запорожской области

    Минобороны: При освобождении Общего зачищено до 200 зданий и уничтожена рота ВСУ

    Минобороны раскрыло детали освобождения Общего в Запорожской области
    @ Минобороны России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Штурмовые подразделения группировки «Восток» зачистили до 200 строений и уничтожили до роты личного состава ВСУ при освобождении населенного пункта Общее в Запорожской области, сообщило Минобороны.

    «В ходе боев штурмовые группы зачистили до 200 строений. Потери противника составили до роты живой силы. Уничтожены 16 боевых бронированных машин, 21 автомобиль, 14 наземных роботизированных комплексов и более 56 тяжелых гексакоптеров типа «Баба-яга», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

    На подступах к населенному пункту ВСУ подготовили систему инженерных заграждений, замаскированные блиндажи и огневые точки, а также заминировали подходы к своим позициям. Противник пытался сдерживать штурмовые группы FPV-дронами и тяжелыми гексакоптерами. Особую сложность представляли скрытые укрытия в разрушенных зданиях, замаскированные ходы и датчики движения.

    Во время наступления российские войска продвинулись более чем на 5 км, форсировали реку Соленая и взяли под контроль район обороны площадью свыше 12 кв. км. Освобождение Общего расширило зону контроля группировки «Восток» и создало условия для дальнейшего продвижения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минобороны сообщило об освобождении Общего подразделениями группировки «Восток».

    В пятницу военный эксперт Андрей Марочко сообщил о высоких темпах наступления российских военных в Запорожской области.

    В четверг операторы ударных БПЛА группировки «Восток» уничтожили наземные роботизированные комплексы и склады противника в регионе.

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    27 октября 2026, 04:04 • Новости дня
    Минобороны объявило о начале режима тишины для гуманитарной операции в Алешках

    Минобороны: ВС России прекратили огонь для гумоперации в Алешках

    Минобороны объявило о начале режима тишины для гуманитарной операции в Алешках
    @ 34th Separate Marine Brigade "Borysfen"/Handout/REUTERS

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские войска прекратили огонь на херсонском направлении и ввели режим тишины ради гуманитарной операции в Алешках, сообщило Министерство обороны.

    «В связи с подготовкой к проведению гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки Херсонской области, Вооруженными Силами Российской Федерации прекращен огонь на херсонском направлении и введен режим тишины с четырех часов 00 минут мск 27 октября 2026 года», – сообщает Минобороны в Max-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оборонное ведомство 26 октября сообщило о ежедневном разминировании путей к Алешкам.

    В воскресенье уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обсудила с властями Херсонской области гуманитарную миссию в населенном пункте.

    Тогда же она заявила о договоренности России и Украины установить режим тишины в Алешках одновременно.

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    26 октября 2026, 15:30 • Новости дня
    На Украине предложили отправить депутатов Рады на фронт на год

    Tекст: Ольга Иванова

    Основатель украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская предложила отправить более 400 депутатов Верховной рады минимум на год в зону боевых действий.

    С инициативой об отправке парламентариев в ряды Вооруженных сил Украины волонтер выступила в понедельник, передает ТАСС со ссылкой на издание «Новости Украины». «Более 400 депутатов Верховной рады могут пойти на фронт, хотя бы на год. Война может затянуться», – заявила Берлинская.

    Волонтер пояснила, что военная служба должна быть справедливой и поочередной для всех граждан. По ее убеждению, нельзя постоянно возлагать бремя участия в конфликте на одних и тех же людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил о введении мобилизационных планов для предприятий.

    В тот же день глава правительства сообщил об отмене стопроцентного бронирования от призыва для работников энергетической отрасли и оборонно-промышленного комплекса.

    В прошлом месяце директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал о прогнозах европейских спецслужб об исчерпании мобилизационного ресурса украинских войск.

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    27 октября 2026, 09:01 • Новости дня
    Глава МИД Украины раскритиковал возможное назначение Орбана генсеком ООН

    Глава МИД Украины Сибига обвинил Орбана в шантаже на фоне слухов о посте в ООН

    Глава МИД Украины раскритиковал возможное назначение Орбана генсеком ООН
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подверг критике бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за слухов о возможном выдвижении политика на пост генерального секретаря ООН.

