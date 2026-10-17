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Дрон ВСУ разрушил последний строительный магазин в Каховке
В Каховке Херсонской области в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника разрушен последний строительный магазин, сообщили местные власти.
Удар дрона ВСУ разрушил последний строительный магазин в Каховке. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.
«В результате сброса боеприпаса с беспилотника украинских террористов разрушен очередной строительный магазин в Каховке. Это уже второй разрушенный магазин в городе, где жители могли приобрести ОСБ-плиты и другие материалы для ремонта домов и устранения последствий обстрелов», – написал Филипчук и добавил, что это была последняя торговая точка в городе, где можно было купить строительные материалы.
Филипчук добавил, что своими атаками украинские военные лишают мирных жителей возможности восстановить разрушенное жилье. Он также отметил, что власти в Киеве целенаправленно наносят удары по гражданской инфраструктуре, в том числе по магазинам продуктов и стройматериалов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг украинские военные нанесли удар по центральному рынку Каховки. В среду женщина погибла при обстреле города со стороны ВСУ. В тот же день украинский беспилотник повредил продуктовый магазин в Новой Каховке.