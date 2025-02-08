Путин поручил создать экспозицию о СВО в Музее Победы

Путин распорядился открыть экспозицию о СВО в Центральном музее ВОВ до 2025 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин поручил создать на базе Музея Победы в Москве постоянную экспозицию, посвященную специальной военной операции (СВО), сообщает ТАСС. Эта экспозиция станет частью комплекса мероприятий, планируемых на базе федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».

В перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, указывается, что Министерство культуры совместно с Министерством обороны должны будут реализовать проект к 1 июля 2025 года. Предполагается, что новая экспозиция станет не только местом для изучения истории СВО, но и площадкой для проведения мероприятий, связанных с этой темой.

Ответственными за выполнение поручения назначены министр обороны Андрей Белоусов и министр культуры Ольга Любимова. Они должны будут обеспечить координацию всех необходимых мероприятий для успешного завершения проекта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 декабря Музей Победы в Москве пополнил стену памяти 65 новыми именами участников специальной военной операции (СВО), которые получили звание Героя России, увеличив общее количество до 300.