Путин и Мирзиеев подчеркнули важность положительной динамики товарооборота

Tекст: Вера Басилая

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев провели переговоры в Бишкеке. Главной темой обсуждения стало укрепление экономических связей двух государств, передает РИА «Новости».

«Подчеркнута важность сохранения сложившейся положительной динамики взаимного товарооборота, ускорения реализации проектов промышленной кооперации, а также продолжения активных межрегиональных контактов», – сообщила пресс-служба узбекистанского лидера по итогам встречи.

Представители ведомства также добавили, что с начала текущего года объем торговли между странами вырос на 12%.

Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев пообщались во время торжественной церемонии открытия шестых Всемирных игр кочевников.

В июне 2026 года премьер-министр России Михаил Мишустин заявил об увеличении объема взаимной торговли между Россией и Узбекистаном на 12,5% по итогам прошлого года.