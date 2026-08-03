Tекст: Катерина Туманова

«Украина применила санкции против компаний, поставляющих компоненты для баллистики и обслуживающих российский ВПК», – сказано на сайте Офиса Зеленского.

В новый список попали 20 человек и 23 организации за то, то якобы связаны с оборонно-промышленным комплексом.

Большинство попавших под ограничения компаний зарегистрированы на российской территории. Две организации базируются в Белоруссии, а одна находится на Украине. Ограничительные меры будут действовать ровно десять лет, уточняет ТАСС.

Украинские власти регулярно вводят подобные санкции против граждан различных государств. Одновременно Киев активно пытается навязывать свои списки ограничений западным странам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Politico сообщала, что Зеленский заручился поддержкой Сената США по антироссийским санкциям. Теперь Telegraph заявила о медленной смерти «коалиции желающих». При этом премьер Британии Энди Бернем в разговоре с Зеленским пообещал сохранить курс Лондона на давление на Россию.



