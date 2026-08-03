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Дело заведено после обнаружения пятерых детей в квартире-свалке под Самарой
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, заведенного после сообщений о пятерых детях, проживающих в антисанитарных условиях в городе Чапаевск в Самарской области.
В социальных сетях появилась информация о том, что в Чапаевске пятеро несовершеннолетних проживают без должного присмотра, указало ведомство в Max.
По этим данным, мать детей ведет антисоциальный образ жизни и уклоняется от своих родительских обязанностей, в то время как органы опеки не предпринимают никаких действий.
В СК по Самарской области возбудили уголовное дело. Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Павлу Олейнику представить подробный доклад о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах происшествия.
По данным из соцсетей, дети проживали в антисанитарных условиях, у них не было еды и одежды. Их мать злоупотребляла алкоголем, а отчим водил в квартиру незнакомцев.
Некоторых детей из семьи изъяли, двоих забрала к себе бабушка. Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае полиция спасла пятерых брошенных матерью детей под Уфой.
В 2024 году суд в Ульяновской области арестовал подозреваемую в издевательствах над приемными детьми опекуншу.