В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.26 комментариев
Путин и Мирзиеев подчеркнули важность положительной динамики товарооборота
На встрече в Бишкеке президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев уделили особое внимание развитию промышленной кооперации на фоне увеличения двусторонней торговли на 12%.
Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев провели переговоры в Бишкеке. Главной темой обсуждения стало укрепление экономических связей двух государств, передает РИА «Новости».
«Подчеркнута важность сохранения сложившейся положительной динамики взаимного товарооборота, ускорения реализации проектов промышленной кооперации, а также продолжения активных межрегиональных контактов», – сообщила пресс-служба узбекистанского лидера по итогам встречи.
Представители ведомства также добавили, что с начала текущего года объем торговли между странами вырос на 12%.
Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев пообщались во время торжественной церемонии открытия шестых Всемирных игр кочевников.
В июне 2026 года премьер-министр России Михаил Мишустин заявил об увеличении объема взаимной торговли между Россией и Узбекистаном на 12,5% по итогам прошлого года.