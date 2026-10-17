Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
Путин поручил найти решения для роста производительности труда в соцсфере
Президент Владимир Путин поручил правительству разработать комплекс прорывных решений для повышения производительности труда в социальной сфере.
Президент Владимир Путин поручил кабмину найти решения для повышения производительности труда в социальной сфере. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания президентского совета по стратегическому развитию и нацпроектам, состоявшегося 19 августа, сообщается на сайте Кремля.
Кабмин должен «выработать комплекс прорывных решений, которые будут способствовать повышению производительности труда в социальной сфере и применение которых будет обязательным для организаций, участвующих в реализации отраслевых программ повышения производительности труда в этой сфере».
Доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 1 февраля 2027 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, также в субботу Владимир Путин поручил создать систему оценки качества социальных услуг через «Госуслуги». В тот же день президент поручил включить поддержку участников СВО в нацпроекты.
Ранее глава государства сообщил о росте реальных зарплат в России на 30%.