Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.23 комментария
Украина ввела десятилетние санкции против оборонных предприятий России
Киевские власти утвердили очередной пакет санкций сроком на десять лет в отношении десятков российских физических и юридических лиц, о чем сказано на сайте Офиса главы киевского режима Владимира Зеленского.
«Украина применила санкции против компаний, поставляющих компоненты для баллистики и обслуживающих российский ВПК», – сказано на сайте Офиса Зеленского.
В новый список попали 20 человек и 23 организации за то, то якобы связаны с оборонно-промышленным комплексом.
Большинство попавших под ограничения компаний зарегистрированы на российской территории. Две организации базируются в Белоруссии, а одна находится на Украине. Ограничительные меры будут действовать ровно десять лет, уточняет ТАСС.
Украинские власти регулярно вводят подобные санкции против граждан различных государств. Одновременно Киев активно пытается навязывать свои списки ограничений западным странам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Politico сообщала, что Зеленский заручился поддержкой Сената США по антироссийским санкциям. Теперь Telegraph заявила о медленной смерти «коалиции желающих». При этом премьер Британии Энди Бернем в разговоре с Зеленским пообещал сохранить курс Лондона на давление на Россию.