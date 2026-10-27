Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.0 комментариев
Супермаркет в Новой Каховке поврежден при атаке дрона ВСУ
Супермаркет в Новой Каховке получил повреждения из-за атаки украинского дрона
В Новой Каховке Херсонской области в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины поврежден супермаркет, сообщил исполняющий обязанности главы Новокаховского городского округа Владимир Оганесов.
«В результате атаки БПЛА в городе Новая Каховка поврежден функционирующий супермаркет», – заявил Оганесов ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее местные власти сообщили о разрушении последнего строительного магазина в Каховке в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника.
Также Оганесов заявил о повреждении продуктового магазина в Новой Каховке из-за атаки украинского беспилотника.
Кроме того, уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев сообщил о госпитализации женщины и ребенка после удара украинского дрона по гражданской машине в Новой Каховке.