    Сибига выразил недовольство перспективой назначения Виктора Орбана на должность генерального секретаря Организации Объединенных Наций, передают «Вести».

    «Уверен, что Виктор Орбан на посту генсека ООН смог бы найти применение своим виртуозным навыкам вето и шантажа – тем самым, что он годами оттачивал, срывая принятие важных решений в Евросоюзе», – заявил Андрей Сибига.

    Также министр напомнил о ситуации на саммите Евросоюза в декабре 2023 года. Тогда канцлер Германии Олаф Шольц предложил Орбану выйти за кофе для согласования остальными лидерами ЕС начала переговоров о вступлении Украины в объединение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американская администрация предложила Виктору Орбану принять участие в борьбе за пост генерального секретаря ООН.

    Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак передал право решения о выдвижении бывшего венгерского премьера на усмотрение стран организации.

    Замглавы МИД Александр Алимов допустил техническую возможность для выдвижения Орбана.

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    26 октября 2026, 21:26 • Новости дня
    Захарова обвинила Киев в стремлении создать зону заражения на ЗАЭС

    Захарова: Зеленский ударами по ЗАЭС хочет создать зону радиационного заражения

    Tекст: Денис Тельманов

    Цель Владимира Зеленского при ударах по Запорожской АЭС состоит в увеличении числа жертв и создании зоны радиационного заражения, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Подобные преступные действия наглядно демонстрируют, что единственная истинная задача Зеленского и его хунты – приумножить количество жертв и создать безжизненную зону радиационного заражения на Запорожье», – говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил о попытках украинских войск устроить экономическую блокаду станции.

    В среду пресс-служба ЗАЭС сообщила о гибели водителя автобуса в результате атаки дрона.

    Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина назвала этот удар угрозой ядерной безопасности.

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    27 октября 2026, 06:14 • Новости дня
    Каллас заявила об ожидании «жестокой зимы» для Украины

    Каллас заявила о «жестокой зиме» для Украины

    Каллас заявила об ожидании «жестокой зимы» для Украины
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас и министры обороны стран Европы заявили о необходимости продолжать поддержку Киева, которому предстоит суровая зима в ожидании неблизкого мира.

    Высшие министры обороны Европы и представители ЕС заявили, что Украине предстоит пережить трудные месяцы, настаивая на том, что они должны продолжать поддерживать Киев, несмотря на предложение США начать переговоры с Россией, пишет Politico.

    «Новый дипломатический импульс налицо, но также ясно, что действия [президента России Владимира] Путина говорят о другом», – заявила Каллас на пресс-конференции в Париже по итогам встречи министров обороны Франции, Британии, Германии, Польши и Италии.

    По ее словам, Киев ожидает «жестокая зима», а «надежды на скорый мир нет».

    Глава Минобороны Германии Борис Писториус отметил отсутствие результатов у желающих вести переговоры с Москвой. Британский представитель Уэс Стритинг призвал осознавать исходящую от России угрозу.

    Встреча европейских министров прошла на фоне усилий Вашингтона по организации урегулирования на Украине. На прошлой неделе спецпосланник США Стив Уиткофф заявил о намерении предложить прямой диалог между лидерами России, США и Украины для достижения прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал условие для переговорщика от ЕС. Замглавы МИД Александр Грушко указал на фактическое самоисключение Европы из возможных переговоров с Москвой из-за выдвигаемых условий.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил об отказе Евросоюза мешать мирным инициативам США по украинскому кризису.

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    27 октября 2026, 08:07 • Новости дня
    Российские войска нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
    Российские войска нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщило Министерство обороны.

    Удар был нанесен по предприятиям, которые производят и хранят крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты большой и средней дальности, указало ведомство в Max.

    Также поражены объекты транспортной инфраструктуры в Киеве, логистический центр в Харьковской области и морские суда, используемые в интересах ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о повреждении инфраструктуры метрополитена и Южного моста в Киеве.

    В понедельник российские беспилотники нанесли удары по объектам энергетики Украины и электроподстанции в Харькове.

    Российские военные поразили логистические центры, порты страны и доставлявший военное имущество сухогруз.

