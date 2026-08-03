Россияне в июле резко увеличили запас наличных денег на руках

Tекст: Ольга Иванова

За второй летний месяц количество наличных денег на руках у россиян увеличилось на 643,4 млрд рублей. Этот показатель превысил июньские значения на 43%, передает ТАСС. С начала года общий объем наличных средств у населения и бизнеса вырос более чем на 2 трлн рублей.

В начале июля Банк России в своем резюме обсуждения ключевой ставки обращал внимание на заметный рост спроса на наличные в последние месяцы. Регулятор подчеркивал, что переток средств со счетов в наличную форму изменяет структуру денежной массы, но не влияет на ее общий объем. По оценке Центробанка, этот процесс сам по себе не провоцирует дополнительный спрос на товары и услуги.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за первую половину года объем наличных денег в России вырос на рекордные 1,4 трлн рублей. Центробанк объяснил такую динамику адаптацией бизнеса к новым налоговым правилам.

Сбербанк выразил обеспокоенность негативным влиянием роста наличных расчетов на экономику.