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Захарова назвала нацизмом слова омбудсмена Украины о русскоязычных
Захарова сочла нацизмом слова омбудсмена Украины о русскоязычных пациентах
Заявление языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской о неоказании медицинской помощи русскоязычным является нацизмом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Вот это и есть нацизм», – указала Захарова, комментируя слова омбудсмена, передает ТАСС.
Ранее языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявила, что украинские врачи имеют право отказывать в медицинской помощи пациентам, говорящим по-русски.
В воскресенье она официально обратилась в главный офис Google из-за того, что поисковик выдает результаты на русском языке.
В марте официальный представитель МИД России Мария Захарова резко осудила заявление Ивановской, назвав выпад против русского языка проявлением нацизма и глупости.