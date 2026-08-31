В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.26 комментариев
Силуанов указал точки роста российской экономики
Внедрение искусственного интеллекта, автоматизация процессов и курс на импортозамещение стали главными драйверами развития российской экономики в условиях глобальных изменений, заявил министр финансов Антон Силуанов на встрече представителей министерств финансов стран G20 в Эшвилле.
Силуанов указал на постепенную исчерпанность прежних источников развития мировой экономики, в связи с чем возникает острая необходимость альтернативных драйверов роста.
«Новыми точками роста российской экономики стали платформизация бизнеса, автоматизация и внедрение ИИ, обеление экономики, импортозамещение от сельского хозяйства до высокотехнологичной продукции», – приводит слова Силуанова пресс-служба Минфина.
В ходе выступления министр также назвал два ключевых вызова мировой экономике.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Силуанов в понедельник встретился с министром финансов США Бессентом. Силуанов развеял слухи о проблемах с финансами в России.