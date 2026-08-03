Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.20 комментариев
Россияне в июле резко увеличили запас наличных денег на руках
В июле прирост объема наличных средств в обращении у граждан и компаний ускорился почти в полтора раза, достигнув 643 млрд рублей.
За второй летний месяц количество наличных денег на руках у россиян увеличилось на 643,4 млрд рублей. Этот показатель превысил июньские значения на 43%, передает ТАСС. С начала года общий объем наличных средств у населения и бизнеса вырос более чем на 2 трлн рублей.
В начале июля Банк России в своем резюме обсуждения ключевой ставки обращал внимание на заметный рост спроса на наличные в последние месяцы. Регулятор подчеркивал, что переток средств со счетов в наличную форму изменяет структуру денежной массы, но не влияет на ее общий объем. По оценке Центробанка, этот процесс сам по себе не провоцирует дополнительный спрос на товары и услуги.
Как писала газета ВЗГЛЯД, за первую половину года объем наличных денег в России вырос на рекордные 1,4 трлн рублей. Центробанк объяснил такую динамику адаптацией бизнеса к новым налоговым правилам.
Сбербанк выразил обеспокоенность негативным влиянием роста наличных расчетов на экономику.