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    27 октября 2026, 10:25 • Новости дня
    Директор Института Гете на Украине сделал фото с бойцами «Азова»

    Junge Welt: Директор Института Гете на Украине сделал фото с бойцами «Азова»

    Tекст: Игорь Иножарский

    Директор Гете-Института на Украине Якоб Рачек сфотографировался с бойцами Вооруженных сил Украины из подразделения «Азов» на книжной ярмарке во Франкфурте, в самом институте оправдали произошедшее поддержкой культурного обмена.

    Во время книжной ярмарки во Франкфурте Якоб Рачек, директор Института Гете на Украине, позировал для группового фото с Мариной Мирзаевой и Александром Иванцовым, представляющими 3-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ, пишет Junge Welt. На фото они держат флаг с символикой, напоминающей вольфсангель («волчий крюк»), используемой подразделением «Азов».

    Фотография, набравшая более 80 лайков, была опубликована в официальном Instagram-аккаунте Института Гете на Украине, однако позже удалена.

    В пресс-службе Института Гете в ответ на запрос издания пояснили, что Марина Мирзаева присутствовала на ярмарке как «автор в рамках программы Украинского института книги». Представитель института также добавила: «Институт Гете выступает за демократические ценности, культурный обмен и открытый общественный диалог».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник основатель украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская предложила отправить более 400 депутатов Верховной рады в зону боевых действий. Германия решила закупить разработанные на Украине крылатые ракеты. На прошлой неделе сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила о поддержке дальнейшей помощи Киеву лишь около 10% немцев.

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    26 октября 2026, 22:14 • Новости дня
    Россия отвергла выводы независимой комиссии ООН по Украине

    Постпредство России при ООН не признало доклад комиссии по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Постоянное представительство России при ООН заявило об отказе признать мандат и выводы Независимой международной комиссии организации по расследованию событий на Украине из-за использования фальсифицированных данных.

    Поводом для реакции послужил представленный Генеральной Ассамблее ООН доклад комиссии, в котором содержатся обвинения в адрес Москвы, передает ТАСС.

    «Россия не признает мандат этой комиссии, созданной голосованной резолюцией политизированного органа – Совета ООН по правам человека. Свои выводы комиссия базирует на фальсифицированных данных, предоставляемых украинскими властями через присутствие Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в Киеве», – отметили в российском постпредстве.

    Российские дипломаты подчеркнули потерю нейтральности представительством УВКПЧ. По их словам, структура превратилась в инстанцию для легитимизации инсинуаций в адрес России, притом что преступления Вооруженных сил Украины полностью игнорируются.

    В постпредстве отметили, что существование и деятельность подобной комиссии свидетельствуют о кризисных явлениях в работе всемирной организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил о финансировании западными спонсорами Наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине. В начале октября посол Мирошник указал на отказ сотрудников УВКПЧ посещать места ударов Вооруженных сил Украины.

    При этом в 2025 году десятки стран в Совете ООН по правам человека отказались поддержать продление мандата комиссии по расследованию украинских событий.

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    26 октября 2026, 16:48 • Новости дня
    МИД заявил о серьезных усилиях США по поиску формулы мира на Украине

    Замглавы МИД Грушко: США ищут формулу долгого мира на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты прилагают значительные усилия для выработки формулы долгосрочного урегулирования конфликта на Украине, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

    «(Администрация США) прилагает серьезные усилия, чтобы была найдена формула урегулирования, причем такая, которая обеспечивала бы надежный мир на долгие годы вперед», – приводит слова Грушко РИА «Новости».

    Таким образом дипломат прокомментировал различие подходов к украинскому урегулированию между Соединенными Штатами и Европейским союзом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье спикер палаты представителей Майк Джонсон сообщил о планах США провести трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил о фактическом исключении Европы из возможных переговоров с Москвой из-за выдвинутых Евросоюзом условий.

    В субботу Грушко назвал непринципиальной личность европейского переговорщика по урегулированию конфликта на Украине.

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    Власти Италии испугались одного генерала

    В Италии гремит громкий феминистский скандал, которые многие считают частью предвыборной кампании. В центре внимания - генерал Роберто Ваначчи, которого обвиняют в работе на Россию, а также в сексизме и мачизме. И действительно, как минимум одну женщину он планирует «подсидеть» – премьер-министра Джорджу Мелони. Получится ли? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

      К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

    • Украина опозорилась перед Китаем

      На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

    • Во Франции репетируют свержение Ле Пен

      В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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